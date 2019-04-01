Во время Второй мировой войны Швейцария соблюдала нейтралитет, регулярно становясь целью для союзнической бомбардировочной авиации. Ровно 75 лет назад, 1 апреля 1944 года, такой целью стал город Шаффхаузен. Расположенный на самом севере Швейцарии и окруженный со всех сторон территорией Германии, он мог быть легко перепутан с целями на территории противника. Или все-таки речь шла не об ошибке?

Восстановим пунктирно ход событий. 1-го апреля 1944 года эскадрилья американских бомбардировщиков, дислоцированная в Великобритании, вылетела с заданием подвергнуть бомбардировке немецкий город Людвигсхафен. Напомним, что, расположенный рядом с историческим Гейдельбергом (который остался полностью неразрушенным), этот город был и остаётся важнейшим центром германской химической индустрии.

(swissinfo.ch)

Несмотря на ясную погоду и хорошую видимость самолеты эскадрильи потеряли ориентировкуВнешняя ссылка: штурманы понадеялись на новую навигационную аппаратуру, работавшую на основе несовершенной радарной технологии. В итоге они сбросили на швейцарский Шаффхаузен 371 осколочно-фугасную и зажигательную бомбу. По разным оценкам погибло от 47 до 60 человек из числа мирных жителей, 400 человек получили ранения, примерно 500 человек потеряли свои дома и еще 1 000 человек остались без работы, поскольку бомбы разрушили еще и несколько расположенных в городе фабрик.

Теория заговора: а может быть, это был умысел?

Особый трагизм всей этой истории придаёт тот факт, что к тому моменту жители Шаффхаузена привыкли к тому, что над их головами постоянно пролетают эскадрильи бомбардировщиков, следующих на уничтожение целей в соседней Германии. Они знали, что Швейцария не участвует в войне и что опасаться бомбардировок им не нужно. Поэтому всякий раз, как на горизонте появлялись самолеты союзников, они спешили не в убежище, а, наоборот, на улицу, задирая головы и всматриваясь в небо.

Чтобы хоть как-то снизить риск ошибочных бомбардировок жители приграничных с Германией городов начали рисовать на крышах огромные швейцарские кресты. (Photopress-Archiv)

Долгое время в среде историков и доморощенных любителей распутывать разного рода теории заговора курсировала теория, в соответствии с которой США хотели «наказать» Швейцарию за то, что её фабрики, точнее, промышленные предприятия расположенные в Шаффхаузене, продолжали снабжать Германию промышленными товарами и энергией. Взгляд на карту также, вроде бы, подтверждает эту версию: Шаффхаузен находится уж очень в стороне от Людвигсхафена.

Несмотря на отказ навигационных устройств (у всех самолётов сразу?) штурманы были обязаны хотя бы визуально разобраться, где находится их эскадрилья. Сверху же Шаффхаузен вовсе не напоминает промышленный центр. Кроме того, бомбардировочная авиация периода Второй мировой войны всегда летала на основе точных расчетов по топливу и бомбовой нагрузке: каждый лишний литр топлива означал уменьшение числа бомб.

Отсюда любой маршрут чётко рассчитывался по продолжительности и дистанции, которую требовалось покрыть самолетам для достижения цели, выполнения боевой задачи и для возвращения на место постоянной дислокации. С другой стороны, расстояние от условного Лондона до Шаффхаузена по прямой составляет 529 миль или почти 1 000 км, а боевой радиус самолетов Consolidated B-24 LiberatorВнешняя ссылка, подвергших бомбардировке Шаффхаузен, достигает 3 400 км. Так или иначе, сегодня историческая наука пришла к консенсусу: это была ошибка навигации. Еще до окончания войны американская сторона выплатила городу Шаффхаузен денежную компенсацию.

Тщетные меры предосторожности

Позже, чтобы хотя бы как-то уменьшить риск подобных инцидентов, жители города начали рисовать на крышах домов большие швейцарские кресты. Но и это помогало не всегда, примером чему факт такой же ошибочной бомбардировки швейцарского городка Штайн-ам-Райн (Stein am RheinВнешняя ссылка), расположенного также на самой границе с Германией на реке Рейн.

В своем отчёте по итогам выполнения боевого задания командир одного из американских бомбардировщиков указал, что, подлетая к немецкому городу Эбинген (Ebingen, на самом деле это был как раз Штайн-ам-Райн) он увидел на крышах красные квадраты с белыми крестами. «А это что такое?» («What are they?»), — задал он себе вопрос, если верить этому документу. Как выглядит государственный флаг Швейцарии, ни он, ни другие американские пилоты, попросту не знали.

В итоге за время Второй мировой войны авиация союзников по ошибке примерно 70 раз подвергала бомбардировкам цели в Швейцарии, в том числе, кроме городов Шаффхаузен и Штайн-ам-Райн, такие города, как Цюрих и Базель и ряд более мелких посёлков в разных кантонах Швейцарии.

Видео Бомбардировка Шаффхаузена На исходе Второй мировой войны, 1 апреля 1944 года американские ВВС по ошибке подвергли бомбардировке швейцарский город Шаффхаузен.

О том, почему Гитлер не напал на Швейцарию, читайте в материалах по этим ссылкам.

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