Федеральный советник (министр федерального правительства) Иньяцио Кассис (третий слева) встречается в кантоне Тичино 1 августа 2019 года с представителями других партий. Целью беседы стало составление единого кантонального списка кандидатов на парламентских выборах.

(© Keystone / Davide Agosta)

Троллинг, оскорбления и угрозы, вызывающая оторопь и шок политическая наружная реклама, публичные дебаты и наконец, бесконечные личные встречи с избирателями. Предвыборная кампания в Швейцарии сейчас в полном разгаре, а голосовать швейцарцы будут 20 октября! Ниже в нашем досье мы суммировали всё самое важное по выборам, а в этой галерее мы собрали образцы партийной рекламы. Стиль — это человек? Да, но это еще и партия! Смотрите сами!

Заручиться как можно большим числом голосов избирателей! Вот к чему стремятся все швейцарские партии. Да, собственно, это цель любой настоящей политической партии. 20 октября 2019 года граждане Швейцарии изберут себе 246 новых депутатов. Все ведущие партии давно уже выработали себе свои собственные коммуникационные стратегии, и теперь им остается только всеми силами и средствами доносить свой голос до народа: листовки, пресс-релизы и газеты, кампании в социальных сетях и в рамках специально организованных для этой цели массовых мероприятий: в ход идут все возможные методы.

ДОСЬЕ Парламентские выборы в Швейцарии 20 октября 2019 года 20 октября 2019 года в Швейцарии пройдут парламентские выборы. Все подробности в этом досье.

За последние несколько недель избирательная кампания в Швейцарии уже пережила два кульминационных момента: сначала многие были неприятно шокированы плакатом правой консервативной Швейцарской народной партии (SVP), изобразившей красное швейцарское яблоко, прогрызенное насквозь червямиВнешняя ссылка — для непонятливых партия украсила червей символами ЕС и других партий и указала, что это Швейцария, изъеденная «леваками и разными добренькими» людьми, готовыми отдать Гельвецию на растерзание вандалам из Евросоюза.

Затем свои четверть часа «славы» получила Христианско-демократическая народная партия Швейцарии (CVP, центристская по своей ориентации). Она сделала ставку на еще непривычную в Швейцарии «негативную рекламную кампанию», атаковав кандидатов из других партий через сложносочиненную рекламу в интернете, размещая ссылки с фотографиями соперников на выборах, снабженные дискредитирующими их идеи аргументами. Волна критики заставила партию прекратить свою агрессивную кампанию, хотя свою цель она уже выполнила, потому что плохой рекламы, как известно, не бывает. А вот плакаты с червивыми яблоками, кстати, все еще можно видеть на улицах и в прессе.

Недостаток прозрачности

В этом году основными темами предвыборной борьбы в Швейцарии стали вопросы «спасения климата» (несколько «гибридных» акций убедили многих, именно это сейчас и есть главная тема), увеличение представительства женщин в политике, а также степень прозрачности финансирования партий и политических кампаний. Показательно, что Швейцария является единственной страной среди 47 государств-членов Совета Европы, где законодательно порядок финансирования партий и политических кампаний вообще никак не регулируется.

Этот факт регулярно вызывает критику со стороны Группы государств по борьбе с коррупцией (Group of States Against Corruption, GRECO). Сторонники большей прозрачности в этой сфере запустили даже народную законодательную инициативу, которая требует, чтобы партии раскрывали источники взносов и пожертвований в размере от 10 тысяч швейцарских франков. По этой инициативе швейцарским избирателям в один прекрасный день предстоит проголосовать на референдуме, но это будет уже в следующем 2020 году.

В рамках же текущей же кампании деньги пока остаются запретной темой! Конечно, большинство партий раскрывают свои бюджеты, указывая их примерные размеры. Но при этом они не уточняют, откуда именно они эти деньги получили. По имеющимся подсчетам на политическую рекламу и другие предвыборные цели всего в Швейцарии будет потрачено более 25 миллионов швейцарских франков, а это на 20% больше, чем было потрачено накануне предыдущих выборов в 2015 году.

Самая сильная в стране Швейцарская народная партия (SVP) предпочитает вообще не предоставлять информации о том, сколько полновесных франков лежит в ее партийной кассе, как в федеральной, так и суммарно по кантональным отделениям. Здесь не предоставляют также никакой информации и о личных расходах кандидатов.

Таргетированной рекламы не будет!

Тем не менее кое-какие нововведения, касающиеся порядка ведения избирательной кампании, в этот раз все-таки появятся. Речь идет о политической рекламе в социальных сетях, которые играют все более важную роль. Так, сеть Facebook с лета 2019 года обязала все партии хранить свою полит-рекламу в едином, доступном для всех архиве.

