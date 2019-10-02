Реликт времен холодной войны: в 1999 году швейцарская уголовная федеральная полиция обнаружила в лесу под Берном схрон с чемоданом, в котором находились предметы оснащения и аппаратура агента КГБ. На фото: один из предметов из этого чемодана. (Keystone)

Швейцария в период холодной войны сохраняла нейтралитет, так что если где и бушевала эта война по-настоящему, то прежде всего в общественном сознании швейцарцев. Страх перед вторжением советских танковых армад был неподдельным. Каждый, кто не «открестился» однозначно от коммунистической идеологии, вызывал у окружающих подозрения в стиле «а вдруг этот казачок-то засланный»?

Январь 1957 года: Марта Фарнер (Martha Farner) сидит в приемной у зубного врача в кантоне Швиц. Подходит ее очередь и ее просят пройти в кабинет. Однако так просто сесть в кресло у ней не получается. Врач неожиданно повышает на неё голос: «Стоп, стоп, для начала Вы должны провести торжественный акт отречения». «Отречения от чего?», — в недоумении спрашивает пациентка.

«Как от чего? От коммунизма, разумеется», — отвечает ей врач, требуя от нее прочесть что-то вроде символа веры в стиле Abrenuntiatio diaboli. Как пишет дальше Марта Фарнер в своих мемуарах, коммунизм в 1950-е годы был в Швейцарии приравнен к самому «Князю мира сего», а особенно после чудовищных жестокостей, проявленных советами во время подавления Венгерского восстания 1956 года.

«Иностранный агент»

Напомним, что в ноябре 1956 года советские танки вторглись в Венгрию, страну, которая считай непосредственно граничит с регионом Центральной Европы: за ней была только Австрия, а затем уже начинались и швейцарские территории. Эта акция привела к появлению очередного «миграционного кризиса»: сотни тысяч беженцев, спасаясь от террора, бежали на Запад, осев, в том числе, и в Швейцарии. Тогда, правда, к политическим беженцам в Швейцарии и в Европе вообще относились иначе.

В отличие от периода Второй мировой, Конфедерация не стала закрывать своих границ, тем более, что венгры были не просто беженцами, но братьями и сестрами по единому делу, а именно, по борьбе с коммунизмом. Обратной стороной этой медали стали неприкрытые гнев и агрессия по отношению к каждому, кого в Швейцарии подозревали в симпатиях к агрессивной империалистической политике Москвы. Швейцарскую партию коммунистов «Partei der Arbeit» (PdA) стали называть «иностранным агентом» («Partei des Auslands»), а ее члены были объявлены врагами народа.

Еще один прибор из найденного в 1999 году комплекта оснащения советского шпиона в Швейцарии: приёмо-передающая радиостанция.

(Keystone)

Дело дошло до нападений на лавки, владельцы которых подозревались в симпатиях «к красным». Имели место запреты на профессии и даже просто нападения на улицах с применением физической силы. Некий Конрад Фарнер (Konrad Farner), супруг вышеупомянутой Марты, был историком искусства и членом PdA. Тем не менее и он тоже попал под прицел бдительной общественности. Правоцентристская газета «Neue Zürcher Zeitung» опубликовала его домашний адрес, мол, каждый теперь может лично спросить его, что он думает о советском вторжении в Венгрию.

ДОСЬЕ Спецслужбы Швейцарии и шпионаж Досье посвящено спецслужбам Швейцарии, безопасности, в том числе в интернете, и борьбе с разведывательной деятельностью!

Затем в один «прекрасный» день перед его домом в городе Тальвиль (Thalwil, кантон Цюрих) собралась толпа, которая не расходилась и кричала ему в окна «Повесить его»! Большинство магазинов и лавок в городе отказывались его обслуживать, слесарь-сантехник или электрик просто игнорировали его заказы, в местной прессе публиковались на правах рекламы заявления о том, что «мы не хотим иметь дело с людьми, которые хоронят свободу и таких, кто просто нагло в лицо смеётся „дурачкам-демократам“, надо просто изгнать прочь».

Дети не могли ходить в школу, жизнь «дала трещину», в итоге семья Фарнер приняла решение покинуть Тальвиль. Так что теперь понятно, почему стоматолог требовал от его супруги официально отречься от коммунизма, известно ведь, что муж да жена — одна сатана.



«Шаманские пляски»

Понятно, что агрессивная внешняя политика СССР была вполне достаточным поводом для возникновения в Швейцарии ярко выраженных антикоммунистических настроений, а курс, который проводили швейцарские коммунисты из PdA, если и был чем-то характерен, то отнюдь не способностью отойти на дистанцию от тоталитарного лагерного «социализма» сталинского извода. Именно поэтому эта партия, формально существуя и сегодня, превратилась в совершенно маргинальную группировку.

