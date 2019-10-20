Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 17:34

Считается, что самыми первыми избирательными бюллетенями в мировой истории были... глиняные черепки, осколки кувшинов или тарелок. На них граждане античных греческих полисов острым предметом выцарапывали имя человека, угрожавшего демократии, и если таких черепков набиралось определенное количество, то данное лицо подвергалось изгнанию. Назывались они «остраки» (др.-греч. ὁ ὀστρακισμός, от τὸ ὄστρακον — «черепок, скорлупа»), а сам процесс такого «рейтингового голосования» вошел в историю под названием «остракизм».

В современной Швейцарии, возникшей в 1848 году, для избрания депутатов двухпалатного парламента или для проведения референдумов уже действовали современные избирательные процедуры и механизмы, включая использование бумажных избирательных бюллетеней. С развитием инструментов прямой демократии увеличивалось и количество случаев, когда без такого бюллетеня было просто не обойтись.

Сейчас только в кантоне Берн каждый год для обеспечения участия граждан в выборах и голосованиях печатаются 800 тыс. избирательных и голосовательных бюллетеней. И когда накануне выборов гражданин Швейцарии вынимает из почтового ящика конверт, плотно набитый бюллетенями и сопроводительными документами, он едва ли подозревает, какого труда стоит обеспечить гладкий, бесперебойный, а главное, юридически корректный ход избирательного и/или выборного процесса. Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.



Парламентские выборы Швейцария избрала себе новый парламент: «Зелёные» с рекордным результатом Швейцарские избиратели определили сегодня состав федерального парламента на следующие четыре года. Публикация обновляется. Автор: Игорь Петров и Рето Гизи фон Вартбург (Reto Gysi von Wartburg) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 испанский (es) Suiza tiene un Parlamento "más verde”

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