Таким образом здесь хотят отказаться от так называемой «рекламы в темную», или от таргетированных рекламных объявлений, прицельно предназначенных для узких конкретных целевых групп. При этом все остальные пользователи могут даже так и не узнать о том, что в каком-то сегменте социальных сетей распространяются, к примеру, фейковые новости.



«Зеленые либералы» (GLP) Расходы на кампанию 2019 года: 1,6 миллиона франков Конец инфобокса

Высоко сидим, все видим: кандидаты от партии «Зеленые Либералы» в кантоне Цюрих.

(Keystone / Walter Bieri)

Партия «Зеленых Либералов» еще очень молода: выйдя на национальный уровень только в 2007 году, она сразу же завоевала места в федеральном парламенте. На сегодняшний день у нее 4,6% голосов избирателей.

(Keystone / Christian Beutler)

Швейцарская народная партия (SVP) Расходы на кампанию 2019 года: не сообщаются Конец инфобокса

Швейцарская народная партия (SVP / UDC) выбрала своим символом дружелюбное солнышко. Впрочем, если надо, партия вполне может и зубы показать. (Keystone / Urs Flueeler)

Бюргерско-демократическая партия (BDP) Расходы на кампанию 2019 года: 1,0 миллион франков Конец инфобокса

Бюргерско-демократическая партия (BDP, отколовшаяся от народников SVP) начала свою кампанию в ресторане в кантоне Граубюнден. На столе стоит бутылка, выкрашенная партийным желтым цветом.



(Keystone / Gian Ehrenzeller)

Бюргерско-демократическая партия (BDP) была основана в 2008 году «диссидентами» из Швейцарской народной партии. В 2011 году она вошла в Национальный совет. Доля избирателей: 4,1%.

(Keystone / Christian Beutler)

Партия социалистов (SP) Расходы на кампанию 2019 года: 6,4 миллиона франков Конец инфобокса

Таня Валлизер (Tanja Walliser), политический секретарь кантонального отделения партии социалистов в Цюрихе, ведет семинар по коммуникации для женщин-кандидаток в депутаты. 1 июня 2019 года, Федеральный дворец, Берн.

(© Keystone / Peter Klaunzer)

Партия социалистов была основана в 1888 году и до 1960-х годов являлась главным политическим инструментом классического рабочего движения. Доля нынешних избирателей, отдающих голоса в ее пользу, достигает лишь 18,8%.

(Keystone / Christian Beutler)

Христианско-демократическая народная партия Швейцарии (CVP) Расходы на кампанию 2019 года: 4,3 миллиона франков Конец инфобокса

Женевское отделение партии демохристиан (CVP) представляет свою предвыборную программу. 23 августа 2019 г.

(Keystone / Martial Trezzini)

Партия демохристиан (CVP) появилась вместе с рождением современной Швейцарии в 1848 году. Будучи партией тех, кто проиграл гражданскую войну 1847 года, она была явной оппозиционной партией, но только до 1891 года, когда в правительство страны вошел наконец первый представитель политического католицизма. Доля избирателей: 11,6%.

(Keystone / Christian Beutler)

Партия либералов (FDP.DieLiberalen) Расходы на кампанию 2019 года: 7,5 миллионов франков Конец инфобокса

Кандидаты от либералов (FDP) на партийном собрании 31 августа 2019 года в городе Аарау. (Keystone / Walter Bieri)

Эта партия поставила мировой рекорд: ни одна другая партия в мире не оставалась в правительстве дольше, чем швейцарские либералы (FDP), а именно: с 1848 года. Сегодня у нее 16,4% избирателей.

(Keystone / Christian Beutler)

«Партия Зеленых» (GPS) Расходы на кампанию: 1,9 миллиона франков Конец инфобокса

Швейцарским «зеленым» политикам состояние нашего глобуса внушает глубокую озабоченность. Выбери меня, агитируют они в городе Рапперсвиль-Йона, кантон Санкт-Галлен. 31 августа 2019 года. (Keystone / Gian Ehrenzeller)

Швейцарские «зеленые» пришли в политику в 1970-х годах на волне протестов против атомных электростанций и массового строительства скоростных автобанов. Официально партия была основана в 1983 году. Доля избирателей: 7,1%. Опросы показывают, что нынешние выборы дадут «зелёным» до 10,5% голосов избирателей.

(Keystone / Christian Beutler)

Партии Швейцарии (оглашаем весь список) SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр); JUSO / Молодёжная организация партии социалистов: (Jungsozialisten, левые). Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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