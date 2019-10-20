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Политика и швейцарцы за рубежом

Фотогалерея Избирательный бюллетень — не простое украшение!

Обработка данных, необходимых для выпуска очередной серии избирательных бюллетеней, происходит в типографии «Druckerei Merkur» в городе Лангенталь (Langenthal), кантон Берн. Затем готовые бюллетени передаются в аппарат парламента кантона, Государственную канцелярию кантона Берн (Staatskanzlei des Kantons Bern). Вместе с представителями основных политических партий она проверяет бюллетени на правильность всех содержащихся в них данных. 

Обработка данных, необходимых для выпуска очередной серии избирательных бюллетеней, происходит в типографии «Druckerei Merkur» в городе Лангенталь (Langenthal), кантон Берн. Затем готовые бюллетени передаются в аппарат парламента кантона, Государственную канцелярию кантона Берн (Staatskanzlei des Kantons Bern). Вместе с представителями основных политических партий она проверяет бюллетени на правильность всех содержащихся в них данных. 

Печать бюллетеней производится с использованием односторонних печатных плат на алюминиевой основе. 

Печать бюллетеней производится с использованием односторонних печатных плат на алюминиевой основе. 

К каждым парламентским выборам в Швейцарии изготавливается блок избирательных списков объемом в 32 страницы. Для обеспечения последних выборов скорость производства этих блоков составила 780 тыс. единиц за 48 часов на двух печатных линиях. Для этого количества блоков потребовалось 50 рулонов бумаги, каждый весом в 1 тонну.

К каждым парламентским выборам в Швейцарии изготавливается блок избирательных списков объемом в 32 страницы. Для обеспечения последних выборов скорость производства этих блоков составила 780 тыс. единиц за 48 часов на двух печатных линиях. Для этого количества блоков потребовалось 50 рулонов бумаги, каждый весом в 1 тонну.

Рабочие-печатники постоянно проверяют качество продукции. 

Рабочие-печатники постоянно проверяют качество продукции. 

Избирательные бюллетени печатаются традиционно в формате А2. Переплетными работами занимается типография «Buchbinderei Schlatter Bern-Liebefeld».

Избирательные бюллетени печатаются традиционно в формате А2. Переплетными работами занимается типография «Buchbinderei Schlatter Bern-Liebefeld».

Теперь отдельные страницы брошюруются и обрезаются до формата А5. 

Теперь отдельные страницы брошюруются и обрезаются до формата А5. 

И вот бюллетени готовы, скоро их распределят по кантону с целью их дальнейшей «расфасовки» и рассылки избирателям. 

И вот бюллетени готовы, скоро их распределят по кантону с целью их дальнейшей «расфасовки» и рассылки избирателям. 

Упаковка и рассылка бюллетеней по адресам избирателей является хорошей возможностью для людей с инвалидностью (умственной или физической) принять участие в общем демократическом процессе. 

Упаковка и рассылка бюллетеней по адресам избирателей является хорошей возможностью для людей с инвалидностью (умственной или физической) принять участие в общем демократическом процессе. 

Конверты с бюллетенями поступают на почту. 

Конверты с бюллетенями поступают на почту. 

Центр сортировки почтовой корреспонденции в бернском районе Бюмплиц (Bümpliz). Примерно 75 тыс. домохозяйств в городе и окрестностях ждут привычного конверта с бюллетенями и разъяснениями правительства по основным вопросам очередного референдума. 

Центр сортировки почтовой корреспонденции в бернском районе Бюмплиц (Bümpliz). Примерно 75 тыс. домохозяйств в городе и окрестностях ждут привычного конверта с бюллетенями и разъяснениями правительства по основным вопросам очередного референдума. 

Бюллетени в конвертах по домам разносят 100 специально нанятых почтальонов. Они обязаны за 5 дней разнести 50 тонн этой необычной корреспонденции. 

Бюллетени в конвертах по домам разносят 100 специально нанятых почтальонов. Они обязаны за 5 дней разнести 50 тонн этой необычной корреспонденции. 

Самое позднее за 15 дней до референдума (выборов) конверт с бюллетенями уже лежит в почтовом ящике. 

Самое позднее за 15 дней до референдума (выборов) конверт с бюллетенями уже лежит в почтовом ящике. 

Чем больше партий и политиков сражаются за внимание и благосклонность избирателей, тем сложнее сделать свой осознанный выбор.

Чем больше партий и политиков сражаются за внимание и благосклонность избирателей, тем сложнее сделать свой осознанный выбор.

Заполнил бюллетень? Опусти его в урну!

Заполнил бюллетень? Опусти его в урну!

Потом начинается подсчет голосов. Каруселей, вбросов и прочих фальсификаций в Швейцарии не бывает. 

Потом начинается подсчет голосов. Каруселей, вбросов и прочих фальсификаций в Швейцарии не бывает. 

Подсчет голосов остается ручной работой. 

Подсчет голосов остается ручной работой. 

Здесь подсчетом голосов занимаются сразу 300 человек, многие из них — простые граждане, добровольно предложившие свою помощь.

Здесь подсчетом голосов занимаются сразу 300 человек, многие из них — простые граждане, добровольно предложившие свою помощь.

бюллетень

Считается, что самыми первыми избирательными бюллетенями в мировой истории были... глиняные черепки, осколки кувшинов или тарелок. На них граждане античных греческих полисов острым предметом выцарапывали имя человека, угрожавшего демократии, и если таких черепков набиралось определенное количество, то данное лицо подвергалось изгнанию. Назывались они «остраки» (др.-греч. ὁ ὀστρακισμός, от τὸ ὄστρακον — «черепок, скорлупа»), а сам процесс такого «рейтингового голосования» вошел в историю под названием «остракизм».

В современной Швейцарии, возникшей в 1848 году, для избрания депутатов двухпалатного парламента или для проведения референдумов уже действовали современные избирательные процедуры и механизмы, включая использование бумажных избирательных бюллетеней. С развитием инструментов прямой демократии увеличивалось и количество случаев, когда без такого бюллетеня было просто не обойтись. 

Сейчас только в кантоне Берн каждый год для обеспечения участия граждан в выборах и голосованиях печатаются 800 тыс. избирательных и голосовательных бюллетеней. И когда накануне выборов гражданин Швейцарии вынимает из почтового ящика конверт, плотно набитый бюллетенями и сопроводительными документами, он едва ли подозревает, какого труда стоит обеспечить гладкий, бесперебойный, а главное, юридически корректный ход избирательного и/или выборного процесса. Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров. 

Парламентские выборы Швейцария избрала себе новый парламент: «Зелёные» с рекордным результатом

Швейцарские избиратели определили сегодня состав федерального парламента на следующие четыре года. Публикация обновляется.

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