Этот контент был опубликован 12 марта 2018 г. 11:00 12.03.2018 - 11:00

В 2015 году более одного миллиона человек пытались нелегально проникнуть в одну из стран Европейского союза. Их присутствие ощущалось и в Швейцарии: на фото полицейский в швейцарском городе Кьяссо (Chiasso) на границе с Италией проводит личный досмотр мигранта. (Keystone)

Политика в области предоставления убежища и так называемая помощь развитию: они бесспорно и неразрывно связаны между собой. Вот почему осмысливать эти два процесса, а также принимать соответствующие политические решения, также следует в комплексе. Чуть более года назад Швейцария решила реализовать этот новый подход в рамках в своей модернизированной концепции международного сотрудничества, изложенной в спец-докладе правительства. Однако гладко было на бумаге...

По данным «Международной организации по миграции» («The International Organization for Migration» — «МОМВнешняя ссылка») в 2017 году в Европу незаконно въехало примерно 186 700 человек. Для сравнения — в 2016 году таких было 387 700, зато в 2015 году, который даже из-за этого называли «рекордным», в страны Евросоюза нелегальными путями пытались пробиться более одного миллиона человек! На этом фоне понятие «внешняя политика в области регулирования миграции» приобрела в последнее в рамках швейцарских политических дебатов особенное звучание.

Свою новую стратегию в области внешней миграционной политики Швейцария реализует вот уже более года, при этом основной упор Берн делает «на тесной увязке форм и объемов своего участия в помощи развитию странам третьего мира и швейцарскими интересами в области миграционной политики». Но конкретно это означает? Рабочее сообщество шести ведущих швейцарских организаций помощи развитию «Alliance Sud» недавно в ходе одной из своих общественных дискуссиВнешняя ссылкай резко раскритиковала новый швейцарский подход к помощи развитию и к регулированию миграции.

Для это структуры он является слишком «расплывчатым». Никогда еще в истории Швейцарии парламент не направлял в адрес правительства столь «туманно» сформулированных «вводных». Такого мнения придерживается генеральный директор «Alliance Sud» Марк Херкенрат (Mark Herkenrath). Задача, по его словам, была сформулирована настолько абстрактно, «что вы никогда не сможете решить ее правильно — независимо от того, что и как вы делаете». Марк Херкенрат предлагает сделать так, чтобы «миграция протекала по законным и правовым образом урегулированным каналам, внося, одновременно, вклад в развитие тех стран, откуда мигранты родом».

Но если правительство воспримет этот спец-доклад в качестве задания за период с 2017 по 2020 годы полностью остановить приток мигрантов, то тогда «можно сказать, что такая программа уже сейчас обречена на поражение». Ведущие политические партии Швейцарии как правого, так и левого толка, в целом не отрицают, что увязка помощи развитию и гуманитарной помощи с регулирование миграции имеет смысл, тем не менее, их представления о том, как это реализовать на практике, значительно расходятся. Предлагаем вам сравнить мнения Швейцарской народной партии (SVP), партии Швейцарских Либералов (FDP), Христианско-демократической Народной партии (CVP) и Социал-демократической партии Швейцарии (SP).

SVP: Средства на помощь развитию Швейцария должна выделять только странам, готовым принимать обратно высланных из Швейцарии «их» беженцев. Государства, которые не хотят сотрудничать в этой сфере и принимать своих мигрантов обратно, должны лишиться всякой помощи. FDP: Политика в области развития и регулирования миграции могут быть увязаны, например, посредством заключения соответствующих межгосударственных соглашений и в форме налаживания партнерских отношений в сфере миграции. CVP: Средства на цели развития должны использоваться, прежде всего, для создания в африканских странах, «оставляющих» основную массу мигрантов, рабочих мест, а значит и жизненных перспектив, с тем, чтобы у людей была мотивация остаться дома, а не отправиться за лучшей долей в Европу. SP: Сотрудничество в целях развития должно быть перенаправлено на наиболее «тонкие» сферы, например, на противодействие насильственной преступности и укрепление позиций и компетенций местных правоохранительных и иных органов. Конец инфобокса

Обмен опытом и информацией: в рамках миграционного партнерства с Нигерией в Швейцарии прошли стажировку нигерийские полицейские. (Keystone)

Инструментом реализации новой швейцарской внешней миграционной политики стала так называемая сеть партнерских соглашений в области миграцииВнешняя ссылка. Как отмечает Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) на своем сайте, «вопросы, связанные с увязыванием вопросов регулирования миграции и предоставления помощи развитию, сегодня являются неотъемлемой частью таких соглашений наряду с „традиционными“ вопросами, такими как реадмиссия, помощь в репатриации, визовая политика или борьба с торговлей людьми».

В 2009 году Швейцария заключила такие партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной и с Сербией. За ним последовали Косово, Нигерия и Тунис. Все четыре ведущих швейцарских политических партий, чье мнение мы здесь приводим, в целом поддерживают такой подход. Однако и здесь также можно заметить существенные различия.

