Мнение швейцарских масс-медиа едино: журналист пострадал из-за свой прямой профессиональной деятельности.

(Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved)

Ситуация с задержанным в России журналистом-расследователем Иваном Голуновым не прошла мимо внимания швейцарских СМИ, как печатных, так и электронных. Все основные газеты (NZZ, Tages Anzeiger, Blick, Aargauer Zeitung), а также радио- и телеканалы (SRF) посвятили этому сюжету свои публикации. Мнение швейцарских масс-медиа едино: журналист пострадал из-за свой прямой профессиональной деятельности.

Выходящая в Цюрихе газета«Нойе Цюрхер ЦайтунгВнешняя ссылка» (NZZ), резюмируя общее мнение СМИ Швейцарии, указывает: «Дело Голунова бросает яркий свет на то, как сжимаются в России возможности независимых СМИ и на то, какими практиками пользуются властные органы с тем, чтобы противостоять им. Этот случай является ярким примером того, как некоторые части властного аппарата не гнушаются даже самых нагло сфабрикованных обвинений с тем, чтобы запугать всю отрасль (средств массовой информации). И именно поэтому все те газеты, радиоканалы и интернет-порталы, что еще смогли сохранить хотя бы искру независимости и критического духа, уделяют судьбе своего коллеги такое внимание.

Однако то, что они на самом деле хотят сказать, не ограничивается конкретно этим сюжетом. Они (независимые СМИ), хотят донести до общества мысль о том, что данная ситуация касается всех. Потому что (в своих материалах) Голунов вскрывал то, в какой степени граждане (России) находятся во власти коррумпированного правоохранительного и силового аппарата. И насколько это важно вскрывать и выводить на свет связи продажных властей, силовиков и организованной преступности. А именно это и делал журналист в своих статьях, посвященных схемам обогащения московских властей в области так называемой «реновации» или похоронного бизнеса.

Все это было известно общественности и по ранним нашумевшим случаям схожего характера, когда полиция и спецслужбы при помощи провокаторов заводили сомнительные уголовные дела, например, в отношении чеченского правозащитника О. Титьева или якобы «экстремистских» молодежных групп. Такого рода дела, мишенью которых регулярно становятся представители гражданского общества, средств массовой информации, или деятели культуры, такие, как режиссер Кирилл Серебрянников, являются доказательством того, как российское государство в ситуации растущего латентного общественного недовольства постоянно, медленно, но верно, сужает поле социальной свободы.

Всем, кто рукоплескал решению суда о помещении И. Голунова под домашний арест, на самом деле ясно, что настоящая борьба только началась. Иван Голунов не отпущен на свободу, а гражданское общество должно продолжать борьбу за свои права».

Швейцарское общественное телевидение и радио SRF

«Независимые журналисты в России привыкли работать в сложных условиях. А если речь еще идет о расследованиях в области, связанной с коррупцией, то тогда от них требуется не только огромный объем мужества, но еще и повышенная осторожность», — напоминает швейцарское общественное телевидение и радио SRFВнешняя ссылка. «Тем более абсурдными выглядят обвинения, выдвинутые в отношении одного и самых известных в России журналистов-расследователей. Предполагаемое хранение и покушение на сбыт наркотиков, а также имевшие место, якобы, его связи с наркоподпольем, могут привести его за решетку на долгие годы. Это дело является просто идеальным по своей чистоте примером того, к каким репрессивным методам прибегают в последние годы в России, причем с целью борьбы не только с независимыми СМИ, но и вообще с неправительственными организациями гражданского общества.

Что касается регулирования оборота наркотических средств, то в последние годы российское законодательство было в этой сфере заметно ужесточено. Самые суровые приговоры выносятся сейчас в России не по преступлениям, касающихся нарушений прав и свобод людей, но как раз по «наркотическим» делам. Лишение свободы грозит любому, у кого будет найдено даже минимальное количество (наркотических веществ). И вот как раз это строгое законодательство, как видно, стало удобным и быстрым инструментом затыкания ртов неугодным общественным деятелям. Последние дела такого рода имели место, правда, далеко от общественного внимания в провинции, например, на Кавказе, где, например, правозащитник О. Титьев отправился на четыре года в колонию за владение 180 граммами марихуаны.

Однако арест журналиста Ивана Голунова в Москве привел к резкой реакции среди последних независимых журналистов в России. Начиная с вечера пятницы они проводят пикеты в разных городах страны с требованием освобождения своего коллеги. Средство массовой информации, на которое работал И. Голунов, имеет все основания не сомневаться в невиновности журналиста. По его информации на днях журналист получал в свой адрес угрозы, которые были напрямую связаны с его работой. Поэтому и его главный редактор убежден, что наркотики были журналисту подброшены с тем, чтобы заставить замолчать его.

Вдали от российской столицы такого рода методы могли еще применяться без особых последствий. Однако мэру Москвы С. Собянину можно только посоветовать не недооценивать потенциал сопротивления в столице. Независимые журналисты понимают, что для них сейчас на кону стоит очень многое. То, как полиция поступила с Иваном Голуновым, напомнило им, что завтра на очереди могут оказаться и они сами».

Напоминаем, что обзоры прессы служат исключительно информационным целям и они не являются формой отражения мнения журналистов SWI Swissinfo. Это мнение не обязательно должно совпадать с мнением цитируемых СМИ.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!