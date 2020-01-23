(© Keystone / Gaetan Bally)

Читатель обратился к информационной службе Swissinfo.ch c вопросом: верно ли то, что к качеству швейцарских продуктов предъявляются более строгие требования, чем в Европейском Союзе. Наша проверка фактов.

Считается, что швейцарцы очень серьезно относятся к качеству продукции. Существует также и клише, что все, что продается в Швейцарии, немного лучше, чем где-либо еще. Это и стало поводом для конкретного читательского вопроса: а подпадают ли продукты, продаваемые в Швейцарии, под более высокие стандарты качества, чем, к примеру, в Европейском Союзе?

Коротко ответ гласит: от случая к случаю. Прежде всего, не совсем понятно, что подразумевается под «стандартами качества». Это может быть безопасность продукта, ясная информация о его происхождении и изготовлении, характеристики ингредиентов, вопрос связанной с его производством защиты животных и многое другое. По данным Федерального ведомства защиты потребителей, на этот вопрос вообще нельзя ответить, так как в зависимости от продукта и всевозможных связанных с ним аспектов могут применяться как более строгие, так и менее строгие правила. Поэтому ниже мы постарались дать более детальный ответ.

Продукты из ЕС также разрешено продавать в Швейцарии

Отвечая на вопрос swissinfo.ch, Федеральное управление по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen) указывает: «В Европе нет единых требований к качеству. Каждая страна может устанавливать свои собственные критерии, например, относительно того, сколько именно фруктового сока должно содержаться в фруктовом сиропе».

Однако принцип взаимного признания стандартов, так называемый «принцип Кассис де ДижонВнешняя ссылка» накладывает на Швейцарию требование, чтобы продукты, разрешенные к продаже в ЕС, также могли продаваться и на швейцарском рынке. Поэтому совершенно нельзя утверждать, что все, что вы купите в Швейцарии, лучшего качества, чем в остальной Европе – прежде всего, потому что множество продуктов из ЕС поступают в свободную продажу в Швейцарии без предварительного контроля. Исключения относятся к продуктам питания и к некоторым специальным продуктам (например, химическим веществам), импорт которых Швейцария может запретить из соображений здоровья и безопасности для потребителей. Но не из-за якобы «плохого» качества.

О некачественных продуктах швейцарцы узнают последними

Джозианна Вальпен (Josianne WalpenВнешняя ссылка) из Фонда защиты прав потребителей (Stiftung für Konsumentenschutz) приводит примеры, когда Конфедерация даже отстает от ЕС. Так, в отличие от ЕС, в Законе о пищевых продуктах в Швейцарии не регулируется корм для животных. «При этом многочисленные крупные продовольственные скандалы последних десятилетий были связаны с кормом животных», – говорит Д. Вальпен, вспоминая так называемый «нитрофеновый скандал» с загрязнением кормов для биоферм.

Существуют также сложности с безопасностью продукции: «Главная проблема для швейцарских потребителей заключается в том, что их страна не подключена к центральным европейским базам данных, которые собирают и быстро распространяют информацию о недостатках и случаях отзывов из продажи продуктов питания, косметики и предметов повседневного спроса». Эти европейские системы быстрого оповещения являются важными инструментами обеспечения безопасности потребителей, говорит Ж. Вальпер, сожалея, «если окажется, что продукт опасен, до Швейцарии эта информация доходит в последнюю очередь».

Лучшие условия содержания животных

С другой стороны, по словам Д. Вальпен, в Швейцарии в ходу более строгие правила относительно происхождения ингредиентов в пищевых продуктах.

И еще: хотя в Швейцарии еще предстоит внести улучшения, она отмечает, благодаря усовершенствованному и тщательно прописанному Закону о животных и популярности биофермерства, в среднем дела идут лучше, чем в большинстве стран ЕС. Например, клеточно-батарейное содержание цыплят, производство фуа-гра и отрезание лягушачьих лапок или забой млекопитающих без наркоза в Швейцарии запрещены. Однако такого рода продукция может быть сюда импортирована.

Вывод: утверждать, что все продукты в Швейцарии – лучшего качества, невозможно. Чтобы ответить на вопрос о том, соответствуют ли продукты, продаваемые в Швейцарии, более высоким стандартам качества, чем в ЕС, каждый из них должен оцениваться индивидуально. И пусть к качеству производства в Швейцарии и предъявляются более высокие требования, это не означают что все продаваемые здесь продукты автоматически имеют более высокое качество – ведь не стоит забывать о внушительном объеме импортных товаров.

Почему все страны рекламируют свое мясо как лучшее? Не только швейцарские производители или рестораны соблазняют клиентов, обещая «100% швейцарское мясо». В других странах мясная промышленность также сознательно упирает на отечественное происхождение мяса. Почему это так? Джозианна Вальпен из Фонда защиты прав потребителей видит объяснение в том, что животноводство вызывает у многих потребителей серьезную обеспокоенность. «Если мясо производится в их собственной стране, у них складывается впечатление, что животноводство и птицеводство подчиняется более строгим нормам и лучше контролируется». Сообщения о жестоком обращении с животными, о злоупотреблениях на скотных фабриках и о длинных транспортных перевозках животных на бойни беспокоят многих потребителей, так что они предпочитают есть домашнее мясо – даже если в их собственной стране с его производством не все идеально. Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот., swissinfo.ch

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