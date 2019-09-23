Как удалось активистам обмануть службу безопасности? (Keystone)

Такое невозможно ни в одной стране мира: ни в США, ни в Германии, ни в России никаким активистам не удалось бы проникнуть в национальный парламент и сорвать его работу. А вот в Швейцарии это возможно. На днях более шести десятков сторонников «защиты климата» проникли в Федеральный дворец и, пройдя весь необходимый контроль и досмотр, все-таки смогли пронести на гостевую трибуну баннер с политическими лозунгами. Куда смотрела служба безопасности парламента?

Напомним, что еще в 1990-е годы в швейцарский федеральный парламент в Берне можно было зайти как в любой музей. Считалось, что в парламенте работают представители народа, а потому депутатам нельзя отгораживаться от суверена, от людей, от которых исходит вся полнота власти. Все изменил 2001 год, когда в кантоне Цуг неуравновешенный гражданин расстрелял из своего штатного армейского оружия парламент кантона, убив 14 человек.

tweet Protestors singing #Klimastreiker protestierten im Nationalratssaal: «Final Countdown – 16 Monate verbleiben» stand auf dem Transparent, das an das Geländer der Tribüne gehängt worden war. pic.twitter.com/9uUuto4E7u — SRF News (@srfnews) September 19, 2019

С тех пор меры безопасности, в том числе в федеральном парламенте, постоянно усиливались. Только недавно было объявлено, что парламент в Берне будет обнесен каменными надолбами (подробнее ниже). Любой посетитель должен для начала зарегистрироваться и пройти такой же досмотр безопасности, как в любом аэропорту. У каждого гостя федерального парламента отбирают удостоверение личности, выдавая в обмен бейдж с надписью «Visitor».

И вот выясняется, что все эти меры можно легко обойти и проникнуть в парламент, пронести при этом транспарант с надписью «Final Countdown — 16 Monate verbleiben» («Обратный отсчет пошел — осталось 16 месяцев»), спеть песню красных итальянских партизан «Bella Ciao» и сорвать работу высшего органа законодательной власти страны. Возникает вопрос: как?

Как удалось активистам обмануть службу безопасности? Этот же вопрос поставил популярный швейцарский портал WatsonВнешняя ссылка одному из членов этой группы. «Мы зарегистрировались в качестве группы туристов», — говорит Андри Гигерл (Andri Gigerl). «Мы выдали себя за общественное объединение и должны были просто дать службе безопасности контактные данные одного нашего представителя». Транспарант затем они пронесли через все досмотры.

«Мы его так уложили в рюкзак, что сканер воспринял его в качестве простого куска материи. На самом деле мы хотели развернуть несколько транспарантов, но служба безопасности разрешила только нескольким из нас взять с собой рюкзаки на гостевую трибуну», — рассказывает Андри Гигерл.

Вообще-то это полный провал службы безопасности. Напомним, что за охрану режимных федеральных объектов особой значимости, в том числе федерального парламента, отвечает Федеральное ведомство полиции (Bundesamt für Polizei — Fedpol). Однако с точки зрения официальной представительницы этого ведомства Энн-Флоренс Дюбуа (Anne-Florence Débois) ни о каком провале речи идти не может.

Проверка на входе проводилась, мол, как обычно согласно регламентам, все посетители были проверены на предмет наличия у них оружия и других запрещенных предметов повышенной опасности. Таковые обнаружены не были и поэтому всех пропустили в парламент.

Все стало вокруг Левые активисты покрасили реку Лиммат в Цюрихе в зелёный цвет По информации полиции города Цюрих воды в реке Лиммат, протекающей через город, были окрашены зеленым цветом. Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 11:15

Портал Watson, правда, не задает другого вопроса: свой баннер активисты развернули в 8.30 утра, а уже несколькими минутами позже вся акция была подробно освещена на сайте бульварной швейцарской газеты BlickВнешняя ссылка, включая фото, видео и текст. Газета «Нойе Цюрхер ЦайтунгВнешняя ссылка» спрашивает в связи с этим: либо журналисты таблоида такие везучие и усердные, они ведь находились в тот день парламенте с самого раннего утра, либо — они обо всем знали заранее?

«Понятно, что все хотят эксклюзивности, и такие случаи уже были в Швейцарии: в 2015 году журналисты получили „слив“ информации о готовящемся аресте функционеров ФИФА в цюрихском отеле, парой лет раньше несколько депутатов-социалистов развернули в кулуарах Федерального дворца в Берне транспаранты против стрелкового оружия в руках у народа, причем тут же рядом „вдруг“ оказались телекамеры швейцарского телевидения SRF.

Однако цена такой эксклюзивности может быть очень высокой — ведь так журналисты становятся инструментов в руках активистов и политиков. Поэтому очень важно, чтобы журналисты прозрачно информировали публику, не раскрывая источников, как они написали тот или иной материал, указывая, в частности, был ли это „слив“ или материалы были собраны „в поле“ собственным трудом», — резюмирует газета.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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