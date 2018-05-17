Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 11:10 17.05.2018 - 11:10

Игнацио Кассис: очень долго БАПОР была решением проблемы, теперь же эта структура стала частью проблемы. (Keystone)

После своего ближневосточного турне, в ходе которого И. Кассис посетил, в частности, Иорданию, министр убеждён: помощь, оказываемая ООН палестинским беженцам, нашедшим приют в Иордании и Ливане, только мешает им интегрироваться и обрести новую жизнь на новой родине.

В интервью ряду швейцарских газетВнешняя ссылка глава швейцарской дипломатии Игнацио Кассис напомнил, что основное внимание во время своей поездки на Ближний Восток он обратил на ситуацию с палестинскими беженцами. Причина — попытка понять на месте событий, что мешает поиску долговременного решения ближневосточного конфликта?

Международная политика «Швейцария могла бы посредничать в Сирии» Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и радио SRF Швейцария могла бы сыграть в сирийском конфликте роль посредника, имея хорошие отношения с Тегераном и Москвой. Другие языки 1 немецкий (de) "Die Schweiz verfügt über erfahrene Leute"

Как указывает далее министр, «пока арабы не будут готовы признать за Израилем права на существование, тот будет ощущать угрозу в свой адрес и пытаться защитить себя. И в этой ситуации понятие "беженец", в частности "палестинский беженец", более не соответствует тому смыслу, который мы вкладываем в настоящее время в этот термин.

В данной ситуации речь идёт уже о третьем поколении, которое живёт уже не в лагерях для вынужденных переселенцев, а в городах. У многих уже есть, например, иорданский паспорт. Поэтому я хотел лично посетить (Иорданию) и понять, почему мы в отношении этих людей продолжаем употреблять понятие "беженец"».

Выяснить это было очень важно, подчёркивает швейцарский министр, «поскольку статус палестинцев как беженцев связан с решениями ООН от 1949 года. С тех пор помощью им занимается UNRWA (БАПОРВнешняя ссылка или Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - структура, занимающаяся помощью палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. — прим. ред.).

Речь идёт в данном случае о праве палестинцев на возращение домой и о праве на компенсацию, то есть о денежных выплатах, о доступе к образованию и т.д.». На данном же этапе, указывает И. Кассис применительно к Иордании, «возникает риск образования государства в государстве. И ещё меня интересует, почему США больше не участвуют (в работе БАПОР), и не означает ли это попытки (Вашингтона) направить в стратегическом смысле ближневосточный конфликт в какую-то одну определённую сторону».

«Поддерживая БАПОР, мы поддерживаем продолжение ближневосточного конфликта.» Игнацио Кассис, мининдел Швейцарии. Конец цитаты

«У палестинских беженцев была мечта о возвращении в Палестину. Однако сегодня за её пределами проживают уже около 5 млн палестинцев. Было бы нереалистично думать, что у всех них однажды вдруг исполнится мечта о возвращении. При этом БАПОР продолжает поддерживать и подпитывать эту мечту, представляя дело так, что она вот-вот уже реализуется. Поэтому у меня возникает теперь вопрос — является ли БАПОР частью проблемы или частью решения проблемы.

С моей точки зрения — происходит и то, и другое. Очень долго БАПОР была решением проблемы, теперь же эта структура стала частью проблемы. Именно она поставляет масло, которое регулярно подливается в огонь конфликта, ведь пока палестинцы живут за рубежом на правах беженцев, они продолжают вынашивать надежду на возращение на родину. Поддерживая БАПОР, мы поддерживаем продолжение ближневосточного конфликта. И это совершенно извращённая логика, поскольку мы-то все на самом деле хотим его прекращения».

Игнацио Кассис указывает далее, что «понимает, почему США прекратили сотрудничество с БАПОР. В ином случае это был бы умный ход: нет денег, и все должны начинать шевелиться и что-то делать. Но сейчас такой подход таит в себе значительные риски. Миллионы палестинцев могут выйти на улицы. Если все страны прекратят поддерживать БАПОР, то тогда разрушится механизм, обеспечивающий хотя бы какую-то степень стабильности. И этот риск Швейцария себе позволить не может. Альтернатива — поддерживать не школы и больницы, находящиеся под эгидой БАПОР, но соответствующие иорданские структуры».

Иными словами, указывает далее министр со ссылкой на швейцарский опыт, мы должны заняться переводом палестинцев за рубежом со статуса беженцев на статус лиц, обязанных интегрироваться в новых странах своего проживания. «Речь не идёт о том, чтобы лишить этих людей денег, но о том, что сейчас при помощи этих средств, а это 1,2 млрд долл. в год, делаются неверные импульсы и стимулы, направленные не в том направлении».



Подготовил: Игорь Петров, SDA-ATS

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