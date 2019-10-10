Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 10:30

Switzerland is the only country among the 47 members of the Council of Europe which does not have a law governing political party financing.

(© Keystone / Gaetan Bally)

По данным нового опроса перед выборами в парламент 20 октября 2019 года, крупнейшие швейцарские фирмы – в основном это банки, фармацевтические и страховые компании – выделяют каждый год каждая по меньшей мере 5 миллионов франков (что эквивалентно 5 миллионам долларов США) политическим партиям и кандидатам.

Опрос 140 компаний, который осуществило швейцарское общественное радио Внешняя ссылкаRTSВнешняя ссылка, показал, что каждая пятая фирма регулярно делает пожертвования политическим партиям или политикам на сумму 5 миллионов швейцарских франков в год. И это, вероятно, только верхушка айсберга, так как в 30 фирмах, где подтвердили, что делали пожертвования такого характера, треть отказалась раскрывать суммы.

Крупнейшим донором оказался банк Credit Suisse, который предоставляет участникам выборов 1 млн. франков, за ним идет фармацевтический концерн Novartis (590 000 швейцарских франков), затем – банк UBS и страховые компании Zurich, Swiss Re и Swiss Life, каждая из которых дает 500 000 швейцарских франков в год.

В целом, 13 из 15 опрошенных страховых компаний (86%) указали, что они делают пожертвования партиям или кандидатам. За ними следует банковский сектор (28% опрошенных).

Кому это выгодно?

Только девять из 100 других опрошенных фирм заявили, что дали деньги партиям или кандидатам, в том числе фармацевтические фирмы (Novartis, Roche, Galenica), станкостроительные компании (Liebherr, Georg Fischer, Bucher Industries) и другие крупные фирмы, такие как Nestlé, Alpiq и Swiss.

Неясно, какие именно стороны получают наибольшую выгоду от этой щедрости. Например, деньги, пожертвованные UBS, предназначены для «всех национальных партий, приверженных рыночной экономике, конкуренции и швейцарскому финансовому сектору».

Страховая компания Mutuel Group заявила, что она поддерживает политические группы, которые «привержены либеральной системе здравоохранения», в то время как Swiss Life указала, что поддерживает «правоцентристские партии». В свою очередь, Raiffeisen, Axa, La Mobilière, Helvetia и Lucerne Cantonal Bank заявили, что они делают пожертвования в зависимости от размера каждой партии.

Некоторые компании, такие как UBS, Zurich Assurance, Nestlé и Swiss, заявили, что никогда не оказывали финансовую поддержку отдельным политическим кандидатам. Но другие были менее открыты, и ни одна компания не согласилась раскрыть суммы или имена кандидатов, получающих деньги.

Больше прозрачности

В последние годы Группа государств Совета Европы против коррупции (Греко) настоятельно призвала Швейцарию к большей прозрачности в отношении финансирования политических партий и выборов. Швейцария является единственной страной среди 47 членов Совета Европы, где нет закона, регулирующего финансирование политических партий. Хотя в последнем докладе этой организации говорилось, что Швейцарии прилагает верные усилия по обеспечению прозрачности партийного финансирования.

Сторонники большей прозрачности в швейцарской политике уже выступили с народной инициативой (предложением референдума), которая требует, чтобы все партии публиковали информацию о происхождении всех пожертвований свыше 10 000 швейцарских франков. Последнее слово по этому вопросу скажут избиратели.

Однако пока что финансирование этой избирательной кампании остается табу. Большинство партий опубликовали свои предвыборные бюджеты, умалчивая при этом, от кого они получили средства. По данным RTS, всего в ходе данной кампании было потрачено более 25 млн. франков, что на 20% больше расходов по сравнению с последними федеральными выборами 2015 года.





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