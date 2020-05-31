Алексей Навальный в Москве, 20 июля 2019 года.

(Keystone / Sergei Ilnitsky)

Глава фонда ФБК Алексей Навальный даль большое интервью швейцарской воскресной газете Sonntagszeitung: «Швейцария нанесла нам значительный ущерб».

Один из лидеров российской оппозиции и глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в интервью швейцарской воскресной газете Sonntagszeitung (текстВнешняя ссылка доступен только платным подписчикам) раскритиковал Федеральную прокуратуру Швейцарии (BAВнешняя ссылка) за «слишком тесные контакты» с российской прокуратурой.

Отвечая на вопросы газеты Алексей Навальный, один из открытых политических противников Владимира Путина, заявил, что личный и тесный контакт между двумя ведомствами замедлил или даже вообще «остановил важные расследования по делам об отмывании денег в Швейцарии». Федеральная прокуратура Швейцарии со своей стороны отвергает эти обвинения.

Контакты и поездки

В качестве примера Алексей Навальный привел прогулку на катере в России, в которой участвовал Прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер, а также иные поездки его и его сотрудников в Россию, и в частности поездку на охоту в Россию, которую совершил Виктор К., специалист по России из Федерального Ведомства полиции Швейцарии FEDPOL. Позже швейцарский чиновник был подвергнут взысканию за эту поездку, данное решение было им обжаловало. Ожидается, что решение по этому делу будет вынесено во вторник 2 июня. Подробнее в материале ниже:

В настоящее время в отношении М. Лаубера запущена процедура отрешения от должности в связи с расследованиями случаем коррупции в ФИФА. В своем интервью А. Навальный также остановился на деле Артема Чайки, сына бывшего российского генерального прокурора Юрия Чайки, который несколько лет назад «приехал в Женеву с двумя миллионами долларов, и никто не задавал ему никаких вопросов». Подробнее об этом деле ниже в нашем интервью с Алексеем Навальным из архива.

Ответ Федеральной прокуратуры Швейцарии

В ответ Федеральная прокуратура Швейцарии утверждает в своем заявлении, так же опубликованном в газете SonntagsZeitung, что «утверждения, будто рассмотрение данных дел было прекращено, дабы потрафить русским, не имеют под собой никакого основания.

Прокуратура Швейцарии осуществляет правовую помощь основываясь исключительно на соответствующей правовой базе, а не на каких-либо политических соображениях и ее действия не основаны на предполагаемых „слишком тесных“ контактах между вовлеченными лицами и/или прокуратурами двух стран. Что касается дела Чайки-мл., то Федеральное ведомство полиции провело расследование, но не нашло никаких конкретных доказательств или фактов отмывания / легализации денег или преступного происхождения данных активов».



Преступление и наказание Уильям Браудер против сотрудничества Швейцарии с Россией по делу Магнитского Инвестор Уильям Браудер против того, чтобы Берн делился с Москвой материалами и свидетельскими показаниями, связанными со смертью Сергея Магнитского. Автор: Сэм Джонс (Sam Jones). Перевод с английского: Игорь Петров Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Browder vows to fight Swiss legal co-operation with Russia

SonntagsZeitung/Keystone-SDA/swissinfo.ch/ilj

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