Берн, 3 марта 1990 г.: протестная акция участников «Комитета против полицейского государства» рядом со зданием Федерального парламента. (Keystone / Str)

В период холодной войны, то есть в 1950-1980-е годы Швейцария очень подозрительно относилась ко всем находящимся в стране иностранцам, левым активистам и прочим «неблагонадёжным» деятелям, довольно активно «присматривая» за ними, в том числе с использованием потенциала спецслужб.

Разразившийся в конце 1989 г. так называемый «картотечный скандал» (подробнее ниже в наших предыдущих материалах) стал для швейцарских общества и государства очень неприятным сюрпризом, повергшим их в структурный и моральный кризис. Федеральный совет (правительство страны) решил не игнорировать жесткую критику и попытаться прояснить, как и почему такое могло вообще стать возможным и как подобная система почти тотальной слежки корреспондирует со швейцарским правом?

В итоге 1-го мая 1990 года правительство поручило известному швейцарскому политологу и историку Георгу Крайсу (Georg Kreis) и еще двум другим экспертам-юристам составить отчётно-аналитический доклад о том, как и каким образом создавался архив «личных дел» (на диалекте «Fichen», то есть «учетная карточка») и как вообще в стране работает система обеспечения государственной безопасностиВнешняя ссылка.

Этот доклад (вышел под названием «Государственная безопасность в Швейцарии: тенденции и развитие в 1935-1990 годах» / «Staatsschutz in der Schweiz: die Entwicklung von 1935-1990») окончательно подтвердил то, что многие уже, собственно, и сами знали, а именно, тот факт, что, начиная со Второй мировой войны и особенно с 1960-х годов, в Швейцарии была создана плотная система контроля и мониторинга ситуации в среде левых политических деятелей и организаций, включая слежку за пребывающими на территории Швейцарии иностранными гражданами.

Страх перед коммунизмом

В отчете были отражены результаты попыток выяснить, за какими людьми конкретно велось наблюдение, а также отсортировать «политические дела» от всех остальных. В итоге оказалось, что с политической деятельностью была связана примерно пятая часть всех этих данных.

Из них около половины касались граждан Швейцарии, более четверти — иностранцев, проживавших в Швейцарии, примерно пятая часть дел была заведена на швейцарцев, проживающих за границей, как правило, в стране коммунистического блока и хотя бы однажды посетивших Швейцарию. Очень небольшое число этих дел касалось лиц, претендующих на получение в Швейцарии политического или иного убежища.

Среди швейцарцев, на которых были заведены «дела», были члены молодежных левых движений, пацифисты, феминистки, экологи, члены внепарламентской левой оппозиции, активисты коммунистической «Швейцарской партии труда» (PdA). Интересно, что среди дел, заведенных на иностранцев, проживавших в Швейцарии, половина была посвящена гражданам Италии. По мнению авторов доклада, это было связано с тем, что в Италии позиции коммунистов были очень сильны, и соответственно среди итальянских иммигрантов коммунистов также было непропорционально много.

Общественное объединение Libreria Italiana в Цюрихе было открыто в 1961 году. (Per gentile concessione di Matteo Rodoni)

Например, среди тех, кто десятилетиями находился под наблюдением федеральной и в данном случае цюрихской, полиции был швейцарский поэт, искренний сторонник коммунистической идеи, профсоюзный деятель, педагог и культуролог Леонардо Цанье (Leonardo Zanier, 1935 — 2017Внешняя ссылка). Будучи центральной фигурой итальянской диаспоры в Швейцарии, он неоднократно выступал с протестами в связи с системой государственной слежки за иностранцами и он лично хотел бы получить исчерпывающую информацию на тему связи деятельности спецслужб и полиции Швейцарии с миграционной политикой властей страны в 1950-1970-е годы

Для многих иммигрантов с коммунистическими идеями дело заканчивалось в худшем случае высылкой из страны, но чаще — проблемами на рынке труда, в том числе к трудностям с поиском работы вообще. По словам Леонардо Цанье, швейцарские власти так никогда и не осознали, что коммунистическое движение в Италии носит демократических характер и что в этом смысле значительная доля итальянских гастарбайтеров в Швейцарии была скорее настроена демократически, нежели в московским стиле «железобетонно коммунистически».

Историк Паоло Барсела (Paolo BarcellaВнешняя ссылка), специализирующийся на истории итальянской эмиграции в Швейцарию, с такими оценками согласен. «Среди членов итальянской общины в Швейцарии вовсе не было какого-то значительного числа людей с действительно революционными намерениями. Не было их и среди руководителей местных итальянских политических и культурных союзов и организаций, пусть даже и близких к Коммунистической партии Италии (PCI). Но при этом одна только формальная принадлежность к партии могла оказать существенное негативное влияние на отношения гастарбайтеров с местными швейцарскими профсоюзами».

