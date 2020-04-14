Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 7:00

Федеральный суд заявил в среду, 8 апреля, что активы Иванющенко остаются заблокированными из-за возбуждения против него уголовных дел в Швейцарии и Украине. (© Keystone / Laurent Gillieron)

Федеральный суд Швейцарии постановил, что активы бывшего украинского парламентария Юрия Иванющенко в Швейцарии остаются замороженными.

В опубликованном на прошлой неделе вердикте Верховный суд Швейцарии (г. Лозанна) подтвердил решение, ранее вынесенное Федеральным административным судом в Беллинцоне. Напомним, швейцарские активы Юрия Иванющенко были заморожены правительством Конфедерации после свержения президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года.

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Швейцария была одной из первых стран, которые вскоре после падения режима В. Януковича заблокировали активы бывшего президента Украины, а также еще около трех десятков других людей из его окружения.

Позже, 13 декабря 2019 года, правительство Швейцарии решило продлить на один год превентивное замораживание активов Януковича и его окружения — а это около 70 миллионов швейцарских франков — для поддержания сотрудничества между Швейцарией и Украиной на уровне взаимного оказания правовой помощи.

Активы остаются заблокированными в соответствии с вступившими в 2016 году в силу Правилами замораживания и выдачи незаконно приобретенных активов политически значимых иностранных лиц. Федеральный суд заявил в среду, 8 апреля 2020 года, что активы Ю. Иванющенко остаются заблокированными из-за возбуждения против него ряда уголовных дел, как в Швейцарии, так и в Украине.

Суд аргументировал свой вердикт тем, что для замораживания счетов Ю. Иванющенко имелись веские основания, а именно: в Украине на тот момент правительство утратило власть, уровень коррупции в стране был высоким, и активы, вероятно, не были получены законным путем.

В 2017 году Юрий Иванющенко потребовал исключить его имя из списка украинцев, чьи счета заморожены швейцарскими властями. Он сослался на тот факт, что Европейский Союз и Канада разморозили его активы. Однако швейцарский суд отклонил этот аргумент.



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