Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 11:12 05.07.2018 - 11:12

В Швейцарии все важные вопросы решаются на референдуме. Одним из таких вопросов стала недавно проблема, связанная с коровами и с их... рогами. Дело в том, что коровы без рогов могут размещаться в более тесных помещениях, нежели коровы с рогами, для которых нужно больше места с тем, чтобы избежать ранений и травм.

Инициатива «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere» («За достоинство сельскохозяйственных животных») предлагает выплачивать крестьянам, не лишающих своих животных их рогов, финансовую поддержку из средств федерального бюджета. В настоящее время почти 90% коров в Швейцарии рогов не имеют. (Keystone)

Но меньше коров на ту же площадь означает для фермеров финансовые убытки. И скоро народ решит на референдуме, не стоит ли поддерживать крестьян, решивших не спиливать своим коровам рога, компенсируя им возможные «лишние» расходы? Немаловажную роль при этом играет и такое понятие как «swissness»: коровы ведь являются символом Швейцарии, а животные без рогов, как считают многие, выглядят как-то уж очень «ущербно». Этот вопрос будет решен на референдуме 25 ноября 2018 года.

Супруги Армин и Клаудиа Каполь (Armin/Claudia Capaul) владеют довольно по швейцарским меркам крупным фермерским хозяйством в отдаленном горном регионе кантона Юра. Все коровы и козы у них, как и предназначено природой, пасутся с рогами. Казалось бы, что тут такого особенного? Но не все так просто! В Швейцарии 90% новорожденных телят и козлят подвергаются специальной операции, в ходе которой корни рогов у них выжигаются. То, что выглядит бессмысленным садизмом, на самом деле, таковым не является.

Во-первых, операция проводится для животных в целом безболезненно, а кроме того, она имеет глубокий экономический смысл. Дело в том, что коровы без рогов могут размещаться в более тесных помещениях, нежели коровы с рогами, для которых нужно больше места с тем, чтобы они могли избегать ранений и травм. Однако Армин Каполь всегда был убежден в том, что коровы без рогов выглядят как-то уж очень «печально», да и рога им нужны для того, чтобы вовремя учиться соответственному социальному поведению.



Наконец, он считает, что, лишая коров их главного украшения, фермеры невольно искажают один из самых известных в мире швейцарских символов. Поэтому в один прекрасный день Армин Каполь решил, что спасение коровьих рогов есть дело самих заинтересованных в этом фермеров и принялся за нелегкую работу по составлению и запуску соответствующей народной законодательной инициативы.

Напомним, что такой инструмент прямой демократии, как народная законодательная инициатива, дает гражданам Швейцарии возможность напрямую предлагать поправки к Федеральной конституции. Для этого в течение 18-ти месяцев необходимо собрать 100 тыс. подписей, нотариально заверить и передать их в Федеральную канцелярию (Bundeskanzlei) в Берне.

Процесс пошел в начале декабря 2010 года, когда Армин Каполь в соавторстве с другим фермером-единомышленником написал открытое письмо в адрес швейцарского Федерального ведомства по делам сельского хозяйства (Bundesamt für Landwirtschaft). В этом документе он потребовал от правительства выплачивать фермерам, отказавшимся отпиливать своим коровам рога, финансовое вспомоществование в пересчете 1 франк в день на одну корову. Для коз он потребовал обеспечить более скромный взнос в размере 20 раппен/сантимов в день на козу с рогами.

Чиновники его, разумеется, вежливо проигнорировали, после чего упрямый скотовод, недолго думая, направил письмо лично министру экономики страны и нынешнему президенту Швейцарии Иоганну Шнайдеру-Амманну, известному бизнесмену. Расчет был простой, мол, поговорю с президентом на языке предпринимательства — и он поймет мои мотивы и намерения. Еще одно письмо было направлено парламентариям. Но и здесь у него ничего не вышло. Президент отмолчался, а парламентарии попробовали было обратиться к правительству с двумя депутатскими запросами, и тоже натолкнулись на стену отторжения!



