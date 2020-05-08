Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 11:52

При слове «Тоблерон» у большинства в сознании сразу возникает швейцарский шоколад, расфасованный в виде сладких пирамидок, напоминающих культовую гору Маттерхорн. Однако мало кто знает, что этим же словом в Швейцарии называют бетонные элементы противотанковой обороны, выстроенные цепями протяженностью до нескольких километров.

Сооруженные в 1930-е годы, они до сих пор остаются там, где их построилиВнешняя ссылка, постепенно превратившись из военного объекта почти что в произведение искусства. Швейцарский фотограф Габи Фогт (Gabi VogtВнешняя ссылка) впервые обратила внимания на это обстоятельство и решила сделать серию фоторабот, интерпретировав мрачные цепи противотанковых надолбов в качестве едва ли не элемента оригинальной ландшафтной архитектуры.

Каждый такой «тоблерон» весит примерно 9 тонн, свое военное значение цепи «тоблеронов» сохраняли и в годы холодной войны, поскольку в Швейцарии всерьез опасались вторжения советских танковых армад. Сегодня существуют проекты превращения их в оригинальные туристические достопримечательности. Швейцария не была единственной страной, сооружавшей такие оборонительные объекты. Похожие «Зубы дракона» использовались также на знаменитой «Линии Мажино» во Франции и на оборонительной «Линии Зигфрида» в Германии.

Текст: Оливье Пошар/Olivier Pauchard, swissinfo.ch, перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.

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