SVP: Миграционные партнерства работают только в том случае, если страны, откуда мигранты родом, соблюдают их условия. Поэтому Швейцария должна последовательно отстаивать свои интересы и, в случае необходимости, оказывать давление с целью их реализации. FDP: Углубленное миграционно-политическое сотрудничество со странами, откуда в Европу прибывают значительные группы мигрантов, напрямую отвечает интересам Швейцарии. CVP: Частью данного партнерства должны быть соглашения о реадмиссии. Страны, которые являются основными «поставщиками» просителей убежища, в принципе должны получать финансовую поддержку от Швейцарии только в случае, если они будут готовы подписать такие соглашения. SP: Миграционные партнерства имеют смысл, если они представляют собой нечто большее, чем просто соглашения о реадмиссии. Они должны быть связаны с проектами развития, реализация которых идет не только на уровне правительств. Важно учесть интересы партнеров из числа представителей гражданского общества, работающих в интересах социального развития и укрепления прав человека в данной стране.

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«Когда помощь в области развития становится предметом торга»

В настоящий момент в Швейцарии также обсуждается вопрос о том, следует ли Швейцарии заключать партнерские миграционные соглашения с такими репрессивными государствами, как Эритрея, которая является в настоящий момент источником самого большого количества мигрантов, осевших в том или ином статусе в Швейцарии. Гуманитарные организации, такие как «Caritas», предупреждают, что федеральное правительство само «наносит ущерб» своему авторитету, развивая «курс в области помощи развитию, исходя из внутриполитических интересов и резонов».

Глава «Alliance Sud» Марк Херкенрат заявил в рамках уже упомянутой дискуссии, что помощь в целях развития не должна использоваться в качестве «пряника», с помощью которого страны должны «загоняться» в такого рода миграционные партнерства. Заставлять страны третьего мира задавать Европе вопросы в стиле «на какую помощь в целях развития мы должны согласиться с тем, чтобы вы могли надежнее охранять ваши внешние границы и что бы вы, при этом, были готовы заключить с нами соглашение о реадмиссии?» являются, по его мнению, неверным шагами в неверном направлении.



Помощь на местах: Швейцария помогла организовать школу в лагере для эритрейских беженцев в Аддис-Абебе, Эфиопия. (Keystone)

Гуманитарная помощь и помощью развитию: конкуренты или партнеры?

Наряду с требованиями о заключении миграционных партнерств в Швейцарии сейчас обсуждается также и другая идея, которая исходит из того, что Берну следует более активно действовать на местах — помогая людям в самой стране, или в непосредственной с ней близости, с тем, чтобы у тех изначально не возникало мыслей о приезде в Швейцарию. Параллельно усиливается и тенденция к смещению акцентов и к переадресации средств из сферы долгосрочного сотрудничества в целях развития в область неотложной гуманитарной помощи. Что думают по этому поводу швейцарские политические партии?

SVP: Помощь на местах имеет смысл только в том случае, если она снижает число ходатайств о предоставлении убежища в Швейцарии и, соответственно, сокращает расходы на беженцев в нашей стране. Сэкономленные средства можно было бы инвестировать в рассмотрение таких ходатайств в соответствующих странах, на местах, в тамошних центрах приема и регистрации беженцев. FDP: Мы придерживаемся заветов гуманитарных традиций Швейцарии и поддерживаем меры по усилению эффективности и объемов гуманитарной помощи. CVP: Мы хотим усилить помощь на местах. Вместе с тем, где логика в стремлении, с одной стороны, сокращать помощь в целях развития, и в то же время, с другой стороны, пытаться противодействовать основным причинам бегства людей и превращения их в вынужденных мигрантов. SP: Гуманитарную помощь и сотрудничество в целях развития необходимо координировать гораздо более тесно, чем раньше, рассматривая предоставление гуманитарной помощи в качестве элемента долгосрочной устойчивой стратегии поддержки развития соответствующих стран.

Конец инфобокса

В рамках текущей парламентской сессии депутаты намерены углубленно заняться проблемами вынужденной миграции и помощи развитию. Так, малая палата (Совет кантонов) уже обсудила на прошлой неделе требование переориентировать миграционную политику Швейцарии на помощь беженцам в областях, расположенных «как можно ближе к странам их происхождения» (см. инфобокс внизу).

Такая помощь на местах могла бы финансироваться, в частности, за счет средств, выделяемых на цели помощи развития, с учетом того, что «государства, не готовые к рациональной кооперации в миграционной сфере, могут помощи развитию лишиться вовсе». Ожидается, что большая палата федерального парламента Швейцарии (Национальный совет) на этой неделе будет обсуждать вопрос Эритреи.

Совет Кантонов на прошлой неделе отверг инициативу кантона Аргау в области политики в сфере предоставления убежища (против было подано 27 голосов, 13 ее поддержали). Инициатива требовала, чтобы Швейцария помогала отныне беженцам только тогда, когда они еще находятся недалеко от стран их происхождения. Кроме того, она требовала более активно противодействовать бизнесу нелегальных перевозчиков, например, путем последовательного сокращения числа мотивов, способных толкнуть людей на опасные для жизни поездки в сторону Европы. (Источник: агентство sda) Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Людмила Клот

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