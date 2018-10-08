Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 9:00 08.10.2018 - 09:00

В какой физической форме находятся швейцарские политические партии за год до очередных парламентских выборов 2019-го года?

(Keystone/Anthony Anex)

Усиление партий слева от центра, потери партий на правом фланге политического спектра: именно так могли бы выглядеть результаты парламентских выборов, намеченных в Швейцарии на октябрь 2019 года.

Особое значение для швейцарских избирателей в последние месяцы и годы приобрели проблемы обеспечения социальной стабильности, а также экологическая проблематика, что и может, как показывает опрос общественного мнения, проведённый по заказу телерадиокомпании SRG SSR, стать причиной некоторого, по сравнению с 2015-м годом, откатом влево. Что касается швейцарцев, проживающих на ПМЖ за рубежом, то для них на первом месте стоит проблема отношений Швейцарии и ЕС.

В целом каких-то особых, фундаментальных изменений на швейцарском политическом небосклоне ожидать не приходится. Как всегда, самой сильной партией в стране останется Швейцарская народная партия или, как ее называют во франкоязычной части страны, Союз демократического центра (SVP/UDC). Ей прогнозируют 27,4% голосов. Именно такой результат она получила бы, пройди выборы в большую палату парламента в эти выходные.

Тем не менее, по сравнению с итогами 2015 года швейцарские национал-консерваторы потеряли бы 2% электоральной поддержки. Заветная планка в 30% голосов и на этот раз осталась бы для нее недостижимой. Потеряли бы голоса и христианские демократы, что означало бы, что партия проигравших в гражданской войне 1847 года католических и консервативных кантонов и слоёв общества, продолжила бы процесс своего исторического ухода с политической сцены. Об этом нам рассказывает политолог Михаэль Херманн (Michael Hermann) из института изучения общественного мнения Sotomo.

Либералы (FDP) — главные победители

Победителями выборов, пройди они вчера, оказались бы «Зелёные», левая партия, а также либеральная партия Швейцарии (Freisinnig-Demokratische Partei / FDP.Die Liberalen), расположенная правее центра. Михаэль Херманн говорит, что для него такой результат стал определённым сюрпризом, особенно если учесть, что эта партия, которую впору называть «партия Единая Швейцария», всегда была тесно связана с промышленными кругами.

(swissinfo.ch)

И тем не менее, народ, по каким-то причинам, склонен отдавать именно такой партии свои голоса, подчёркивая при этом, что для него на первом месте стоит по значимости стоит реформа (недавно опять провалившаяся) пенсионного обеспечения и вопрос постоянного роста расходов на здравоохранение. «Скорее всего, речь тут идет не о силе либералов, а о слабости остальных партий в центре и на правом фланге», — предполагает М. Херманн.



«Коньки» SVP больше не «везут»

Швейцарская народная партия в Швейцарии занимает особые позиции. За последние годы она привыкла к «триумфальному шествию» от победы к победе, но в 2019 году ей грозит самый настоящий провал. Причины? Михаэль Херманн говорит, что любимыми «коньками» народников в последнее время были темы, связанные с миграцией и борьбой с «чужими судьями» из ЕС. Эти темы, как видно, перестали притягивать к партии сторонников, потеряв в глазах избирателей вес и актуальность.

Неудачи грозят и демохристианам, которые с отставкой министра экологии, транспорта и коммуникаций Дорис Лойтхард теряют самого, наверное, популярного на сегодняшний день министра в стране. Закат этой партии происходит медленно и верно последние 40 лет и теперь возникает вопрос, сумеет ли она в 2019 году не провалиться ниже планки в 10% голосов. В любом случае, как говорит М. Херманн, Швейцария вполне может получить через год сильно полевевший парламент, что на фоне общеевропейских тенденций будет выглядеть по меньшей мере парадоксально.



Предвыборный барометр SRG Опрос общественного мнения, проводимый в режиме онлайн Институтом изучения общественного мнения SOTOMOВнешняя ссылка из Цюриха по заказу швейцарской национальной негосударственной телерадиокомпанией SRG SSR. Данный второй из всего запланированных шести опросов общественного мнения был проведён с участие 12 179 респондентов, среди которых также были 546 человек из числа швейцарцев, постоянно проживающих за рубежом, в период с 13 по 18 сентября 2018 года. Статистическая погрешность составляет квоту в +/- 1,5%. НИИ SOTOMO проводит по заказу SRG SSR изучение общественного мнения накануне очередных парламентских выборов в Швейцарии, намеченных на 20 октября 2019 года.

Конец инфобокса

И если так и получится, то итоги выборов 2015 года подвергнутся значительной корректуре (тогда парламент по итогам выборов получился с правым уклоном, и мы об этом подробно информировали в этом материале) и в большой палате парламента, насчитывающей 200 депутатов, политический центр окажется в состоянии, близком к плачевному. Пока в Национальном совете правоцентристские силы обладают минимальным преимуществом в 101 кресло, в то время как в малой, сенаторской палате, в Совете кантонов убедительное большинство удерживает за собой левый центр.

Впервые учтены голоса экспатов

В рамках указанного опроса впервые в новейшей истории было учтено мнение многочисленной швейцарской зарубежной диаспоры. Судя по результатам опроса, в списке основных забот и тревог «экспатов» на первом месте находятся отношения Швейцарии с Евросоюзом (47%), глобальное потепление (35%), реформа пенсионного обеспечения (33%) вопросы медицинского страхования (26%).

Тот факт, что швейцарцев дома и швейцарцев за рубежами исторической родины заботят разные проблемы, Михаэля Херманна не удивляет, с учетом того, что большинство зарубежных граждан Конфедерации проживает как раз в странах ЕС. Среди партий на первом месте у них по популярности находятся социалисты (24%), затем следуют «народники» (21%) и либералы (19%). М. Херманн напоминает, что нынешний опрос есть «моментальный снимок» и что за следующие 12 месяцев приоритеты и акценты могут поменяться.

Однако еще до выборов следующего года Швейцарию ожидает любимое политическое развлечение, а именно, избрание парламентом двух новых членов кабинета министров на замену уходящим Дорис Лойтхард и министра экономики Швейцарии Иоганна Шнайдера-Амманна. Эксперты исходят из того, что, в духе нашего времени, в правительство, состоящее из семи человек, будут избраны две женщины. Для М. Херманна же куда более важным представляется тот факт, что, по всей видимости, эти выборы на итоги процесса формирования нового парламента особым образом не повлияют. Следующий опрос общественного мнения будет проведен в феврале 2019 года.



Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр); JUSO / Молодёжная организация партии социалистов: (Jungsozialisten, левые). Конец инфобокса



Перевод на русский: Игорь Петров

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