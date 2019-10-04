«Два года назад в Швейцарии практически никто не поддерживал идею ввести такую возможность для отцов. Благодаря инициативному комитету мы смогли достичь этой цели». (sda-ats)

Отцы в Швейцарии получат десятидневный отпуск по уходу за ребенком, начиная с 2021 года. Фактически его продолжительность составит два раза по пять рабочих дней — то есть, две рабочих недели. На первый взгляд, это совсем немного, но для Швейцарии — это уже громадный шаг вперед в сторону обеспечения реальных возможностей для людей совмещать работу и семью.

Новое законодательство предусматривает, в частности, что «отцовским отпуском» можно будет воспользоваться в течение шести месяцев после рождения ребенка взяв его в формате отдельных дней или сразу целиком. Оплачиваться он будет за счет кантональных бюджетов пенсионного и социального страхования, а всего на финансирование декретных отпусков для отцов будет выделено 230 млн швейцарских франков в год.

Швейцарский парламент одобрил соответствующий законопроект под давлением ассоциации «За отпуск для отцов сейчас!» («Vaterschaftsurlaub jetzt!Внешняя ссылка»), которая сформулировала и зарегистрировала народную законодательную инициативу «За разумный отпуск по уходу за ребенком — на благо всей семьи» («Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub — zum Nutzen der ganzen FamilieВнешняя ссылка»), которая требовала введения 20-дневного отпуска по уходу за новорожденным для отцов. Парламентарии спорили шесть с половиной часов, прежде чем договорились о контрпроекте.

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В итоге в его поддержку проголосовали 129 парламентариев, против — 62, и один — воздержался. Новое законодательство было одобрено парламентом 27 сентября 2019 года, и у ассоциации было десять дней для принятия решения о том, будет ли она продолжать борьбу за отпуск вдвое длиннее, или удовлетворится уже полученным. В итоге она отозвала свою инициативу, оценив результат работы парламента как значительную победу и учтя тот факт, что на референдуме швейцарцы могли бы ее этот законопроект вообще провалить.

И это было весьма вероятно: граждане этой страны часто в повседневной жизни требуют самых разных социальных реформ, но потом сами же отвергают их на референдуме, зная, что реально платить за свои идеи, получившие статус закона, придется им же самим. Ассоциация «За отпуск для отцов сейчас!» («Vaterschaftsurlaub jetzt!») объединяет самые разные общенациональные ассоциации, включая профсоюз Travail.suisse, ассоциацию мужчин männer.ch, ассоциацию женщин Alliance F и ассоциацию в пользу семей Pro Familia. В мае 2016 года именно она выступила с инициативой о введении 20-дневного отпуска для отцов, которая теперь и была отозвана

«Будущие отцы должны быть очень довольны»

В настоящий момент в Швейцарии формально нет гарантированного отпуска по уходу за ребенком для отцов, но по договоренности с работодателем мужчины вполне реально могут получить от одного до нескольких оплачиваемых выходных дней по случаю появления на свет новорожденного. Многие компании-работодатели специально оговаривают возможность такого отпуска при устройстве на работу. В целом же понадобилось 20 лет и более 30 парламентских инициатив, прежде чем швейцарские отцы, наконец, получили право посвятить себя своим отцовским обязанностям.

Напомним, что и для женщин здесь декретный отпуск составляет всего лишь в 16 недель, а политическая и социальная борьба за такое благо, как отпуск по уходу за ребенком ведется уже многие десятилетия. «Будущие отцы должны быть очень довольны десяти днями отпуска», — уверен Филипп Гнэги (Philippe Gnaegi), глава ассоциации Pro Familia. Эти слова цитирует франкоязычная общественная швейцарская телекомпания RTS. «Два года назад в Швейцарии практически никто не поддерживал идею ввести такую возможность для отцов. Большинство в парламенте было против. Благодаря инициативному комитету мы смогли достичь этой цели».

Он согласен с тем, что «десять дней — это довольно скромная мера, но за этим решением наверняка последуют и другие, более масштабные меры. Через несколько лет нас, уверен, ожидает введение настоящего отпуска по уходу за ребенком, который позволит родителям лучше сочетать работу и семейные обязанности». После отзыва от инициативы и при условии, если ни одна политическая или общественная сила не воспротивится контрпроекту и не соберет 50 тысяч подписей для проведения референдума, закон о 10-дневном отпуске для отцов должен вступить в силу 1-го января 2021 года.

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