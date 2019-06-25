Для десятков тысяч граждан Российской Федерации ЕСПЧ стал местом, где они все-таки смогли добиться справедливости в отношении себя.

(© Keystone / Christian Beutler)

«Россия получила обратно право голоса в Совете Европы. Этого права она лишилась после аннексии Крыма. Решение о возвращении было принято после долгих и ожесточенных дебатов в ПАСЕ. Накануне Россия оказывала массированное давление на СЕ, получив, в итоге, желаемое». Подробнее о том, что пишет пресса Швейцарии в нашем обзоре.

Дипломатический корреспондент швейцарского общественного (негосударственного) немецкоязычного радио SRFВнешняя ссылка Фредди Гштайгер указывает в своём комментарии, что у Совета Европы «был выбор между двумя вариантами, каждый из которых был «хуже». Один вариант — предать свою душу, второй вариант — рискнуть своим собственным существованием. После ожесточенных дебатов, порой проходивших на повышенных и озлобленных тонах, ПАСЕ с результатом 118 против 62 голосов приняла решение выбрать первый вариант. Это такое же решение, которое месяцем раньше принял Совет Министров СЕ.

Дипломатия Россия останется в ПАСЕ: комментарий Швейцарского радио Комитет министров Совета Европы принял решение: Россия должна остаться в ПАСЕ. Комментарий радио SRF: Совету Европы нанесен ущерб. Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 19:16

Это означает, что Россия получит обратно право голоса, которого она лишилась после аннексии Крыма и после конфликта на востоке Украины, не будучи обязанной вообще пойти на какие-либо уступки. Против такого решения выступали только украинские и другие представители стран Восточной Европы, а также Великобритания. Тем самым организация, являющаяся символом политической принципиальности, демократии и правовой государственности приняла решение пойти на попятный. Единственное, что должна будет сделать Россия, это доплатить свои взносы, перечисление которых она заблокировала, в размере 70 млн франков. Решение, принятое этой ночью, означает также, что в будущем лишение права голоса в качестве санкции не сможет быть применено ни к одной стране, входящей в СЕ.

Альтернатива, а именно, окончательный уход России из Совета Европы, была бы тоже проблематичной опцией. Москва уже отозвала из Страсбурга свою делегацию, угрожая вообще покинуть СЕ в случае, если ПАСЕ не вернет ей право голоса. В этом случае Совет Европы навсегда лишился бы российских взносов в свой бюджет. А в этом случае СЕ был бы вынужден сократить персонал и понизить интенсивность и сократить масштабы своей деятельности. Однако для самих членов ПАСЕ важнее был не фактор денег, а возможность оставить российским гражданам опцию обращения в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ).

Обращение в суд по правам человека

Для десятков тысяч граждан Российской Федерации этот суд уже стал местом, где они все-таки смогли добиться справедливости в отношении себя. Российская делегация должна будет, скорее всего, уже сегодня вернуться в Страсбург с тем, чтобы завтра принять участие в выборах Генерального секретаря СЕ. Тем самым силовая игра Кремля против относительно слабой международной структуры увенчалась для него успехом по полной программе. Совет Европы завершает это противостояние с заметными потерями«.

Выходящая в Цюрихе газета «Нойе Цюрхер Цайтунг» (NZZ)Внешняя ссылка задаётся в своем комментарии вопросом, а должна ли вообще Россия занимать место в Совете Европы? «В соответствии с уставом эта организация является объединением стран с демократической формой правления и с господством принципов правовой государственности. В этой связи уже решение принять Москву в состав СЕ, принятое в 1996 году, было весьма неоднозначно воспринято и в его отношении велись тогда очень острые дебаты.

50 лет в Совете Европы Швейцарии очень выгоден диалог в Страсбурге В заседаниях и сессиях Совета Европы в Страсбурге регулярно принимают участие не только депутаты федерального парламента Швейцарии, но и ... Автор: Габи Оксенбайн, Страсбург.

Сторонники (приема России в СЕ) надеялись, что членство в этой организации окажет на Москву позитивное воздействие, пусть даже страна тогда не отвечала всем критериям и демократическим принципам. Кроме того, Совет Европы, особенно на фоне растущей на континенте напряженности, остаётся важной коммуникационной площадкой, участниками которой являются по меньшей мере 47 государств. Поэтому при всех демократических дефицитах, характерных для России, сторонники присутствия Москвы в СЕ продолжают утверждать, что позитива в этом больше, чем негатива.

Для противников присутствия России в Совете Европы куда более весомой является опасность подрыва авторитета этой структуры в случае, если ее участниками становятся такие государства, как Россия. В период, когда авторитарные тенденции заметны даже в странах, членах Евросоюза, строгие санкции, наказывающие политически-девиантное поведение, приобретают особое значение. Случай как России, так и Турции показывает, что в плане противодействия авторитарным тенденциям Совет Европы обладает весьма небольшим влиянием на входящие в него государства. Использовать Совет Европы в качестве дипломатический площадки для диалога антагонистически противостоящих государств тоже смысла мало. Здесь существуют куда более эффективные каналы.

Заискивающий тон

Однако, как говорят многие, для оставления России в СЕ есть еще и другая причина, а именно, речь идет о ЕСПЧ. Для огромного числа российских граждан эта судебная инстанция остаётся последней надеждой добиться справедливости. Россия является поставщиком самого большого количества жалоб в этот суд. Во многих случаях суд вставал на сторону истцов и российское государство потом выполняло постановления ЕСПЧ, выплачивая присужденные компенсации. Уход России из СЕ означал бы отсутствие для граждан этой страны возможности обращаться в ЕСПЧ со своими исками и жалобами. Поэтому пусть даже Москва ничего не изменила в своей политике со времен аннексии Крыма, уже одна возможность для граждан обращаться в Страсбург может считаться достаточным основанием для возвращения России права голоса в СЕ.

Но вот что понять куда сложнее, так это тот факт, что, получив обратно право голоса, Москва не только не была обязана в ответ пойти на какие-то уступки, но что она еще выбила себе и дополнительные послабления со стороны Совета Европы. Среди них: новые положения, ужесточающие и усложняющее на будущее условия введения санкций против стран-нарушителей, а также торопливое исключение из числа кандидатов на пост Генерального секретаря СЕ Андрюса Кубилюса (Andrius Kubilius), члена Сейма Литовской Республики, премьер-министра этой страны в 1999–2000 и в 2008–2012 годах.

Москва обозначила для себя его кандидатуру в качестве «неприемлемой». Россия даже не была обязанной обещать, что в будущем она не будет провокационно посылать в Страсбург депутатов от Крыма, что чревато новыми кризисами. Вполне можно понять попытку нормализовать после пяти лет политической турбулентности отношения СЕ и России, однако заискивающий тон, в котором это было сделано, оставляет за собой не только неприятное ощущение, но еще и напрямую подрывает авторитет этой структуры. Отсутствие твердости в отношениях с авторитарными режимами редко когда ещё приводило к успеху».

Напоминаем, что обзоры прессы служат исключительно информационным целям и они не являются формой отражения мнения журналистов SWI Swissinfo. Это мнение не обязательно должно совпадать с мнением цитируемых СМИ. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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