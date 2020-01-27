Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 12:00

На промышленный сектор в Швейцарии приходится пятая часть вредных выбросов.

(Keystone / David Klobucar)

С 1 января 2020 года швейцарские компании участвуют в схеме Европейского союза по продаже квот на выбросы в атмосферу. Она основана на принципе «платит тот, кто загрязняет окружающую среду».

Что это такое? Конец инфобокса

Система торговли квотами на выбросы ЕC (EU Emissions Trading System - ETSВнешняя ссылка) – это инструмент экологической политики, соответствующий принципам рыночной экономики, цель которого - сократить выбросы парниковых газов. Система предназначена для того, чтобы снизить уровень выбросов тех компаний, которые больше всего загрязняют окружающую среду.

Как работает эта схема? Конец инфобокса

Каждый год компании получают право на определённый объём выбросов бесплатно. Те из них, кто выбрасывает в атмосферу больше газов, чем предусмотрено этими квотами, обязаны купить дополнительные права. В противном случае их ждут штрафы. Те же, чей уровень выбросов ниже разрешённых объёмов, могут продать неиспользуемые квоты.

Благодаря этому возникает рынок квот на выбросы диоксида углерода, на котором компании могут обмениваться своими правами. Общее количество таких квот сокращается ежегодно.

Кто в ней участвует? Конец инфобокса

В Швейцарии крупные компании с высоким уровнем выбросов парниковых газов обязаны участвовать в ETS. Компании среднего размера могут присоединиться к системе на добровольной основе. Все её участники освобождаются от налога на горючие ископаемые виды топливаВнешняя ссылка.

В системе ETS участвуют около 50 промышленных предприятий, которые совокупно генерируют 5 миллионов тонн углекислого газа в год (примерно одну десятую часть всех выбросов Швейцарии). В их числе производители цемента, нефтеперерабатывающие и химические компании.

В Европе эта система объединяет около 11 000 заводов и теплоэлектростанций, работающих на ископаемых видах топлива, которые выбрасывают в атмосферу примерно 2 миллиарда тонн диоксида углерода (45% всех выбросов Европы). Система ЕС также включает в себя воздушных перевозчиков.



Почему это важно? Конец инфобокса

По всему миру системы продажи квот уже существуют на национальном или региональном уровне или находятся в процессе создания. Участвующие в них компании подчиняются унифицированным природоохранным требованиям, независимо от их местонахождения. Международному сообществу создание международного рынка квот на выбросы углекислого газа поможет реализовать задачи, поставленные Парижским соглашением в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

С 1 января 2020 года швейцарская система продажи квот на выбросы СО 2 объединенаВнешняя ссылка с системой ETS Европейского союза. Это позволяет швейцарским компаниям вести деятельность на более широком рынке квот на выбросы в условиях конкуренции, равных с компаниями стран ЕС.

Сколько стоит тонна углекислого газа?

Конец инфобокса

В Швейцарии аукционная цена одной тонны СО 2 упала с 40 швейцарских франков (41,2 доллара США) в 2014 году до 17 швейцарских франков. В ЕС цена выросла с 5 евро (5,35 швейцарских франков) в 2013 году до 25 евро.

Продажа квот на выбросы – это эффективный инструмент? Конец инфобокса

«Да» - говорят представители ассоциации швейцарских производителей цемента. Они считают, что эта система стимулирует компании к рационализации производства и дальнейшему сокращению выбросов.



«Нет» - считают представители экологической неправительственной организации Greenpeace, которые говорят, что объединять «две ужасные системы» нет смысла. Они верят, что только резкое повышение цен на выбросы диоксида углерода (например, до 100 евро за тонну) приведёт к реальным преобразованиям в промышленном секторе. В противном случае вредные производства скорее будут продолжать покупать квоты на выбросы, чем инвестировать в более экологичные технологии.



​​​​​​​





Перевод с английского: Нина Шулякова, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!