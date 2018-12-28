В новом 2019 году швейцарский кабинет получит двух новых министров. А президенты в Швейцарии меняются каждый год. (Keystone)

Министры правительства Швейцарии поздравляют граждан с Новым годом — у каждого из них своя открытка и свое послание. С политическими идеями и без них — вот что семь федеральных министров желают гражданам в канун Нового года.

Дорис Лойтхард (партия демохристиан / CVP): для своей последней новогодней открытки в качестве министра федерального правительства Д. Лойтхард выбрала изображение следов животных — они, по ее мнению, являются символом многообразия Швейцарии и демонстрируют желание страны оставить свой (позитивный) «след» для будущих поколений, обеспечив непрерывность развития Конфедерации. Среди министров именно Дорис Лойтхард всегда рассылает самое большое количество новогодних поздравлений — на этот раз число открыток от её имени достигло 1 800!

(Минэкологии, транспорта, коммуникаций.)

Иоганн Шнайдер-Амманн (партия либералов / FDP): также покидающий Федеральный совет министр экономики не полагается ни на инновации, ни на оригинальность. Как и каждый год, для своей открытки он выбирает изображение горы, точнее пика Дольденхорн (Doldenhorn) в Бернских Альпах, чтобы показать силу Швейцарии и выразить свою любовь к Альпам.

(Минэкономики, образования и науки.)

Ален Берсе (партия социалистов / SP): министр внутренних дел выбирает более политизированный вариант открытки. Он сосредотачивается на лагерях беженцев, которые он посетил 2018 году — будучи президентом, — и на необходимости открыть для молодёжи новые возможности и перспективы.

(Министерство внутренних дел (культура, социальное обеспечение, здравоохранение).)

Ули Маурер (Швейцарская народная партия / SVP): министр финансов Швейцарии отправляет в этом году самые инновационные открытки. Сообщение откроется адресату только в том случае, если он отсканирует код при помощи смартфона. А это доказывает только одно: даже в нашем цифровом мире традиция отправления новогодних открыток еще отнюдь не потеряла своего смысла.



(Минфин)

Иньяцио Кассис (партия либералов / FDP): верный своим тичинским корням И. Кассис полагается на силу каштана: по преданиям этого региона каштан — это дерево, которое только крепнет с каждым годом.

(МИД)

Ги Пармелен (Швейцарская народная партия / SVP): среди министров меньше всего поздравлений отправляет Ги Пармелен — лишь 400 открыток. На его послании изображены Альпы и геодезическая разметка южной стороны горы Алечхорн (Aletschhorn) — тем самым Ги Пармелен отдаёт дань швейцарской точности и педантичности.

(Минобороны Швейцарии.)

Симонетта Соммаруга (партия социалистов / SP): на Новый год С. Соммаруга желает швейцарцам столько энергии и жизненной радости, сколько их у детей, изображённых на ее открытке — кстати, всё это дети ее коллег и сотрудников из Федерального департамента / Министерства юстиции и полиции, которое С. Соммаруга возглавляла много лет. В 2019 году этот пост займёт новоизбранная в Федеральный совет Карин Келлер-Суттер.

(Минюст. )

Кстати, любая страна имеет столицу. Любая? Ровно 170 лет назад Берн получил статус политического центра новой федеративной Швейцарии. Но столицей он от этого вовсе не стал.



Русскоязычная версия материала подготовлена Надеждой Капоне.

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