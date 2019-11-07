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Внешняя политика

Палестинские беженцы Швейцарец Петер Крэенбюль пока покинет свой пост

Pierre Krähenbühl in front of UN logo

Krähenbühl has been head of UNRWA for five years.

(© Keystone/Martial Trezzini)

Генеральный комиссар Пьер Крэенбюль (Pierre Krähenbühl) покидает свой пост до тех пор, пока не будет завершен обзор «вопросов, связанных с управлением» в агентстве, говорится в заявлении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работВнешняя ссылка (сокращенно БАПОР, англ. UNRWA).

Никаких подробностей о сути обвинений в нем не приводится. СМИ уже сообщали о существовании внутреннего доклада, в котором говорится об обвинениях в адрес П. Крэенбюля, создавшего рабочее место для сотрудницы, отношения с которой «выходят за рамки профессиональных». Этот пост финансировался правительством Швейцарии.

БАПОР обеспечивает образование, здравоохранение, жилье и услуги по оказанию помощи для более пяти миллионов зарегистрированных беженцев на Западном берегу, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме, а также в соседних странах Иордании, Ливане и Сирии.

Ответственным должностным лицом на промежуточный период Генеральный секретарь ООН назначил Кристиана Сондерса (Christian Saunders). Ранее тот работал в качестве исполняющего обязанности заместителя генерального комиссара агентства.

«За последние несколько месяцев БАПОР инициировал внутреннее исследование относительно управления в организации и подотчетности функций, с тем чтобы гарантировать их соответствие самым высоким стандартам профессионализма, прозрачности и эффективности», – говорится в заявлении агентства.

Приостановка платежей

Пьер Крэенбюль, гражданин Швейцарии, в марте этого года был уведомлен, что в секретариате ООН в Нью-Йорке ведется расследование «на основе утверждений, полученных от сотрудников БАПОР, в связи с рядом нарушений».

БАПОР также с прошлого года имеет дело с бюджетными трудностями, когда его крупнейший донор США остановил свою помощь в размере 360 млн долларов (357 млн шв. франков) в год. В Вашингтоне утверждают, что БАПОР в некоторых случаях действует против интересов Израиля.

Такие государства, как Швейцария, Нидерланды и Бельгия также по-отдельности отдельно приостановили выплаты БАПОР в связи с расследованием деятельности руководства агентства, которое идет в настоящее время. По словам пресс-секретаря агентства, до конца этого года БАПОР по-прежнему нуждается в 89 миллионах долларов.

Правительство Швейцарии должно до конца года опубликовать отчет о будущем сотрудничестве с БАПОР.

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