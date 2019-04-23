(Keystone / Stepan Franko)

С некоторым опозданием из-за Пасхальных длинных выходных СМИ Швейцарии все-таки откомментировали результаты президентских выборов в Украине. Напоминаем еще раз, что все ниже цитированные мнения и оценки являются исключительно мнениями и оценками процитированных СМИ, они не обязательно должны совпадать с мнениями журналистов русскоязычной редакции SWI Swissinfo, и что данный материал служит исключительно информационным целям.

Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Конец цитаты

«В Украине к власти пришел телевизионный комик — еще год назад такого рода заголовок вызвал бы только лишь реакцию искреннего изумления. Впрочем и сегодня он является за рубежами страны причиной понятной обеспокоенности. Однако для начало надо отдать должное всем тем позитивным аспектам, имеющим место в рамках такого транзита власти. Украина еще раз доказала, что она является демократией. Граждане и гражданки этой страны определили, кто на следующие четыре года будет главой государства в Украине, причем сделали они это в ходе более или менее чисто проведённых выборов, зная, что в случае, если достижения и заслуги нового президента не будут соответствовать связанным с ними ожиданиям, они смогут выбрать себе другого президента.

Обзор прессы Швейцарские СМИ о президентских выборах в Украине Все ведущие средства массовой информации Швейцарии анализируют итоги первого тура выборов в Украине. Читайте наш краткий дайджест основных мнений. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo

В отличие от своих восточнославянских соседей России и Белоруссии, где вот уже на протяжении последних 20-ти лет у власти остаются одни и те же автократы, в Украине имеет место настоящая политическая конкуренция. Тот факт, что Петр Порошенко, проигравший выборы, не стал пытаться продлить своё пребывание у власти при помощи сомнительных уловок и признал своё поражение, говорит о том, что Украина достигла определенной степени демократической зрелости, особенно на фоне фатальных практик (удержания власти), характерных для большинства стран на постсоветском пространстве.

И тем не менее, очевидно и то, что результат голосования в это воскресенье является знаком и сигналом тревоги. Тот факт, что народ ставит во главе государства актёра без какого-либо опыта политического управления, означает, что — так же, как это было в США после избрания Трампа — вся политическая система как таковая находится в глубоком кризисе. Такой результат является выражением поражения политического истеблишмента, все всякой зависимости от политической краски того или иного его представителя. Итог выборов — это не столько вотум в пользу В. Зеленского, сколько знак недоверия по отношению к П. Порошенко и к воплощенной им системе, в рамках которой власть стала игрушкой в руках нескольких немногих промышленных магнатов».

Швейцарское общественное (негосударственное) радио и телевидение SRF Конец цитаты

«Главное, не потерять страну!». Под таким лозунгом в последние перед вторым туром президентских выборов дни Петр Порошенко боролся за своё переизбрание. За этими словами скрывалось ясное послание, мол, только один человек может уберечь страну от заката, и это человек — это он, нынешний президент. Какое высокомерие и какой просчёт! Украинцы и украинки с разгромным счетом отправили его в отставку! Когда спрашиваешь у людей в Украине — почему, то в ответ слышишь всегда одни и те же аргументы: коррупция, война, бедность! От этих трёх бед Петр Порошенко обещал избавить страну. За пять лет своего президентства исполнить своё обещание он так и не смог.

И вот теперь украинцы хотят нового начала. Имя у него уже есть — Владимир Зеленский. Политический взлет 41-летнего актёра был подобен старту ракеты. Еще три месяца назад он был «теле-комиком», основная задача которого состояла в том, чтобы смешить зрителей. И вот теперь он президент, надежды на которого возлагают миллионы украинцев. Однако его избрание — это покер с очень крупными ставками. Точнее даже, это «украинская рулетка», с учетом того, что какие-либо рациональные аргументы в пользу его победы смогли привести только очень немногие украинские граждане. Вместо этого нам приходилось слышать очень расплывчатые тезисы, мол, ну, он симпатичен, он новичок, он не представляет старую систему. Или если совсем просто — он не Порошенко!

Предвыборная борьба в Украине Владимир Зеленский навещал Коломойского в Женеве? Швейцарский телеканал SRF: перспективный кандидат на пост президента Украины связан с олигархом Игорем Коломойским теснее, чем предполагалось. Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 8:20

Но стоит внимательно присмотреться, как станут видны серьезные проблемы, которыми отягощена персона нового президента.

