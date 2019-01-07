«Соединённые Штаты наряду с Евросоюзом являются важнейшим торговым партнёром Швейцарии». (© KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER)

На нынешнем Давосском форумеВнешняя ссылка (пройдет с 22 по 25 января 2019 года) президент Швейцарии Ули Маурер намерен провести консультации с лидером США Дональдом Трампом. Как заявил У. Маурер в интервью швейцарской региональной частной телекомпании Tele Züri его основой задачей будет попытка запустить-таки переговорный процесс между Берном и Вашингтоном, итогом которого в идеале должно стать заключение Договора о свободной торговле США и Швейцарии.

«Соединённые Штаты наряду с Евросоюзом являются важнейшим торговым партнёром Швейцарии», — напомнил швейцарский президент. «Договор о свободной торговле будет призван конкретизировать и уточнить параметры нашего партнёрства». Добиться этого, однако, будет непросто: предыдущий министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн уже ездил с этими целями в конце декабря 2018 года в США, однако добиться начала официальных консультаций по заключению такого Договора ему не удалось.

Планировавшаяся встреча с главой Торгового представительства США (United States Trade Representative — Управление представителя США на торговых переговорах) Робертом Лайтхайзером (Robert Lighthizer) не состоялась. Напомним, что именно эта подведомственная ему структура занимается разработкой Торгового законодательства США, составлением двухсторонних и многосторонних торговых соглашений, а также общей координацией внешнеторговой политики. Сама по себе встреча в этом ведомстве прошла, но разговаривать со швейцарцем пришёл не сам Р. Лайтхайзер, а его первый зам. В Берне многие восприняли такое снижение уровня консультаций в качестве афронта.

Выступая по итогам своего визита в США в швейцарском посольстве в Вашингтоне Иоганн Шнайдер-Амманн признал, что добиться поставленных целей ему не удалось и что стороны все еще «находятся на стадии зондирующих переговоров, ни о каком конкретном плане консультаций пока не идет даже и речи». Одной из основных проблем на пути подписания Договора о свободной торговле является сельское хозяйство.

Конкретно, речь идет о том, что американская сторона может начать настаивать на получении права экспортировать в Швейцарию генно-изменённые продукты питания, что с точки зрения Конфедерации может оказаться серьёзной преградой. Попытки начать переговоры о переходе к режиму свободной торговли между США и Швейцарией уже предпринимались в 2006 году, но все они потерпели поражение из-за противодействия мощного швейцарского аграрного лобби. Напомним, что в настоящее время Швейцарии имеет режим свободной торговли, в частности, с Китаем. Переговоры о заключении Договора о свободной торговле между Швейцарией и Российской Федерацией были заморожены после аннексии Москвой Крыма.

Какого мнения придерживается американская сторона на предмет перспектив введения свободной торговли между Швейцарией и США? Читайте подробности в нашем эксклюзивном интервью с послом США в Швейцарии Э. Макмалленом.

swissinfo.ch

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