На границе с Италией 17 марта 2020 года.

(Keystone / Davide Agosta)

На данном этапе «еще слишком рано» говорить о возможности открытия границы Швейцарии с Италией уже 3 июня, ситуация с коронавирусной пандемией пока этого не позволяет. А между тем сама Италия в одностороннем порядке решила вновь открыть свои границы именно с этой даты, на что Швейцария уже заявила своему южному соседу, что отменять пограничный контроль с этой даты было бы «слишком рано».

В настоящее время въезд в Швейцарию из Италии возможен только «трансграничным работникам» («фронтальерам»). Граждане Швейцарии, таким образом, смогут с сегодняшнего дня ездить в Италию и возвращаться в нее, а вот гражданам Италии делать тоже самое, то есть ездить в Швейцарию, пока нельзя. «Швейцария намерена как можно плотнее координировать пограничный режим с Италией и она остаётся в тесном контакте с итальянскими властями», — говорится в заявленииВнешняя ссылка швейцарского правительства.

В настоящее время на пунктах пересечения границы с Италией сохраняется строгий персональный контроль. Въезжать в страну могут только граждане Швейцарии, обладатели вида на жительство в Швейцарии, лица, въезжающие в страну по профессиональным причинам (например, работающие здесь и имеющие разрешение на пребывание), медицинские работники, транзитные пассажиры или лица «в ситуации крайней необходимости».

Благодаря позитивному развитию ситуации с эпидемией в Швейцарии многие из беспрецедентных мер карантина были ослаблены, включая снятие некоторых ограничений в области миграционного режима. Правительство Швейцарии планирует совместно с Францией, Германией и Австрией с 15 июня снять все ограничения на поездки между четырьмя странами, при условии, если ситуация с вирусом будет продолжать развиваться в положительном направлении. Впрочем, малые переходы на границе с Германией свободны уже сейчас, например, в регионе кантона Шаффхаузен.

Для лиц из стран, не входящих в Шенген, Швейцария остается закрытой. Конец цитаты

В Италии общее число умерших от коронавируса с момента начала пандемии 21 февраля 2020 года составило 33 475 человек по состоянию на 1 июня, что является третьим по величине показателем в мире после Соединенных Штатов и Великобритании. Количество подтвержденных случаев заражения составляет в Италии 233 197 человек, что является шестым по величине показателем в мире после Соединенных Штатов, России, Бразилии, Испании и Великобритании. В Швейцарии по состоянию на 2 июня было зарегистрировано 30 818 подтвержденных случаев заражения и 1 920 случаев смертельного исхода.

Ссылки на другие источники информации о поездках в Швейцарию и о порядке пребывании в ней Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM): Внешняя ссылкапостоянно обновляемая информация о ситуации на швейцарских границах, есть телефон «горячей линии», по которому можно получить ответы на вопросы о том, кто может, а кто не может въезжать в Швейцарию и об исключениях. Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA)Внешняя ссылка: информация на немецком, французском, и итальянском языках о ситуации с пограничным режимом и о том, какие шаги необходимо предпринять гражданам Швейцарии, выезжающим за границу. Федеральное Ведомство здравоохранения (BAG, подразделение МВД):Внешняя ссылка актуальная информация о ситуации в стране, а также рекомендации, меры общественной безопасности и другие подробности.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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