Самый важный, пожалуй, вопрос — это судьба отношений Швейцарии и Евросоюза.

(© Keystone / Gaetan Bally)

Политическая жизнь Швейцарии возвращается в нормальный режим, на референдум 27-го сентября 2020 года будут вынесены сразу пять очень важных вопросов. Самый важный, пожалуй, вопрос — это судьба отношений Швейцарии и Евросоюза.

Политическая жизнь Швейцарии возвращается в нормальный режим, но не без особенностей, связанных с последствиями карантина. Так, на своем заседании 29 апреля 2020 года правительство Швейцарии решило провести следующий общенациональный референдум 27-го сентября 2020 года. И это будет рекордный референдум, потому что только на федеральном уровне народ должен будет высказать свое мнение по пяти очень важным вопросам, разумеется, не в пакете, а по отдельности, при соблюдении принципа «единства материи» («по яблокам и грушам надо голосовать отдельно»).

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Самый важный, пожалуй, вопрос — это судьба отношений Швейцарии и Евросоюза. Голосование по запущенной консервативной Швейцарской народной партией (SVP) инициативе, предлагающей, в конечном итоге, денонсировать действующий между Берном и Брюсселем договор о свободе перемещения людей, услуг, капиталов, должно было бы пройти в середине мая, точнее, 17-го числа, но по причине карантина этот референдум был перенесен, и вот теперь вчера стало ясно, на когда: на 27-ое сентября.

Однако помимо этого уже самого по себе «головоломного» вопроса в политическом меню швейцарского гражданина будут еще новая редакция ФЗ «Об охоте», инициатива о введении налоговых льгот для детей, инициатива о введении оплачиваемого отпуска для отцов по уходу за ребенком, предложение о закупке нового поколения истребителей для нужд ВВС страны.

«Федеральный совет знает, что список вопросов для голосования обширен, но он считает (такую ситуацию) приемлемой», — заявил в среду 29-го апреля 2020 года прессе Федеральный канцлер (глава аппарата парламента и правительства) Вальтер Турнхерр (Walter Thurnherr). По его словам, бывало, что швейцарцы голосовали и по большему числу поправок, вопросов и законопроектов, например, в 2003 году только на федеральный референдум было вынесено девять вопросов, а есть еще кантоны и общины / муниципалитеты со своими собственными проектами.

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Итак, коротко о том, какие «поправки» будут вносить в свою жизнь швейцарцы на голосовании осенью.

Поправка номер 1: «Свобода передвижения» Конец цитаты

Наиболее спорной темой, скорее всего, будет голосование по вопросу о режиме свободного передвижения людей между ЕС и Швейцарией. Для Западной Европы самая идея «свободы передвижения» носит почти сакральный, сверхценный характер. Корни ее находятся, по большому счету, еще в период «мирных революций» 1989-1990 годов, будучи при этом политической манифестацией и административным следствием падения Берлинской стены.

В начале 1990-х Швейцария отказалась вступать в экономическую Еврозону, а затем и в Евросоюз. В Европе без границ она была островом, куда следовало получать отдельную визу. Поэтому в отношениях между Берном и Брюсселем был предпринят ряд мер по демонтажу границ и барьеров при, — таков был компромисс, — вынесении за скобки вопроса о формальном членстве Швейцарии в единых европейских структурах.

Решение было найдено в двух форматах: в формате соглашения о свободе перемещения как части 1-го пакета двусторонних (секторальных, билатеральных) соглашений, ставших заменой членству Швейцарии в ЕС, а также в формате членства Швейцарии (с 2008 года) в Шенгенском пространстве. Границы исчезли, швейцарцы и граждане стран ЕС могут теперь свободно передвигаться по территориям друг друга, жить без виз (на срок до 90 дней), искать и находить работу, оставаясь уже на МПЖ.

Этот режим, разумеется, оказывает влияние на демографические и социальные параметры функционирования швейцарского общества. Объективно Швейцария нуждается в притоке мигрантов — квалифицированных, образованных, трудолюбивых, способных заполнять лакуны в экономике, которые Швейцария сама заполнить не может, причем речь идет как о сфере ухода за больными и стариками, и в целом о медицине и здравоохранении, так и о инновационной экономике на стыке с бизнесом. Швейцарии, стране с населением всего-то в 8,5 млн чел., не хватает как грамотных медсестёр, так и талантливых инженеров и предпринимателей.

Это объективно. Субъективно многие швейцарцы начинают страдать от роста степени гетерогенности общества, от присутствия в их социальной повседневности людей с иными культурными бэкграундами и привычками. В поле напряжения между объективными и субъективными факторами возникают настроения рессентимента, энергию которых эксплуатируют такие политические партии, как Швейцарская народная партия. Вынося за скобки все, что не вписывается в их политическую программу, любые партии, и SVP в том числе, предлагают народу простое решение сложного вопроса.

