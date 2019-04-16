Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 14:00

Дружеская атмосфера во время государственного визита канцлера Западной Германии Гельмута Коля в Швейцарию. Министры Федерального правительства Адольф Оги, Рене Фельбер, Отто Штих и Жан-Паскаль Деламюра (справа) с Гельмутом Колем в Берне. Апрель 1989 г. (Keystone / Str)

На первой же пресс-конференции один из журналистов отметил, что этот визит Гельмута Коля в Швейцарию в апреле 1989 года – вообще первый официальный визит действующего канцлера Федеративной Республики Германии в альпийскую страну.

«Я был ошеломлен, когда осознал это», - ответил журналисту канцлер Коль. «Но со мной часто случается, что я впервые появляюсь в качестве канцлера в той или иной стране».

Коль приехал в Берн в то время, про которое он говорил, что настал «час всемирной истории», и за это время «многое изменилось, были проложены вехи, которые определят историю следующих десятилетий».

Что-то начало двигаться в отношениях между Востоком и Западом, 7 месяцев спустя пала Берлинская стена, а в октябре 1990 года западная и восточная части Германии праздновали воссоединение.

В Швейцарии же в 1989 году шли интенсивные дебаты по поводу отношений с Европой. И поэтому во время своего двухдневного пребывания канцлер Коль и федеральные советники (министры) Деламюра, Коллер, Фельбер, Штих и Оги обменялись мнениями о европейской политике, европейском внутреннем рынке и отношениях Европейского сообщества с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), в которую также входит Швейцария.

Кроме объединения Германии, Коля очень интересовал вопрос европейской интеграции. В 1992 году Маастрихтский договор заложил основу для Европейского Союза; чисто экономическое сообщество постепенно стало более всеобъемлющей политической организацией.

Во время визита Гельмута Коля в Швейцарию в 1989 году один журналист хотел у него узнать, как поведет себя Германия, если Швейцария подаст заявку на членство в Европейском сообществе. Это как при покупке дома, ответил Коль. Сначала узнают о цене, состоянии крыши и отопления. И только тогда покупают. «Вот так поступим и мы». И такое поведение, по словам немецкого канцлера, «соответствует вообще-то старым швейцарским традициям».

Три года спустя, в мае 1992 года, швейцарское правительство официально подало в Брюсселе заявку на начало переговоров о вступлении в Европейское сообщество.

Но избиратели сорвали эти планы: в декабре швейцарцы, проголосовав против 50,3% голосов и продемонстрировав впечатляющую явку избирателей в 79%, отказались присоединиться к Европейскому экономическому пространству, будучи единственным государством ЕАСТ, кто так поступил. Тем самым планы Федерального совета о начале переговоров больше не имели смысла.

Во время своего визита в Швейцарию в апреле 1989 года канцлер Коль побывал также и в кантоне Вале, где он попробовал местный раклет, посетил могилу поэта Райнера Марии Рильке в Рароне, а также воспользовался возможностью обменяться мнениями с местным населением. (Keystone / Str)

Несмотря на такое решение швейцарских избирателей, Коль оставался положительно настроенным по отношению к Швейцарии и успокаивал другие государства, которые возмущались решением альпийской страны.

Он был против того, чтобы Европейское сообщество оказывало давление на Швейцарию. Во всяком случае, об этом он говорил сам, когда в 1993 году совершил свой очередной визит в Берн.

К тому же он не оставлял надежду на вступление Конфедерации в ЕС в долгосрочной перспективе: «Я хочу, чтобы Швейцария, которая является глубоко европейской страной, [...] нашла свой путь в Европу».







Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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