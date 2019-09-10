«Настоящий победитель парламентских выборов в Москве вообще не имел права участвовать в выборах. Имеется в виду борец с коррупцией Алексей Навальный, исключенный из выборной гонки на основании сомнительного судебного решения»

(Keystone / Yuri Kochetkov)

Пресса Швейцарии подробно анализирует результаты региональных выборов в России вообще и в Москве (выборы в МГД) в частности. «Правительственная партия „Единая Россия“ частично понесла заметные потери, и это при том, что большинство настоящих оппозиционеров были сняты с выборов накануне. Тем не менее совсем уже разгромного позора властным силам избежать удалось».

Такого мнения придерживаются, в частности, выходящие в Берне и Цюрихе газеты «Дер Бунд» и «Тагес Анцайгер». «С одной стороны, с учетом отвратительных результатов опросов общественного мнения, вообще можно считать чудом тот факт, что правительственная партия смогла пройти выборы более или менее удачно. С другой стороны, в Москве она задействовала все свои властные и административные ресурсы, чтобы избежать самого плохого: она исключила из выборов всех настоящих независимых оппозиционеров, одарила незадолго до выборов избирателей повышением пенсий, устроила день города, чтобы завлечь граждан на избирательные участки.

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И все равно, явка составила только 22%. Многие кандидаты от „Единой России“, зная, насколько в народе „любят“ эту партию, вышли на выборы замаскировавшись под самовыдвиженцев. В итоге эта партия сохранила за собой большинство — именно так и работает „управляемая демократия“. И тем не менее: критически по отношению к Кремлю настроенные силы смогли направить ей „черную метку“.

Обычные региональные выборы, которые обычно никому не интересны, стали для власть имущих в Москве настоящим кризисом. Уж очень грубо и в лоб выглядела их стратегия, направленная на удушение любой политической конкуренции. Спорной была и стратегия „Умных выборов“, провозглашенная оппозицией в лице Алексея Навального, потому что она предлагала, например, голосовать за коммунистов — за отсутствием других кандидатов».

«Впрочем, для Кремля московские выборы были не самыми важными, куда важнее были губернаторские выборы, на которых ему удалось избежать такого же позора, как прошлой осенью. На сей раз все ставленники Москвы победили, даже непопулярный губернатор Санкт-Петербурга. А вот в Хабаровске правительственная партия потерпела разгромное поражение, там в региональном парламенте 32 места из 36 получила ЛДПР».

«Слабость правительственной партии»

«Настоящий победитель парламентских выборов в Москве вообще не имел права участвовать в выборах. Имеется в виду борец с коррупцией Алексей Навальный, исключенный из выборной гонки на основании сомнительного судебного решения», — указывает швейцарское национальное общественное (негосударственное) телевидение SRFВнешняя ссылка.

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По его мнению «все методы, которыми раньше Кремль пользовался с целью сохранения своей властной монополии, пришли в негодность. Даже если правительственная партия «Единая Россия» и сохранила за собой большинство в городской думе, всё равно, для нее, партии, обладающей неограниченными административными ресурсами, потеря 13 мест является тяжелым поражением.

Весьма неприятными соседями для нее могут стать четверо представителей оппозиционной партии «Яблоко», одна из которых, Дарья Беседина, уже заявила в Твиттере, что намерена на первом заседании новой городской Думы требовать ее роспуска. Разумеется, большинства это требование не соберет, однако теперь партия «Единая Россия» не сможет уже больше полностью избегать демократической конкуренции.

Если посмотреть на выборы, которые проходили на этих выходных по всей стране, то можно увидеть, что в целом «Единой России» удалось удержать свои позиции. Однако пощечина, полученная ею в Москве, отмечена по всех регионах. Председатель партии Д. Медведев может, конечно, успокаивать себя и других словами о том, что «партия остаётся ведущей политической силой», однако что это за партия такая, репутация которой настолько плоха, что даже ее собственные кандидаты предпочитают идти на выборы сами, не под ее логотипом?

Результаты выборов в Москве показывают не столько степень поддержки народом оппозиции, сколько еще раз проявили слабость правительственной партии и ее руководства. Не исключено, что за кулисами политические советники Владимира Путина следили за ходом выборов с большой тревогой, и если правительству не удастся за оставшиеся до следующих выборов в Государственную Думу два года сотворить маленькое экономическое чудо, то ее шансы на этих выборах будут очень и очень плохими.

Почему? Потому что в столице политическое недовольство еще кое-как удалось канализировать в безопасное для власти русло, но вдали от столиц настроение в народе является плохим, как никогда. Для региональной оппозиции события в Москве могут стать предвестником возможности перемен в их собственных провинциях».

«Система сохраняет устойчивость»

По мнению выходящей в Цюрихе «Нойе Цюрхер Цайтунг»Внешняя ссылка, Сергей Собянин, который год назад убедительно выиграл мэрские выборы в Москве и который многими ценится за многочисленные улучшения в городе, сделал все возможное, чтобы не допустить оппозицию в МГД. Городская дума не имеет особенного влияния, однако и Собянин и его политтехнологи опасались, что, попав в городской парламент, настоящие оппозиционеры получат для своих идей слишком заметную трибуну, особенно с учетом намеченных на 2021 год выборов в Государственную думу.

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Именно поэтому власти устранили от выборов таких лиц, как борец с коррупцией Алексей Навальный и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Это стало причиной многочисленных протестов с участием десятков тысяч людей. Агрессивная попытка государственной машины отрезать от выборов оппозицию привела к обратному результату. Без возникшей шумихи многие кандидаты из команды московского мэра без труда избрались бы в МГД. Но этого уже не произошло и уже одно это может считаться успехом стратегии «Умного голосования», разработанной Алексеем Навальным.

С точки зрения оппозиции, поэтому, прошедшие выборы вполне показывают, что оппозиционным движениям все-таки под силу потягаться с властью. Однако несмотря на всю политическую мобилизацию явка на этих выборах едва дотянулась до скромного 21%. Многим избирателям, не склонным поддерживать власть, Алексей Навальный все-таки кажется фигурой подозрительной. Степень утраты властных полномочий партией «Единая Россия» в городском парламенте Москвы также останется в скромных рамках: ведь она сохраняет большинство, а коммунисты всегда голосуют по действительно важным вопросам вместе с партией власти.

В итоге в общем зачете по всей стране властным структурам удалось не допустить самого худшего: разве что кроме Хабаровска, где с разгромным счетом победила ЛДПР. С точки зрения Кремля стакан все еще наполовину полон. Система скрипит по всем швам, но пока сохраняет устойчивость», — резюмирует «Нойе Цюрхер Цайтунг».

Напомнимаем, что обзор прессы служит информационным целям, он не является формой отражения мнения журналистов SWI Swissinfo, которые могут быть согласны, а могут быть и не согласны с оценками цитируемых СМИ.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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