На него возлагаются огромные надежды. Он обещал народу «положить конец нищете». Он пообещал искоренить коррупцию. И войну на востоке страны он тоже пообещал прекратить. А между тем всё это тезисы, которые кажутся очень знакомыми. И то верно — именно с ними начинал своё президентство Петр Порошенко. Проигравший выборы президент обещал именно это — и так и не смог исполнить свои обещания. Многие украинцы думают, что у нового президента всё получится. Однако скорее всего у них нет иного выхода, кроме как думать именно так.

Реальность будет куда более жесткой. Владимир Зеленский не имеет плана. Его политические представления если и можно реконструировать, то очень фрагментарно. Как он собирается раскручивать экономику? Какие механизмы должны помочь укротить коррупцию? Как будет выглядеть «мирный план для востока»? Владимир Зеленский привык стоять на сцене и развлекать публику остротами. Политика же — это совсем иной бизнес — утомительный, инертный, с многочисленными «чертями, скрывающимися в деталях».

У него нет единой команды. В его окружении вьют самые разные люди: представители олигархов, реформаторы, «дружбаны» со школьных лет. И все они должны вместе начать управлять страной. Однако есть тут и хорошие новости: Украина — это демократия. Граждане имеют возможность сместить непопулярного президента. Что они и сделали. В замен они поставили на «риск», то есть на президента без плана и команды, от которого они ожидают чудес».

Газеты «Tages Anzeiger» и «Der Bund» Конец цитаты

«Победа Владимира Зеленского является ничем иным, как звонкой пощечиной прежнему президенту Петру Порошенко. Свое поражение он заслужил в полной мере. Главное, что он не сумел решить две основные проблемы: речь идет о всепроникающей коррупции и о доминирование нескольких олигархов в экономике, политике и СМИ страны. И это не удивительно — сам Порошенко тоже был олигархом. И теперь украинцы сказали — хватит! Кто угодно, но только не Порошенко! Таково было основное послание этих выборов.

Политика безопасности Украина - долгосрочный приоритет внешней политики Швейцарии Для Швейцарии Украина могла бы стать флагманом миротворческой и посреднической политики Конфедерации, своего рода «вторым Косово». Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

Однако стремительный политический взлёт Владимира Зеленского тоже есть ни что иное как отражение больной украинской системы: он, этот взлёт, стал возможен только потому, что в сфере украинских СМИ доминировали несколько могущественных олигархов, которые единолично решали, кто сможет появиться на экране телевизора, а кто нет. Об этом много чего мог бы рассказать бывший министр обороны Анатолий Гриценко, который тоже был кандидатом в президенты и который имел довольно убедительную программу борьбы с коррупцией. Однако он ни разу не получил для себя трибуны на ТВ, и это в стране, где 85% населения получает информацию исключительно из телевизионных программ.

У Владимира Зеленского таких проблем не было, поскольку фактически во власть его продвинул олигарх Игорь Коломойский с его телевизионным каналом «1+1». Поэтому главным теперь является вопрос, насколько сильным будет его, Коломойского, влияние на текущую политику в Украине. Другой вопрос — с чего начнет «теле-комик» своё президентство? Западные партнёры могут быть спокойны: курс жесткого противодействия агрессору России останется прежним. Зеленский сам говорит по-русски и он вырос под влиянием русской культуры, однако с самого начала войны в 2014 году он всегда резко выступал против Кремля и его войны на востоке Украины.

Мало что изменится и плане отношений Украины с ЕС и НАТО: вопросы вступления страны в эти структуры вряд ли за пять лет Зеленского перейдут в практическую плоскость. А вот что намерен делать новый президент во внутренней политике — вот этот вопрос интересует украинцев в куда большей степени. В ходе предвыборной компании В. Зеленский «украшал» себя и свою команду, например, именем знатного реформатора и бывшего министра финансов Александра Данилюка. Сможет ли он и ему подобные занять влиятельные посты — этот вопрос остаётся открытым, равно как и вопрос на предмет о том, насколько вероятна реализация радикальных реформ в области борьбы с коррупцией.

Штаб Зеленского говорит, что заготовки реформ уже есть — на деле их еще никто никогда не видел. Зато он обещает теснее общаться с народом при помощи видео-посланий в сети Фейсбук и провести через парламент, в котором остаются сильны позиции старого президента Порошенко, закон об импичменте. Что дальше? Никто не знает. С Петром Порошенко Украина ни шатко, ни валко, но как-то двигалась вперёд. Каков окажется курс, которым отправится Украина при новом президенте: это нам еще предстоит увидеть в ближайшие месяцы.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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