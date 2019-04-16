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Внешняя политика

История Первый визит в Швейцарию канцлера ФРГ произошел 30 лет назад

Fünf Männer im Anzug stehen in einer Reihe und lächeln für die Kameras.

Дружеская атмосфера во время государственного визита канцлера Западной Германии Гельмута Коля в Швейцарию. Министры Федерального правительства Адольф Оги, Рене Фельбер, Отто Штих и Жан-Паскаль Деламюра (справа) с Гельмутом Колем в Берне. Апрель 1989 г.

(Keystone / Str)

На первой же пресс-конференции один из журналистов отметил, что этот визит Гельмута Коля в Швейцарию в апреле 1989 года – вообще первый официальный визит действующего канцлера Федеративной Республики Германии в альпийскую страну. 

«Я был ошеломлен, когда осознал это», - ответил журналисту канцлер Коль. «Но со мной часто случается, что я впервые появляюсь в качестве канцлера в той или иной стране».

Коль приехал в Берн в то время, про которое он говорил, что настал «час всемирной истории», и за это время «многое изменилось, были проложены вехи, которые определят историю следующих десятилетий».

Что-то начало двигаться в отношениях между Востоком и Западом, 7 месяцев спустя пала Берлинская стена, а в октябре 1990 года западная и восточная части Германии праздновали воссоединение.

В Швейцарии же в 1989 году шли интенсивные дебаты по поводу отношений с Европой. И поэтому во время своего двухдневного пребывания канцлер Коль и федеральные советники (министры) Деламюра, Коллер, Фельбер, Штих и Оги обменялись мнениями о европейской политике, европейском внутреннем рынке и отношениях Европейского сообщества с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), в которую также входит Швейцария.

Кроме объединения Германии, Коля очень интересовал вопрос европейской интеграции. В 1992 году Маастрихтский договор заложил основу для Европейского Союза; чисто экономическое сообщество постепенно стало более всеобъемлющей политической организацией.

Во время визита Гельмута Коля в Швейцарию в 1989 году один журналист хотел у него узнать, как поведет себя Германия, если Швейцария подаст заявку на членство в Европейском сообществе. Это как при покупке дома, ответил Коль. Сначала узнают о цене, состоянии крыши и отопления. И только тогда покупают. «Вот так поступим и мы». И такое поведение, по словам немецкого канцлера, «соответствует вообще-то старым швейцарским традициям».

Три года спустя, в мае 1992 года, швейцарское правительство официально подало в Брюсселе заявку на начало переговоров о вступлении в Европейское сообщество.

Но избиратели сорвали эти планы: в декабре швейцарцы, проголосовав против 50,3% голосов и продемонстрировав впечатляющую явку избирателей в 79%, отказались присоединиться к Европейскому экономическому пространству, будучи единственным государством ЕАСТ, кто так поступил. Тем самым планы Федерального совета о начале переговоров больше не имели смысла.

Helmut Kohl steht lächelnd neben einer Frau, die ein Kind im Arm hat.

Во время своего визита в Швейцарию в апреле 1989 года канцлер Коль побывал также и в кантоне Вале, где он попробовал местный раклет, посетил могилу поэта Райнера Марии Рильке в Рароне, а также воспользовался возможностью обменяться мнениями с местным населением.

(Keystone / Str)

Несмотря на такое решение швейцарских избирателей, Коль оставался положительно настроенным по отношению к Швейцарии и успокаивал другие государства, которые возмущались решением альпийской страны.

Он был против того, чтобы Европейское сообщество оказывало давление на Швейцарию. Во всяком случае, об этом он говорил сам, когда в 1993 году совершил свой очередной визит в Берн.

К тому же он не оставлял надежду на вступление Конфедерации в ЕС в долгосрочной перспективе: «Я хочу, чтобы Швейцария, которая является глубоко европейской страной, [...] нашла свой путь в Европу».

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Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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