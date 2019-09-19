В 1917 году в Кампионе было открыто казино, которое с 2007 года располагается в роскошном здании, построенном знаменитым швейцарским архитектором Марио Боттой (Mario Botta).

(SRF-SWI)

Италия почти ничего не делает, чтобы уберечь общину Кампионе, которая является эксклавом в кантоне Тичино, от экономической деградации. Однако предложение Швейцарии передать ей просто этот регион, со всех сторон и так окруженный швейцарской территорией, вызывает в Риме недовольство.

Кампионе в беде: итальянский эксклав Кампионе д’Италия на озере Лугано год назад оказался в кризисе после того, как принадлежащее местному муниципалитету казино обанкротилось. Гора долгов суммой более чем на 100 миллионов евро угрожает буквально раздавить общину, число жителей которой едва добирается до 19-ти сотен. В результате банкротства казино более 500 человек потеряли работу.

Теперь министр правительства швейцарского италоязычного кантона Тичино Норманн Гобби (Norman Gobbi) от местной консервативной партии Lega предлагает деревню присоединить к Швейцарии — раз уж Италия не может вывести ее из кризиса. Раньше это была богатая община. В 1917 году в Кампионе было открыто казино, которое с 2007 года располагается в роскошном здании, построенном знаменитым швейцарским архитектором Марио Боттой (Mario Botta). Стоимость проекта превысила почти 80 миллионов франков.

И все было неплохо до момента банкротства казино в 2018 году — игровой бизнес здесь просто рухнул после того, как Швейцарский национальный (центральный) банк в 2015 году отменил фиксированный обменный курс пары франк-евро. «У многих из тех, кто здесь еще остался, едва хватает денег, чтобы выжить», — говорит журналист швейцарского радио SRFВнешняя ссылка Герхард Лоб. По его словам, людям приходилось рассчитывать на скромное пособие по безработице, выплачиваемое Италией, — и это при том, что цены и уровень расходов в регионе абсолютно швейцарские.

Италия не продаётся?

Кампионе чувствуют себя забытой и оставленной. «Люди уверены, что Италии всё равно, что происходит в общине», — говорит Г. Лоб. В Италии никто не считает себя ответственным за эксклав: ни в Комо, столице округа, в которую также входит Кампионе, ни в Риме — никого не беспокоят проблемы этой небольшой деревни. Такова негативная сторона чрезмерной государственной централизации.

(SRF-SWI)

Герхард Лоб предлагает посмотреть на карту, где видно, что Кампионе — это эксклав, и чисто визуально передача этой территории Швейцарии на самом деле не кажется такой уж проблемой. «Но будет ли согласна Италия отказаться от данной территории, — совсем другой вопрос». Вряд ли Норману Гобби стоит ожидать поддержки из Италии, хотя год назад после банкротства казино жители Кампионе подали петицию, которая требовала присоединения к Швейцарии. Но «половина населения как и прежде против этого — итальянская идентичность (Italianità) здесь очень сильна», — говорит журналист SRF.

Более того, реакция итальянских политиков на предложение Н. Гобби о присоединении к Швейцарии оказалась просто уничтожающей. В местных СМИ свои мнения опубликовали представители двух новых правящих партий Италии: Демократической партии (Partito democratico — PD) и «Движения Пяти звезд» (Cinque Stelle). Они заявили, что «Италия не продается». «За этим, безусловно, стоит национальная гордость: никто не хочет признать, что Италия не в состоянии решить проблемы Кампионе», — говорит Г. Лоб.

А может ли какой-то кантон покинуть Швейцарию? Подробнее в материале ниже.

Федерализм Может ли кантон покинуть Швейцарию? Может ли швейцарский кантон (субъект федерации) выйти из состава Швейцарской Конфедерации. Разъясняем тонкости. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентства новостей

Эксклав Кампионе История эксклава Кампионе, полностью окруженного швейцарской территорией итальянского эксклава, восходит ещё к 777 году. Тогда лангобардский правитель Тото Кампионе (Toto Campione) завещал эту область монастырю Сант-Амброджо в Милане. Сегодня итальянский эксклав экономически тесно связан со Швейцарией: здесь действуют швейцарская почта, швейцарские телефонные номера, швейцарские номера автомобилей, швейцарская система сбора мусора, швейцарская очистка сточных вод и швейцарский франк здесь — основная валюта. Многое, однако, изменится со следующего 2020 года. Дело в том, что община Кампионе д’Италия будет интегрирована в таможенное пространство ЕС, а это значит что швейцарские автомобильные номера и другие выгоды от территориальной близости Швейцарии, а также хождение швейцарского франка здесь будут прекращены и эксклав окажется наглухо отрезанным от Швейцарии. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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