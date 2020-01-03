Официальная Швейцария призвала обе стороны избегать эскалации в и без того нестабильной ситуации. (Iraqi Prime Minister Press Office)

После убийства главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани посольству Швейцарии в Тегеране, представляющему интересы Соединенных Штатов Америки в Иране, было поручено взять на себя роль посредника между двумя странами. Официальная Швейцария призвала обе стороны избегать эскалации в и без того нестабильной ситуации. Сейчас Иран угрожает «местью» после ликвидации Касема Сулеймани в Ираке в пятницу в результате ракетного удара США. Вашингтон подтвердил, что президент Дональд Трамп лично приказал нанести этот удар.

МИД Ирана в твиттере сообщил, что вызвал официальных лиц из посольства Швейцарии, с тем чтобы выразить возмущение по поводу «убийства генерала Сулеймани». По мнению Ирана это убийство является «вопиющим примером американского государственного терроризма». Эти слова передает швейцарское национальное информационное агентство Keystone-SDA.

В заявлении, направленном по электронной почте в адрес портала SWI swissinfo.ch, швейцарский МИД «подтверждает, что временный поверенный в делах швейцарского посольства в Тегеране был вызван в иранский МИД 3-го января 2020 года. Поверенный в делах был вызван в связи со своими полномочиями по представительству интересов Соединенных Штатов в Иране». Швейцарское посредничество «позволяет поддерживать дипломатический канал связи между США и Ираном. Швейцарский канал связи сейчас в полном объеме выполняет свои функции».

Нейтральная Швейцария, «равноудалённый» посредник

В заявлении МИД Швейцарии также указано, что «с учетом последних событий в этом регионе Швейцария призывает обе стороны избегать дальнейшей эскалации». Напомним, что нейтральная Швейцария осуществляет на международной арене функции «равноудалённого» посредникаВнешняя ссылка между странами, разорвавшими официальные дипломатические отношения.

«Швейцария способна наводить мостыВнешняя ссылка там, где этого не могут делать другие. Она не является участником какого-либо силового блока или военно-политического альянса и не преследует никаких скрытых своекорыстных целей», — указано на официальном сайте швейцарского внешнеполитического ведомства. Швейцария представляет интересы США в Иране с момента известного кризиса с заложниками в 1980 году, когда США разорвали дипломатические отношения с Тегераном. Альпийское государство играет такую же роль и в ряде других стран, в частности, оно представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

Американо-иранские отношения ухудшились в последние годы после того, как США ужесточили режим санкций против этой ближневосточной страны в связи с обеспокоенностью по поводу ядерной программы Тегерана. В прошлом месяце Швейцария получила высокую оценку за содействие обмену заключенными между США и Ираном. Накануне нового года при посредничестве Швейцарии пленными обменялись Киев и Москва. Смерть генерала Сулеймани, которого США рассматривали в качестве ведущего спонсора терроризма, значительно усилила напряженность в этом регионе планеты.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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