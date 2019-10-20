Зал заседаний большой палаты парламента Швейцарии, Национального совета.

(© Keystone / Gaetan Bally)

Избирательные участки в Швейцарии к 14.00 по местному времени закрылись, идет подсчет голосов. Первые подсчеты и предварительные результаты показали, что проводившиеся перед выборами опросы общественного мнения верно отметили легкий крен интересов и приоритетов избирателей в лево-экологическую сторону.

Так или иначе, пока еще рано говорить о каких-то результатах, хотя первые интересные тенденции обозначились довольно отчетливо: в кантоне Аргау, например, консервативная Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei — SVP), самая сильная в пересчете на проценты электоральной поддержки партия страны, уже оказалась в стане проигравших, так что ей уже грозит потеря одного места в большой палате федерального парламента. Свое место в малой палате, в Совете кантонов, народники кантона Гларус неожиданно по итогам подсчетов уступили местным «Зелёным».

В консервативных деревенских кантонах Нидвальден (Nidwalden) и Аппенцелль-Внешний (Appenzell Ausserrhoden) Швейцарская народная партия (SVP), напротив, свои позиции удержать смогла. Что касается экологических партий, в частности, левой партии «Зелёных», и правой партии «Зеленых Либералов» (Grünliberale Partei — GLP), то они, как и предсказывали опросы общественного мнения, смогли нарастить электоральную поддержку, например, в кантоне Граубюнден на востоке страны, а также в кантонах Женева, Люцерн и Санкт-Галлен.

Относительное усиление левых и экологических сил



Эти первые результаты позволяют говорить о том, что, скорее всего, тренд в сторону относительного усиления левых и экологических сил в стране, отмеченный накануне сегодняшнего дня выборов, продолжит укрепляться по мере поступления результатов подсчетов голосов из других кантонов.

Клод Лоншан (Claude Longchamp), эксперт и колумнист нашего портала, исходит из того, что в большой палате парламента, Национальном совете, партия «Зелёных» в целом получит дополнительно от шести до восьми депутатских мандатов, а партия «Зелёных либералов» добьется дополнительных пяти-восьми кресел. Швейцарская народная партия (SVP), скорее всего, так не доберётся до заветной планки в 30% голосов избирателей, более того, ей придется лишиться в большой палате примерно от семи до десяти мандатов.

Окончательное распределение мест в большой палате федерального парламента, Национальном совете, будет ясно только сегодня ночью (по швейцарскому времени). Окончательный же состав малой, сенаторской палаты, Совета кантонов, станет известен только в ноябре. Она избирается по мажоритарному принципу и поэтому в ряде кантонов, например в Цюрихе, придется проводить второй тур.

Основная интрига?

Как известно, в Швейцарии правительство избирается парламентом. Переизбрание состава кабинета министров страны новым парламентом состоится 11 декабря 2019 года. Как правило, все министры остаются на своих должностях, непереизбрание министра остается в истории страны редчайшим исключением. Основная же интрига этих выборов, если вообще можно говорить от какой-то интриге в отношении выборов в Швейцарии, состоит в вопросе на тему о том, устоит ли «магическая формула» формирования кабинета в случае, если «Зелёным» удастся по процентам голосов опередить демохристиан?

По традиции именно семь мест в федеральном правительстве делят между собой народники, социалисты, либералы и христианские демократы по принципу: первые три партии по числу голосов имеют право провести в Федеральный совет по два министра, а четвертая по доле избирателей — одного.

Если «Зеленые» получат четвертый результат, оттеснив демохристиан, то в соответствии с неписанными принципами формирования кабинета они получат право претендовать на место в правительстве. Будет ли с этим согласен парламент в декабре? Но, как мы уже упоминали, пока еще рано делать каких-то выводы. Следите за нашими обновлениями.

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