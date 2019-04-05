Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 15:00

Швейцарская гуманитарная помощь на пути в Индонезию, пострадавшую от землетрясения и цунами. Октябрь 2018 года.

(© Keystone / Anthony Anex)

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что помощь Швейцарии в целях развития должна в большей степени концентрироваться на потребностях стран-партнеров, а не на остановке процессов миграции.

В целом, Швейцария была для ОЭСР «сильным партнером по достижению целей развития», и на международном уровне ее голос был услышан – в первую очередь в таких вопросах, как проблема водных ресурсов, изменение климата и здоровье населения», - отмечают эксперты ОЭСР в своем обзоре результатов сотрудничестваВнешняя ссылка cо Швейцарией, который составляется каждые 5 лет и был опубликован сегодня, 5 апреля.

Организация отметила, что сотрудничество в области развития является инструментом международной экономической и внешней политики Швейцарии и должно служить национальным интересам, а также тем вызовам, связанным с достижением целей развития.

Но, как отмечает ОЭСР, программа сотрудничества находилась под «возрастающим давлением, связанным с ограничением нелегальной миграции в Швейцарию и некоторыми дискуссиями о предоставлении поддержки при условии, что страны-партнеры откорректируют свою миграционную политику».

«План, направленный на предотвращение миграции в Швейцарию за счет поддержки приоритетов стран-партнеров по долгосрочному устойчивому развитию, может привести к репутационным рискам: окажется под угрозой знаменитый нейтралитет Швейцарии, за счет чего уменьшится ее влияние на глобальную политику», - говорится в экспертной оценке.

Изменения впереди

Доклад выходит как раз тогда, когда Швейцария готовит внесение некоторых изменений в международное сотрудничество на 2021-2024 годы.

В соответствии с основными положениями, которые уже были обнародованыВнешняя ссылка Федеральным министерством иностранных дел (полная рассылка еще не завершена), «будут также предприняты усилия по укреплению стратегических связей между миграционной политикой и международным сотрудничеством».

Кроме того, географически акцент будет сделан на четырех регионах: Африке, Ближнем Востоке, Азии и Восточной Европе. Швейцария сворачивает свои проекты в Латинской Америке и Восточной Азии. Сокращению бедности и безопасности людей будет уделяться больше внимания, как и «экономическим проблемам и более эффективному использованию потенциала частного сектора».

Эксперты приветствуют в докладе шаг к сокращению числа охваченных регионов, поскольку Швейцария в настоящее время участвует в проектах помощи в 54 странах, но почти в половине из них она не входит в десятку самых важных государств-доноров.

В своих рекомендациях ОЭСР отметила, что Швейцарии стоит выполнить свое обязательство 2011 года инвестировать не менее 0,5% валового национального дохода в зарубежную помощь в целях развития. Эта цель была сохранена и на период 2014-2016 годов но на 2017 год она составила 0,46%.





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