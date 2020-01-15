Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 9:00

С недавних пор политики в Швейцарии обязаны декларировать любые вознаграждения, получаемые ими за «почетные должности». (© Keystone / Gaetan Bally)

Трое из каждых четырех парламентариев нового парламента получают деньги за счет «побочных занятий, связанных с извлечением прибыли». К такому результату пришла в своих оценках авторитетная швейцарская газета «NZZ am SonntagВнешняя ссылка».

Напомним, что с декабря 2019 года депутаты национального парламента Швейцарии и парламентов кантонов обязаны не только декларировать сам факт должностей, занимаемых ими в коммерческих компаниях, ассоциациях или фондах, но теперь еще и указывать, работают ли они там за деньги или на добровольной и безвозмездной основе.

На основе этих данных газета выяснила, что добрые три четверти депутатов Национального совета (большой палаты федерального парламента) получают в свой доход дополнительные деньги, по крайней мере, от одной побочной деятельности, включая прямое лоббирование. В Совете кантонов (малая палата) этот показатель еще выше, таких там насчитывается 80 процентов. Согласно последней информации на 246 депутатов обеих палат приходится чуть более 1 650 должностей вне парламента.

Конфликты интересов?

Это означает, что в среднем один депутат занимает семь должностей в мире бизнеса, доля оплачиваемых постов достигает 45%. В целом депутаты Совета кантонов имеют больше «выгодных должностей», нежели депутаты Национального совета, а политики от фракций демохристиан (CVP) и либералов (FDP) занимают больше должностей, чем представители Швейцарской народной партии (SVP) и намного больше, чем левые социалисты.

Например, Йозеф Диттли (Josef DittliВнешняя ссылка), депутат Совета кантонов от партии либералов (FDP), получает в год в среднем 140 000 франков в качестве председателя (неполная ставка) Ассоциации организаций обязательного медицинского страхования Curafutura, а депутат Национального совета от Бюргерско-демократической партии (BDP) Лоренц Хесс (Lorenz HessВнешняя ссылка) получает такие же деньги за похожую должность к компании ОМС Visana.

А вот депутат Совета кантонов от партии либералов Мартин Шмид (Martin SchmidВнешняя ссылка) имеет сразу 18-ть побочных должностей в бизнесе, причем только за три из них он получает в среднем в год более 400 000 франков. По мнению организации «Трансперенси Интернэшнл» это положение ведет к возникновению отношений зависимости и к возможным конфликтам интересов.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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