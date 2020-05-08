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Фотогалерея Противотанковые заграждения стали искусством

Регион города Фрик (Frick), кантон Ааргау.

Регион города Фрик (Frick), кантон Ааргау.

Область города Фрик (Frick), кантон Ааргау.

Область города Фрик (Frick), кантон Ааргау.

Область города Фрик (Frick), кантон Ааргау.

Область города Фрик (Frick), кантон Ааргау.

Область города Айнзидельн (Einsiedeln), кантон Швиц.

Область города Айнзидельн (Einsiedeln), кантон Швиц.

Регион города Райхенбург (Reichenburg), кантон Швиц.

Регион города Райхенбург (Reichenburg), кантон Швиц.

Регион города Райхенбург (Reichenburg), кантон Швиц.

Регион города Райхенбург (Reichenburg), кантон Швиц.

Регион Хайлигеншвандли (Heiligenschwändi), кантон Берн.

Регион Хайлигеншвандли (Heiligenschwändi), кантон Берн.

Регион Хайлигеншвандли (Heiligenschwändi), кантон Берн.

Регион Хайлигеншвандли (Heiligenschwändi), кантон Берн.

Регион Хайлигеншвандли (Heiligenschwändi), кантон Берн.

Регион Хайлигеншвандли (Heiligenschwändi), кантон Берн.

Регион города Майринген (Meiringen), кантон Берн.

Регион города Майринген (Meiringen), кантон Берн.

Регион города Майринген (Meiringen), кантон Берн.

Регион города Майринген (Meiringen), кантон Берн.

Регион города Майринген (Meiringen), кантон Берн.

Регион города Майринген (Meiringen), кантон Берн.

Регион города Майринген (Meiringen), кантон Берн. 

Регион города Майринген (Meiringen), кантон Берн. 

Тоблероне

При слове «Тоблерон» у большинства в сознании сразу возникает швейцарский шоколад, расфасованный в виде сладких пирамидок, напоминающих культовую гору Маттерхорн. Однако мало кто знает, что этим же словом в Швейцарии называют бетонные элементы противотанковой обороны, выстроенные цепями протяженностью до нескольких километров.

Сооруженные в 1930-е годы, они до сих пор остаются там, где их построилиВнешняя ссылка, постепенно превратившись из военного объекта почти что в произведение искусства. Швейцарский фотограф Габи Фогт (Gabi VogtВнешняя ссылка) впервые обратила внимания на это обстоятельство и решила сделать серию фоторабот, интерпретировав мрачные цепи противотанковых надолбов в качестве едва ли не элемента оригинальной ландшафтной архитектуры.

Каждый такой «тоблерон» весит примерно 9 тонн, свое военное значение цепи «тоблеронов» сохраняли и в годы холодной войны, поскольку в Швейцарии всерьез опасались вторжения советских танковых армад. Сегодня существуют проекты превращения их в оригинальные туристические достопримечательности. Швейцария не была единственной страной, сооружавшей такие оборонительные объекты. Похожие «Зубы дракона» использовались также на знаменитой «Линии Мажино» во Франции и на оборонительной «Линии Зигфрида» в Германии.

Текст: Оливье Пошар/Olivier Pauchard, swissinfo.ch, перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.

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