Проблема была в другом: антикоммунистическая риторика в Швейцарии порой выходила за рамки как демократических и правовых процедур, так и простой человеческой порядочности. Швейцарский антикоммунизм приобрел черты своего рода культа, а писатель Фридрих Дюрренматт (Friedrich Dürrenmatt) «отлил» по этому поводу «в граните» соответствующее ехидно-меткое понятие «Stammestanz der Schweizer», мол, для гельветов антикоммунизм есть нечто напоминающее «шаманские пляски с бубнами».

Собственно, ничего непонятного в этом не было: будучи после 1945 года с внешнеполитической точки зрения изолированной страной, Швейцария пожинала плоды своего нейтралитета, которого она придерживалась во время второй мировой войны. Страны-победители относились к Берну с нескрываемым подозрением. И именно поэтому, продолжая быть нейтральной страной, Швейцария всячески старалась дать понять, что в новых условиях она находится на «правильной стороне».

Демонстрация протеста 21 августа 1968 года перед воротами посольства СССР в Берне.

(Keystone)

Громкой антикоммунистической риторикой Швейцария старалась, кроме того, заретушировать вопрос собственной роли в период мирового вооруженного конфликта. Опять обратимся к Дюрренматту. По его метким словам, «мы, швейцарцы, не были героями „горячей“ войны, поэтому теперь мы хотим стать героями войны холодной».

«Промывание мозгов рукой Москвы»

Пустыми словами все это не было. В конце 1956 года студенты в Швейцарии основали общественное движение «Niemals Vergessen» («Не забудем, не простим») и прямо на улицах обучали всех желающих премудростям, связанным с изготовлением «коктейлей Молотова», бутылок с зажигательной смесью, эффективное партизанское оружие для борьбы с танками. Методы же противотанкового сопротивления подробно описывались тут же, в листовках, распространяемых вместе с зажигателями к бутылкам. Швейцария готовилась к войне, которой так и не суждено было начаться.

Невидимый и трудно представимый враг и в самом деле походил на нечто дьявольское, на злую силу, которая находится совсем рядом, но увидеть которую суждено было не каждому. Москва и Сибирь как были, так и оставались географическими понятиями, упоминание которых, однако, вызывало в общественном сознании Швейцарии отнюдь не позитивные коннотации. Такой враг потому и был в потенциале всесильным, потому что он оставался невидимым.

Невидимым — порой в прямом смысле, потому что военное планирование Швейцарии исходило из того, что советское военное вторжение уже началось, просто пока происходит оно на «невидимом фронте» шпионажа, диверсионно-разведывательной деятельности и, что самое ужасное, психологической войны, которую сегодня мы бы называли «дезинформацией» и «распространением фейковых новостей». Реальность начала щедро смешиваться с фантазиями.

Так, например, в сатирическом швейцарском журнале «NebelspalterВнешняя ссылка» (по смыслу что-то вроде «Ведро с электричеством», один самых старых в мире журналов, выходящих непрерывно со дня основания в 1875 году) в 1958 году было опубликовано, например, такое стихотворение:

«Schlaf, Schweizer nur!

Die rote Diktatur

kommt kampf- und lautlos

über Nacht

und stets als Minderheit

zur Macht.»

(«Спи же, швейцарец, усни,

Гаснут под вечер огни

Красные скоро придут,

тихою сапой они,

власть у тебя отберут», — пер. русс. ред.).

Кроме того, в Швейцарии в то время на полном серьёзе опасались, что злые русские могут обладать едва ли не паранормальными по своему характеру технологиями промывания мозгов и «перезагрузки» личностной матрицы каждого отдельного индивидуума. В журнале «Schweizer IllustrierteВнешняя ссылка», одном из самых до сего дня популярных «желтых» журналов Швейцарии, публикующем скандальные истории о разного рода эскападах звезд, «звездочек» и прочих «селебритис», была в 1956 году помещена настоящая «хоррор-стори» на эту тему.

Швейцария спит и не видит советской угрозы, карикатура 1956 года.

(Nebelspalter / e-periodica.ch)

Речь в ней шла про то, как шестеро советских диссидентов были накачаны наркотическими веществами и превращены «в овощи». Они были, де, готовы выполнять любые задания и «если бы им приказали выкинуться в окно, они бы сделали это, не колеблясь ни секунды». Вывод автора статьи, который видимо, «слышал где-то звон» о реальных практиках карательной психиатрии в СССР, звучал следующим образом: «Там, куда дотягивается рука Москвы, могут происходить любые, даже самые невероятные вещи».