Видео Швейцарское животноводство в эпоху глобального потепления Если Швейцария хочет оставаться страной с молочными реками и сырными берегами, ей следует особое внимание уделять сохранению старых пород коров.

В качестве последнего жеста отчаяния Армин Каполь собрал под своей петицией («Сохраним коровам рога!») 18 тыс. подписей, погрузил их на тележку, запряженную тремя козами, и с коровой на поводке, которая тихонько плелась позади, поехал он в декабрьский День Святого Николая по улицам Берна к дверям Федеральной канцелярии, у которых он свою петицию и подписи к ней и сгрузил. Как и ожидалось, молчание было ему ответом. Конец фильма? Как оказалось, это был еще далеко не конец.

«Демократическое чудо» или деньги с похорон

В любой другой стране человек, испытавший такое количество разочарований, давно бы опустил руки. Но только не Армин Каполь. И только не в Швейцарии. В 2014 году он вдруг хлопнул себя по лбу, мол, у меня же в руках есть такой инструмент, как народная законодательная инициатива. Конечно, взять этот барьер будет очень нелегко, потому как запуск нового законопроекта требует обширных экспертных знаний и, главное, больших денег.

Поэтому-то в последнее время законодательные инициативы в Швейцарии выдвигали только либо крупные политические партии, либо влиятельные и богатые группы интересов. С другой стороны, всем еще памятен успех Томаса Миндера, который, правда, положил на запуск своей инициативы целых восемь лет, но при этом в итоге все-таки добился на референдуме оглушительного успеха. И тогда Армин Каполь решил: пан или пропал! И принял решение зарегистрировать инициативную группу.

«Мне все в один голос говорили, что я с ума сошел», — рассказывает фермер. «Все утверждали, что без денег и поддержки крупных объединений у меня все равно ничего не выйдет». Тут он делает многозначительную паузу. «Но ведь все дело в том, что ничего этого по сути и не нужно. Никаких денег и никакого лобби! Инициативу может выдвинуть у нас в Швейцарии вообще любой человек. И это на самом деле так! И странно, что один из журналистов назвал все это "демократическим чудом"».

Конечно, совсем без денег тут не обошлось, однако так ли уж велика сумма в 100 тыс. франков, в которую ему на данный момент обошлась «коровья инициатива»? Наверное, не очень, по крайней мере астрономической ее не назовешь, и это при том, что наполовину ее составили добровольные пожертвования сочувствующих фермеров и крестьян, просто частных лиц, а также таких организаций, как цюрихское объединение охраны интересов животных Zürcher TierschutzВнешняя ссылка и независимый банк Freie GemeinschaftsbankВнешняя ссылка.

Еще одним непривычным источником поступления денег стали... похороны. Дело в том, что в Швейцарии принято публиковать в газетах объявления о смерти дорогих и любимых родственников. И часто внизу организаторы похорон пишут такую фразу: «Пожалуйста, не приносите на похороны цветы, а вместо этого пожертвуйте эквивалентную сумму в пользу такого-то проекта». И вот однажды, после смерти одного из местных фермеров, его родственники порекомендовали всем гостям поминок пожертвовать свои «цветочные деньги» именно в пользу проекта по сохранению рогов.

Наконец, сам Армин Каполь тоже в стороне не остался, вложив в дело запуска своей законодательной инициативы личные средства в размере 55 тыс. франков, которые он снял со своего страхового пенсионного счета и со счета своей жены. По сути, это была вся их совокупная пенсия по старости, которую он, недолго думая, инвестировал в законопроект по сохранению рогов. Супруга, узнав о такой решении, была совершенно «not amused». Их брак, как признает сам Армин, находился в тот момент на грани распада. Впрочем, время — лучший лекарь, и сейчас от тогдашнего кризиса в их отношениях не осталось и следа. Клаудиа Каполь вздыхает только и говорит, что «хорошо, что весь этот кошмар уже позади».



