Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 11:00 22.05.2018 - 11:00

Швейцарский самолет типа Pilatus PC 9-34.

(Hermann Kleist)

ВВС США рассматривают возможность приобретения в Швейцарии модифицированной модели военного одномоторного самолёта «Pilatus PC-9», который хорошо годится для работы по наземным целям с малых высот. Такую машину вооружённые силы США могли бы применять в Афганистане.

Швейцарский самолёт модели «Pilatus PC-9» (его сборка осуществляется на мощностях военно-промышленного концерна РУАГ в кантоне Нидвальден в центральном регионе Конфедерации) давно уже зарекомендовал себя в качестве надёжной боевой машины. Военно-воздушные силы США размышляют в настоящий момент о возможности приобретения в Швейцарии этой модели и рассматривают перспективу применения данной технологии для поддержки своих наземных операций в Афганистане.

Насколько эта перспектива реалистична? В довольно значительной степени, ведь сейчас американский самолёт схожего класса Beechcraft AT-6 Wolverine как раз проходит лётные испытания на предмет его будущего применения именно в Афганистане. Наряду с этим типом «экзамены» сдаёт и ещё одна похожая модель, так что если победит именно «Россомаха», то не исключено, что США могут заказать в Швейцарии сразу три сотни самолётов «Pilatus PC-9» с тем, чтобы обновить и пополнить свой парк лёгких боевых машин.

Американский кузен швейцарского прототипа Beechcraft AT-6 Wolverine.

(ZVG)

Отметим, что в настоящее время этот швейцарский самолёт используется уже многими странами в качестве учебной машины, однако сделка с США носила бы качественно иной характер: самолёт «AT-6 Wolverine» изначально разрабатывался для борьбы с наземными целями, фактически, это лёгкий штурмовик, призванный осуществлять воздушную поддержку наземных наступательных операций. Такая техника идеально подходит для противодействия полевым отрядам боевиков, что приобретает особую актуальность на фоне военного присутствия США в Ираке и Афганистане.

Старая полемика

Данная сделка вполне может разогреть в Швейцарии старую полемику на предмет экспорта за рубеж военных материалов, боевой техники и товаров двойного назначения. В соответствии с действующим законодательством Швейцария не может поставлять такого рода «чувствительные» товары в регионы военных конфликтов, что не помешало, например, в 2008 году Чаду использовать «Pilatus PC-9» для уничтожения наземных целей в Судане.

В 2013 году объектом критической полемики стала продажа из Швейцарии в США 18-ти машин модели «Pilatus PC-12»: левые политические круги опасались, что американцы могут провести техническое и боевое переоснащение этих машин и потом применить их в Афганистане. Сначала это была просто гипотеза, которая потом полностью подтвердилась на практике. Прошло пять лет, и мы имеем дело с похожей схемой, хотя и порядок ее реализации выглядит несколько более тонко.



«Дорогую технику новейших поколений вовсе не обязательно сразу применять где угодно». Джон Маккейн (John McCain), сенатор-республиканец Конец цитаты

Сейчас за океан может быть продана не собственно техника, то есть готовые самолёты, но всего лишь «технология»: американская авиационная компания «Beechcraft» вела переговоры с фирмой «Pilatus» относительно прав на использование разработок, на основе которых строится швейцарский самолёт «Pilatus PC-9» при том понимании, что американский «кузен» швейцарского оригинала «AT-6» будет от начала и до конца собираться в США.

И поскольку формально в данном случае речь будет идти об американской машине, Вашингтон будет иметь полное право применять ее в зонах боевых действий и даже продавать её третьим странам.

В руках Вашингтона

Фабиан Майенфиш (Fabian Maienfisch), пресс-секретарь швейцарского Государственного секретариата по вопросам экономики (Staatssekretariat für Wirtschaft — Seco), говорит в ответ на запрос, что «реэкспорт товаров, произведённых в определённых странах по швейцарским технологиям, переданным ранее в распоряжение соответствующих производителей по основании генеральной лицензии, не регулируется действующими в Швейцарии ограничениями. В этом случае осуществление экспортного контроля является прерогативой страны-производителя, и в данном случае эта задача находится в руках Вашингтона».

И вот несколько месяцев назад Хизер Энн Уилсон (Heather Ann Wilson), гражданский министр военно-воздушных сил США, предложила самолёт, который в итоге выберут себе ВВС, передавать в распоряжение союзников США. Тем самым, американский кузен швейцарского «PC-9» вполне может быть применён в Афганистане, и это, по сравнению с 2013 годом, будет означать качественно иную ситуацию, потому что в этом случае официальный Берн уже не будет иметь ровным счётом никакого права сказать что-либо по данному вопросу.

Дешёвые самолёты

А начиналось все с желания Вашингтона пересмотреть свои военные расходы и поставить их под более эффективный контроль. «Дорогую технику новейших поколений вовсе не обязательно сразу применять где угодно и по какому угодно поводу, паля из пушек по воробьям», — заявил на страницах своего аналитического докладаВнешняя ссылка в 2017 году влиятельный сенатор-республиканец Джон МакКейн (John McCain). «Наши ВВС должны приобрести в свое распоряжение 300 дешёвых, лёгких военных самолётов, не требующих реализации дорогостоящих программ переоснащения и модернизации».

Особенно важно это было бы сделать в Афганистане, где для борьбы с плохо вооружёнными боевиками вполне достаточно и таких самолётов, как «Pilatus PC-9» или машин схожих типов. Дорогую суперсовременную технику можно было бы применять там, где без неё объективно не обойтись. Именно поэтому самолёт «AT-6 Wolverine» — построенный с использованием технологий, лежащих в основе швейцарского «PC-9» — является идеальным кандидатом для такого рода миссий.

Дело за малым: этот самолёт должен ещё убедить экспертов американских ВВС. С этой целью «AT-6» вместе со своим конкурентом «Embraer A-29 Super Tucano» в мае и июне пройдёт целый ряд лётных испытаний на одной из военно-воздушных баз в штате Аризона. По данным американского Минобороны, право наблюдать за ними получит целый ряд представителей (военных атташе) иностранных государств. Каких именно? Этот аспект Пентагон решил не уточнять.



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров

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