«Готов к труду и обороне»

Именно поэтому в те годы целый ряд швейцарских общественных организаций были созданы только для того, чтобы «встряхивать» людей и не давать им «заснуть под убаюкивающий шепот субтильной советской пропаганды». Многие из них были созданы еще до войны в рамках идеологии «духовной обороны» с целью противодействия нацизму. Теперь коричневая опасность сменилась родственной ей красной опасностью, так что «переобуться на ходу» и начать борьбу с влиянием Москвы у них получилось довольно-таки легко.

История и современность Как швейцарцы готовились к советской оккупации Швейцария всерьез готовилась к советской оккупации, готовя и армию, и население к возможной необходимости перейти к партизанской борьбе. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство новостей SDA-ATS

Одной из ведущих структур такого толка была основанная в 1947 году организация под названием «Швейцарская просветительская служба» («Schweizerischer Aufklärungsdienst» — «SADВнешняя ссылка»). Она была создана по инициативе патриотически настроенной интеллектуальной организации «Новое Гельветическое общество» («Neue Helvetische Gesellschaft»), взяв на себя в конце 1940-х гг. задачи, которые раньше выполняло швейцарское армейское Главное военно-политическое управление «Haus und Heer». Члены «SAD» устраивали по всей стране серии лекций и круглых столов с целью рассказать общественности о том, что такое коммунистическая диктатура и какая угроза исходит от неё миру – финансирование она зачастую получала напрямую из госбюджета.

Как писал в начале 1960-х гг. известный швейцарский историк и публицист Жан-Рудольф фон Салис (Jean-Rudolf von SalisВнешняя ссылка, 1991-1996), на тот момент в стране царил настоящий антикоммунистический психоз. «Есть люди, которые даже в простейшем потребительском кооперативе способны были рассмотреть гнездо большевистского заговора». Любые критики существующих в стране политических реалий немедленно становились в глазах таких людей «кротами», единственная цель которых – подточить основы общества и государства Швейцарии. Пацифисты, например, намерены не много ни мало «нанести удар по оборонной мощи страны».

Любая газетная статья, любой человек, исповедующий политические убеждения левее центра, могли быть объявлены врагом и «выстрелом по морали и нравственности государства». В итоге же удар по демократическим устоям страны наносился как раз теми, кто хотел эти устои защитить, потому что в условиях такого психоза лучше всего свои позиции смогли укрепить и развить прежде всего спецслужбы с их желанием везде засунуть свой нос и все проконтролировать, что сближало, парадоксальным образом, страны западной демократии с тоталитарными режимами востока.

Из Москвы в Брюссель

И только после окончания холодной войны, после мирных революций 1989 года и падения Берлинской стены, швейцарской общественности стало ясно, в какой реально степени спецслужбы занимались отслеживанием потенциальных «коммунистических симпатизантов». Так называемый «Картотечный скандал» стал своего рода кульминацией процесса постепенного избавления Швейцарии от идеологии «Духовной обороны» 1930-х гг. и от духа холодной войны, господствовавшего в послевоенный период.

В специальной брошюре власти Швейцарии предупреждали народ об опасностях коммунизма: «В эпоху мирной жизни враг неустанно трудится над тем, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор. Делает это он незаметно, в формах на первый взгляд безобидных, хитрыми уколами исподтишка, жертвами которых нам суждено стать, если только не сохраним мы свою бдительность».

(zvg)

Решив вопрос «бесхозных» счетов жертв Холокоста в швейцарских банках и создав «Комиссию историков Бержье», которая на рубеже веков подробно расследовала роль Швейцарии во время Второй мировой войны, Швейцария сама провела свою собственную «перестройку» — с соответствующим сдвигом по времени. Многие «профессиональные антикоммунисты», в лице, например, также в 1957 году основанной организации «Pro LibertateВнешняя ссылка», сохранились и попытались найти свое место в новом мире без деления на «красных» и всех остальных.

От борьбы с мировой революцией они переориентировались на противодействие Евросоюзу и «политической корректности», их главный враг плавно переместился из Москвы в Брюссель, а нынешняя Россия и все постсоветское пространство окончательно исчезли у них из поля зрения. Что там и почему происходит они уже не понимают совершенно. Будущего у таких «советологических» организаций «старого формата» нет еще и потому, что сегодня основным борцом с ЕС в Швейцарии является самая сильная (почти 30% избирателей) правительственная Швейцарская народная партия (SVP) и современная «Организация за независимую и нейтральную Швейцарию» («AUNSВнешняя ссылка»).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!