Общественный центр и книжный магазин «Libreria italiana»

С конца 1940-х годов итальянские коммунисты в Швейцарии начали все более активно организовываться, создавая союзы и ассоциации. Однако из-за запрета на коммунистическую деятельность на территории Швейцарии они были вынуждены вести тайное существование порой вплоть до 1980-х годов. За этот период имело место немалое, вплоть до нескольких тысяч, случаев высылки из Швейцарии итальянских гастарбайтеров, что вело к возникновению среди наиболее политически активных итальянских мигрантов атмосферы неуверенности и страха.

Именно поэтому в период между 1950-ми и 1960-ми годами PCI решила сделать ставку на Сандро Родони (Sandro Rodoni), уроженца Тичино и активиста PdA, с тем чтобы попытаться усилить свои позиции в Швейцарии. Родони был швейцарцем, поэтому опасность быть изгнанным из страны ему не грозила. В итоге он стал одной из ключевых фигур итальянской Коммунистической партии в Швейцарии, весьма преуспев в вербовке и в привлечении многочисленных итальянских гастарбайтеров к активной политической деятельности.

Бруно Каннелотто: «Тогда было довольно много информаторов среди итальянцев. Антикоммунизм не был швейцарским эксклюзивом». (Mattia Lento)

В 1961 году он и его жена Лизетта (Lisetta Rodoni) открыли в Цюрихе (район «4-й округ») книжный магазин Libreria Italiana,Внешняя ссылка который существует и сегодня, в эпоху цифровой революции и компании «Амазон», в окружении разного рода сомнительных баров и публичных домов. Магазин Libreria Italiana занял в полицейском списке объектов, наблюдать за которыми надо особенно тщательно, одно из самых первых мест. Местные жители тоже порой охотно давали полиции «наводки».

Швейцарские портреты «Швейцария была очень закрытой страной» Татьяна Декоппе — архитектор, построивший множество зданий как в Берне, так и по всей стране. Она прекрасно помнит довоенную Швейцарию. Автор: Игорь Петров, г. Берн/Ваберн

Душой маленького книжного магазина, даже несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор остается Лизетта Родони, ставшая недавно вдовой. О том времени она не хочет говорить, уж очень болезненной оказалась та глава её жизни. Сын Лизетты, Маттео Родони, рассказывает, что «даже мы с братом в детстве знали, что за папой постоянно шпионит полиция. Но мы и представить себе не могли того, о чем мы узнали много позже в 1990 году. Оказалось, что общий вес „личного дела“ моего отца в архивах швейцарской госбезопасности достигал 14-ти килограммов. Речь в этих бумагах шла и о нём, и, опосредованно, и о нас тоже».

«Беспорядков не было»

К числу соратников Сандро Родони принадлежал и Бруно Каннелотто (Bruno Cannellotto). Он приехал в Швейцарию в 1950-х годах в возрасте 18 лет. Найдя себе работу каменщиком, он трудился на самых разных строительных площадках в Цюрихе. Портал SWI swissinfo.ch встречается с ним в историческом ресторане «Punto d’incontro / Punto de encuentro di ZurigoВнешняя ссылка», до сих пор популярном и испанских и итальянских гастарбайтеров. Здесь все еще можно увидеть следы увлечения коммунистической идеей.

Бруно Каннелотто точно знал, что за ним наблюдают, что за ним следят. «Если вы в субботу вечером в городе начинали встречать по дороге одного и того же человека, то сразу было ясно, что вы „под колпаком“. Я помню одно наше собрание, после которого нам пришлось покидать здание по одному, соблюдая конспирацию, поскольку дом был буквально окружен полицейскими». Будучи родом из региона Фриули на севере Италии (область Удине), он вспоминает о том, как он и его коллеги разоблачили полицейского информатора.

«Он был римлянин, который прекрасно говорил по-немецки и он всегда присутствовал на наших собраниях. Но однажды мне пришлось самому зачем-то зайти в полицейский участок, и там, какой сюрприз, я тут же наткнулся на этого типа. Он как раз переводил на немецкий речь, которую я однажды произносил. Среди итальянских гастарбайтеров было много информаторов. Антикоммунизм не был швейцарским эксклюзивом».

Из «личного дела» Бруно Каннелотто, с которым ознакомился портал swissinfo.ch, следует, что Бруно находится под наблюдением начиная с 1966 года. В то время он был участником художественно-культурной ассоциации «Микеланджело» в Цюрихе. Последняя запись в его «деле» датирована маем 1986 года. Бруно выступал с речью в День труда, что понятно, ведь в то время он был уже заслуженным функционером строительного профсоюза «Gewerkschaft Bau und IndustrieВнешняя ссылка» (GBI). Запись гласит: «Выступал с речью на площади Гельвецияплац. Беспорядков не было».



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