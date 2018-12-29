У президента век недолог: в конце 2018 года Ален Берсе (Alain Berset) покинет должность Федерального президента, передав «шапку Мономаха» (или «колпак Вильгельма Телля?») своему коллеге по кабинету, министру финансов Ули Мауреру.

Как известно, в Швейцарии президентская должность — репрезентативная, рассчитанная на один год. Занимает ее один из семи федеральных министров в порядке ротации, то есть по очереди, совмещая президентские функции с «обычной» работой в Федеральном совете в качестве главы «своего профильного» министерства.

Впрочем, у федерального президента есть ряд традиционных функций и задач. Будучи Primus inter Pares («Первым среди равных»), он, например, руководит заседаниями правительства, а также представляет Конфедерацию за границей в ходе официальных и рабочих визитов. Впрочем, тоже самое делает любой министр кабинета за рубежом, то есть с международной точки зрения у Швейцарии есть даже не один, а целых семь президентов.

За прошедший год Ален Берсе пережил много чего, но в итоге всё его президентство сфокусировалось в одном-единственном снимке, облетевшем весь мир. Да, это та самая фотография, на которой министр присел прямо на бордюр на виду у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, чтобы «поработать с документами». И это — не постановочная фотография, одобренная Федеральной канцелярией или еще какими-либо пиар-структурами.

Привычка сидеть на полу, вообще, «падать» везде, где только можно, является одним из составляющих элементов царящего в Швейцарии «антиавторитарного» подхода к воспитанию детей. Кроме того, в отличие от большинства стран мира, в Швейцарии все исходят из того, что «по умолчанию» вокруг чисто. В итоге фото сидящего на поребрике А. Берсе стала лучшей, хотя и не запланированной, рекламой для Швейцарии и ее правительства во всём мире.

С точки зрения президента

На протяжении 2018 года Алена Берсе сопровождал молодой начинающий, но уже без сомнения талантливый фотограф Николя Бродар (Nicolas Brodard). Задача его состояла в том, чтобы последовательно делать фотоснимки с точки зрения «президентской перспективы».

Его интересовало, прежде всего, не лицо президента и не то, как он пожимает руки, а то, как функционирует на человеческом уровне в общем и целом институт президентства. Поэтому Н. Бродар последовательно нацеливал камеру не на президента, а на то, на что обращал свое внимание А. Берсе или на того, с кем тот в данный момент общался.

Это могли быть рядовые швейцарцы, с удовольствием машущие «своему человеку» во власти, это мог быть журналист, спрятавшийся за своим смартфоном, его личные помощники, а порой — и просто захватывающие дух пейзажи. Фотоальбом Николя Бродара «Федеральный советник» (Conseiller fédéral) готовится к выходу в феврале 2019 года в издательстве Till Schaap Edition.

Министр внутренних дел с 2012 года

Ален Берсет (род. в 1972 г.) родом из спортивной семьи, члены которой традиционно занимались бегом. Когда-то министр был даже чемпионом среди юниоров на дистанции в 800 метров. В таком же спринтерском темпе начал он затем и свою политическую карьеру: получив диплом политолога он, всего-то в возрасте 31-го года, был избран в малую «сенаторскую» палату швейцарского федерального парламента, Совет кантонов.

В 2011 году он был от фракции Социал-демократической партии избран парламентом в швейцарское правительство, Федеральный совет. С 2012 года Ален Берсе возглавляет Департамент / Министерство внутренних дел (BDI), которое в Швейцарии занимается по-настоящему внутренними вопросами: развитием и поддержкой культуры, здравоохранения и социального обеспечения.