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В работе по запуску инициативы приняли участие примерно 15-20 постоянных сотрудников-волонтёров, но основная тяжесть работы, конечно же, лежала на плечах семьи Каполь: супруга сидела на телефоне, дочь занималась социальными сетями, сын «админил» сайтВнешняя ссылка и помогал отцу в коровнике, ведь политика политикой, а за коровами и козами ухаживать надо, все равно, с рогами они или без. Текст инициативы Армин Каполь составил при поддержке экспертов Федеральной канцелярии. «Это оказались очень приветливые и компетентные люди», — говорит он. «Они помогли мне с поиском юридически корректных формулировок и в переводе текста законопроекта на три других национальных языка Швейцарии: французский, итальянский и ретороманский».

Бесценный опыт для сердца и ума

Сбор подписей всегда является важнейшим, если не критическим, этапом в рамках подготовки любой законодательной инициативы. Получить за отпущенное законом время нужное число подписей не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Многие, поэтому, в Швейцарии прибегают к помощи профессиональных компаний-сборщиков подписей. В целом это легально, но как-то... не «комильфо».

Поэтому примерно 50 тыс. из необходимых 100 тыс. собрал лично Армин Каполь. А как известно, сборщика подписей ноги кормят. Поэтому пришлось ему отправиться по всей Швейцарии, посещая школы, народные праздники, театральные постановки под открытым небом. Забрел он как-то и на территорию швейцарского этнографического природного парка-заповедника Балленберг. Любой, кто хотел помочь ему со сбором подписей, мог сам распечатать с его сайта бланк и встать на улице с карандашом в руке.

Армин Каполь и его корова. С рогами! (Philipp Zinniker)

Именно за счет волонтеров Армин Каполь обеспечил себе еще 20 тыс. подписей граждан. Немало сочувствия получил он и со стороны швейцарцев, проживающих на ПМЖ за рубежами страны, в Норвегии, например, Северной Америке и Франции. И уже только под конец, когда силы и средства начали иссякать, а срок подачи подписей неумолимо приближался, пришлось ему обратиться к помощи профессионалов, которые обеспечили ему недостающие 30 тыс. автографов. Задачу нотариального заверения собранных подписей взяла на себя организация «Verein Alpenparlament». В определенных кругах она имеет неоднозначную репутацию «странной структуры», близкой к эзотерическим учениям и прочим экзотическим вещам.

Так или иначе, 23 марта 2016 года Армин Каполь сумел-таки подать и зарегистрировать свою инициативу в Федеральной канцелярии. После этого у него начался период политической борьбы, дебатов и дискуссий. «Очень рассчитываю на женщин, с учетом того, что большая часть тех, кто выступает против лишения бедных коров их природного украшения, являются представителями именно прекрасного пола», — говорит он. В это время наш разговор прерывает сын Армина: «Пап, ты как? Планируешь сегодня появиться в коровнике?». Законопроект законопроектом, а чистка коровника должна проводиться по расписанию.

Армин Каполь встает и протягивает мне руку в знак того, что, увы, разговор наш пора заканчивать. Перед тем, как отправиться к коровам, он еще должен зайти на почту для того, чтобы разослать по общинным правлениям листы с подписями для заверения. В свою борьбу за право коров с гордостью носить свои рога он уже инвестировал тысячи человеко-часов. Его рабочий день редко когда заканчивается раньше двух часов ночи: вилы сменяются у него у руках компьютерной мышью, а потом уже и утро наступает, а вместе с ним и новый день. «Инициатива дала мне невероятное количество пищи для сердца и ума. Такой опыт не купить ни за какие деньги».

И вот теперь определена и дата голосования: свое мнение по инициативе «Für die Würde der landwirtschaftlichen NutztiereВнешняя ссылка» («За достоинство сельскохозяйственных животных») народ выскажет на референдуме 25 ноября 2018 года. Парламент рекомендует отвергнуть ее, но последнее слово, как всегда в Швейцарии, остается за избирателем.



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.

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