ЕС-Швейцария Организация Auns: «В Швейцарии становится тесно» «Действие за независимую и нейтральную Швейцарию» начала кампанию в поддержку «Инициативы по ограничению миграционных потоков из ЕС в Швейцарию». Этот контент был опубликован 18 февраля 2020 г. 9:00

Партия требует, чтобы, в случае позитивного вотума народа, правительство провело с Брюсселем новые переговоры о свободе передвижения с ЕС уже в течение следующего после референдума года (то есть теперь до сентября 2021 года). И если эти переговоры ни к чему не приведут (а они не приведут!) то тогда Берн доложен расторгнуть это соглашение в течение месяца, а это автоматически приведет к денонсации всего первого пакета секторальных соглашений, что вернет Швейцарию к ситуации 1991 года. Как быть? Решать народу.

Поправки номер 2 и 3: «Родительские льготы» Конец цитаты

На референдуме 27-го сентября народ примет также решение о введении в стране двухнедельного оплачиваемого отпуска для отцов по уходу за новорожденным. Казалось бы, чего тут голосовать, это же прекрасно? Не так все просто. Швейцарский менталитет отвергает любые лишние форматы зависимости от государства и общества. Сторонники говорят, что это давно назревшая мера, которая поможет сделать шаг к истинному гендерному равноправию и, что важнее, к расширению возможностей совмещать карьеру и работу.

Семейная политика Отцы в Швейцарии пойдут в отпуск по уходу за новорожденным! Отцы в Швейцарии получат 10-дневный отпуск по уходу за ребенком. Законодательная инициатива «За разумный отпуск по уходу за ребенком» отозвана. Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 7:00

Противники говорят, что там где государственные льготы — там рост числа тех, кто «охраняет то, что имеет», там социализм и увеличение бюрократии, а также усиление полномочий федерального центра (для швейцарского менталитета это очень плохо!), не говоря уже, что налогоплательщикам «модное» и «прогрессивное» поветрие обойдется в лишних 230 миллионов швейцарских франков в год, потребовав от всех работников в стране увеличения соответствующих отчислений в фонды социального страхования. Решать народу!

Швейцарцы также проголосуют в сентябре по предложенным налоговым вычетам на детей. Референдум был организован в качестве акта оппонирования парламенту, который уже принял решение об увеличении возможного общего налогового вычета для родителей с детьми с 6 500 до 10 000 швейцарских франков в год в рамках всего налогооблагаемого дохода. Такого рода налоговые послабления суммировались бы с уже принятым парламентом решением увеличить сумму налогового вычета из налогооблагаемой базы для родителей, оплачивающих уход за своими детьми на стороне третьими лицами или организациями с 10 100 до 25 000 швейцарских франков в год.

Сторонники приветствуют эту меру как давно назревшую с учетом, опять-таки, «необходимости совмещать карьеру и семью». Противники говорят о «налоговых подарках для богатых». Решать народу!

Поправки номер 4 и 5: «Истребители и охота» Конец цитаты

Осенью швейцарцам также предлагается выделить на приобретение для нужд ВВС страны истребителей нового поколения на сумму в 6 миллиардов швейцарских франков. В 2014 г. народ уже отверг один раз план приобрести 22 новейших военных самолета от шведского производителя Gripen довольно неубедительным большинством в 53,4% избирателей. По швейцарским меркам это означает, что вопрос не решен и к нему нужно вернуться вновь. Что и произойдет осенью и станет ответом на вопрос, ощущают ли себя Швейцарцы в безопасности в условиях новых геополитических вызовов и угроз, возникших в последнее время в период с 2014 года в том числе в непосредственной близости от их границ на востоке Европы (имеется в виду, разумеется, ситуация вокруг Украины).

Референдум 18 мая 2014 года Обеспечит ли «Gripen» спокойствие границ? Недавняя посадка в Женеве угнанного самолета выставила ВВС Конфедерации, которые полностью провалили возложенную на них миссию воздушной полиции, ... Автор: Оливье Пошар (Olivier Pauchard)

Наконец, природоохранные организации Швейцарии организовали референдум против уже одобренной парламентом новой редакции ФЗ «Об охоте», который предусматривает более плотное «регулирование» определенных популяций и видов диких животных и направлен на «предотвращение ущерба или опасностей для человека». Суть проблемы проста: в Швейцарии с природой все настолько хорошо (что бы там ни говорили «защитники климата»), что в последнее время тут наблюдается массовое возвращение некогда почти вымерших видов диких животных: волков, медведей, рысей, бобров. Завоевывая себе новые ареалы проживания, они неизбежно сталкиваются с фермерами и крестьянами. Волки рвут овец, бобры делают запруды и затапливают угодья, медведи и рыси угрожают туристам.

Новая редакция закона предусматривает передачу полномочий в области организации лесного хозяйства и регулирования правил охоты от федерального правительства 26-ти кантонам страны, давая фермерам больше прав в плане отстрела расплодившихся диких животных в случае, если те начинают наносить сельскому хозяйству данного региона слишком большой урон. Природоохранные организации, вопреки швейцарским обычаям, в данном случае как раз не хотят усиления полномочий кантонов, считая, что «закон совершенно не удался» и он наносит ущерб природе. Где тут может быть золотая середина? Решать народу в целом.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, SDA-Keystone

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