Этот контент был опубликован 19 октября 2019 г. 10:00

Многие швейцарцы выберут зелёный цвет, и победителем станет Регула Ритц (Regula Rytz), председатель партии «Зелёных»? (© Keystone/Urs Flüeler)

В воскресенье избиратели решат, каким будет швейцарский парламент в ближайшие четыре года. Ожидается, что в результате выборов произойдёт незначительный сдвиг влево, в частности, из-за успехов «Зелёных».

На кону – 250 мест в Национальном совете Швейцарии и большинство из 46 мест в Совете кантонов. В этих выборах участвует не только рекордное общее число кандидатов (более 4 600), но и самое большое в истории количество кандидатов женского пола (почти 1 900). В парламент также баллотируются 73 швейцарских экспата.

Все службы, проводящие опросы общественного мнения, единодушно предсказывают рост симпатий избирателей к левым «Зелёным» и меньшей по составу и более центристской по идеологии партии «Зелёных Либералов».

Ожидается, что правая Швейцарская народная партия потеряет несколько процентов, но останется самой сильной фракцией Национального совета страны. В 2015 году она получила максимальное количество голосов – 29,4%.

Последние опросы общественного мнения показали, что «Зелёные» и центристская Христианско-демократическая народная партия идут ноздря в ноздрю, если говорить о процентной доле избирателей, готовых отдать за них свои голоса (10-11%), в то время как левая партия Социал-демократов (около 18%) и правоцентристская партия либералов (около 16%) борются за вторую позицию в парламенте после Швейцарской народной партии.

Однако общий баланс сил вряд ли существенно изменится. В швейцарском парламенте традиционно доминируют четыре основные партии, представляющие весь политический спектр страны. Согласно давнему соглашению, они также делят между собой семь мест в правительстве.

Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр). Конец инфобокса

Новый парламент должен избрать и, как правило, утвердить членов правительства на четырёхлетний срок 11 декабря 2019 года.

Без особого шума

Избирательная кампания в этом году проходит сравнительно скромно даже по швейцарским стандартам. Это отчасти объясняется тем, что Швейцарской народной партии не удалось добиться такого же накала страстей, как на предыдущих выборах, когда она монополизировала публичные дебаты с острой повесткой дня, навеянной недовольством действиями Евросоюза и активной иммиграцией.

В течение всего этого года тон предвыборной кампании задавало обсуждение глобальной проблемы изменения климата. Многочисленные уличные акции протеста по всей Конфедерации, безусловно, способствовали политизации молодого поколения в городах.

Другая массовая демонстрация, так называемая женская забастовка в июне 2019 года, также может повлиять на исход выборов, способствуя тому, что в обе палаты парламента пройдёт больше женщин. Люди, критикующие положение дел с решением проблемы гендерного неравенства в Швейцарии, говорят, что выборы – это отличная возможность изменить к лучшему ситуацию для женщин, которые по-прежнему недостаточно широко представлены в политической жизни страны.

В настоящее время на долю представительниц прекрасного пола приходится 33% мест в Национальном совете Швейцарии и 13% в Совете кантонов.

В совокупности широкий интерес к проблемам экологии и согласованные усилия по мобилизации женщин-избирателей могут привести к самой высокой явке электората за последние 40 лет при участии в парламентских выборах более 50% граждан Конфедерации.

Наблюдатели также отметили, что в этой предвыборной кампании более активно используются цифровые каналы, хотя распространение плакатов, телефонные звонки и обходы домов остаются главными инструментами предвыборной агитации.

Дополнительный тур

Окончательные результаты выборов в Национальный совет будут известны в конце дня в воскресенье.

Что касается малой палаты парламента, в некоторых из 26 кантонов может состояться дополнительный тур голосования, поскольку кандидатам не удастся заручиться абсолютным большинством голосов (более 50%). Второй раунд выборов пройдёт в тех частях страны, где это необходимо, в ноябре этого года.

Демохристиане и либералы традиционно получают чистое большинство в Совете кантонов. В соответствии со швейцарской парламентской системой, обе палаты парламента обладают одинаковыми полномочиями.

Ключевые факты Около 5,3 млн граждан Швейцарии имеют право принять участие в парламентских выборах, которые пройдут 20 октября 2019 года. В отличие от выборов, состоявшихся четыре года назад, в этом году невозможно использовать систему электронного голосования, поскольку правительство приостановило её тестирование в связи с опасениями относительно безопасности такой системы. Зарегистрированные швейцарские экспаты также могут баллотироваться в Национальное собрание страны, а в некоторых кантонах и в малую палату парламента. Из 246 мест в парламенте три места в Совете кантонов уже распределены. Конец инфобокса













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