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Внешняя политика

Итальянский эксклав в Тичино Кантон Тичино не прочь присоединить итальянскую деревню

Кампионе

В 1917 году в Кампионе было открыто казино, которое с 2007 года располагается в роскошном здании, построенном знаменитым швейцарским архитектором Марио Боттой (Mario Botta).

(SRF-SWI)

Италия почти ничего не делает, чтобы уберечь общину Кампионе, которая является эксклавом в кантоне Тичино, от экономической деградации. Однако предложение Швейцарии передать ей просто этот регион, со всех сторон и так окруженный швейцарской территорией, вызывает в Риме недовольство.

Кампионе в беде: итальянский эксклав Кампионе д’Италия на озере Лугано год назад оказался в кризисе после того, как принадлежащее местному муниципалитету казино обанкротилось. Гора долгов суммой более чем на 100 миллионов евро угрожает буквально раздавить общину, число жителей которой едва добирается до 19-ти сотен. В результате банкротства казино более 500 человек потеряли работу.

Теперь министр правительства швейцарского италоязычного кантона Тичино Норманн Гобби (Norman Gobbi) от местной консервативной партии Lega предлагает деревню присоединить к Швейцарии — раз уж Италия не может вывести ее из кризиса. Раньше это была богатая община. В 1917 году в Кампионе было открыто казино, которое с 2007 года располагается в роскошном здании, построенном знаменитым швейцарским архитектором Марио Боттой (Mario Botta). Стоимость проекта превысила почти 80 миллионов франков.

И все было неплохо до момента банкротства казино в 2018 году — игровой бизнес здесь просто рухнул после того, как Швейцарский национальный (центральный) банк в 2015 году отменил фиксированный обменный курс пары франк-евро. «У многих из тех, кто здесь еще остался, едва хватает денег, чтобы выжить», — говорит журналист швейцарского радио SRFВнешняя ссылка Герхард Лоб. По его словам, людям приходилось рассчитывать на скромное пособие по безработице, выплачиваемое Италией, — и это при том, что цены и уровень расходов в регионе абсолютно швейцарские. 

Италия не продаётся?

Кампионе чувствуют себя забытой и оставленной. «Люди уверены, что Италии всё равно, что происходит в общине», — говорит Г. Лоб. В Италии никто не считает себя ответственным за эксклав: ни в Комо, столице округа, в которую также входит Кампионе, ни в Риме — никого не беспокоят проблемы этой небольшой деревни. Такова негативная сторона чрезмерной государственной централизации.

(SRF-SWI)

Герхард Лоб предлагает посмотреть на карту, где видно, что Кампионе — это эксклав, и чисто визуально передача этой территории Швейцарии на самом деле не кажется такой уж проблемой. «Но будет ли согласна Италия отказаться от данной территории, — совсем другой вопрос». Вряд ли Норману Гобби стоит ожидать поддержки из Италии, хотя год назад после банкротства казино жители Кампионе подали петицию, которая требовала присоединения к Швейцарии. Но «половина населения как и прежде против этого — итальянская идентичность (Italianità) здесь очень сильна», — говорит журналист SRF. 

Более того, реакция итальянских политиков на предложение Н. Гобби о присоединении к Швейцарии оказалась просто уничтожающей. В местных СМИ свои мнения опубликовали представители двух новых правящих партий Италии: Демократической партии (Partito democratico — PD) и «Движения Пяти звезд» (Cinque Stelle). Они заявили, что «Италия не продается». «За этим, безусловно, стоит национальная гордость: никто не хочет признать, что Италия не в состоянии решить проблемы Кампионе», — говорит Г. Лоб.

А может ли какой-то кантон покинуть Швейцарию? Подробнее в материале ниже. 

Федерализм Может ли кантон покинуть Швейцарию?

Может ли швейцарский кантон (субъект федерации) выйти из состава Швейцарской Конфедерации. Разъясняем тонкости.

Эксклав Кампионе

История эксклава Кампионе, полностью окруженного швейцарской территорией итальянского эксклава, восходит ещё к 777 году. Тогда лангобардский правитель Тото Кампионе (Toto Campione) завещал эту область монастырю Сант-Амброджо в Милане.

Сегодня итальянский эксклав экономически тесно связан со Швейцарией: здесь действуют швейцарская почта, швейцарские телефонные номера, швейцарские номера автомобилей, швейцарская система сбора мусора, швейцарская очистка сточных вод и швейцарский франк здесь — основная валюта. Многое, однако, изменится со следующего 2020 года.

Дело в том, что община Кампионе д’Италия будет интегрирована в таможенное пространство ЕС, а это значит что швейцарские автомобильные номера и другие выгоды от территориальной близости Швейцарии, а также хождение швейцарского франка здесь будут прекращены и эксклав окажется наглухо отрезанным от Швейцарии.

Конец инфобокса


Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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