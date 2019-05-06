Обеспечение лагеря беженцев чистой питьевой водой — это центральная проблема и условие выживания жителей лагеря. В день человек должен иметь в своем распоряжении не менее 20 литров воды — для питья, приготовления пищи, стирки и уборки. Откуда взять такие объёмы, да еще в пустынном регионе? Методология, разработанная в Швейцарии, позволила в четыре раза увеличить количество воды, предоставляемой в распоряжение лагеря беженцев «Биди-Биди» в Уганде. Расквартированы в этом лагере в основном беженцы из Южного Судана. Но если этот метод сработал в Африке, значит, его можно без особых проблем применить и в других регионах мира?
«Конечно, ведь здесь нет никакого волшебства», — улыбается гидрогеолог Эллен Милнес (Ellen Milnes), работающая на условиях частичной занятости в Университете города НевшательВнешняя ссылка и одновременно в Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ ООН / UNHCRВнешняя ссылка). Разработанная в этом швейцарском вузе методология, называемая Rapid Groundwater Potential Mapping («Быстрая разведка и картирование потенциала подземного водоносного слоя»), опирается на метод комплексного суммирования и анализа информации об уже имеющихся в регионе источниках воды и данных, получаемых из общедоступных сетевых ресурсов в интернете.
В рамках процедуры картирования результаты накладываются на карту данной местности. Итогом становятся места, выявленные в качестве наиболее многообещающих с точки зрения обнаружения водоносных подземных слоёв. На основе таких данных гидрогеологи могут выбрать приоритетные локации и провести дальнейшие тестовые испытания с тем, чтобы потом уже начинать глубокое бурение с целью добраться до водоносных слоёв. Уже только год использования этого метода в лагере беженцев «Биди-Биди» на севере Уганды дал результаты просто потрясающие. «Ситуация изменилась качественно», — говорит Дэвид Ньороге (David Njoroge).
Будучи официальным уполномоченным представителем ООН он курирует в лагере вопросы водоснабжения, здравоохранения и санитарии. «Вы можете себе представить трудности, с которыми сталкивались, например, женщины в поисках воды: им приходилось преодолевать значительные расстояния и по нескольку часов стоять в очередях. Не решался вопрос и доставкой воды — из-за дороговизны такого метода». Но теперь в лагере есть достаточно воды для нужд его обитателей, хотя теперь «перед нами стоит проблема обеспечения водой каждого жилого блока в лагере при помощи насосных установок, работающих от энергии солнца», — говорит Дэвид Ньороге.
В поисках грунтовых вод
В лагере «Биди-Биди» размещены более 200 тыс. беженцев из соседнего Южного Судана. Он возник в 2017 году и был долгое время крупнейшим лагерем такого рода в мире до начала исхода беженцев народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш в 2018 году. Лагерь огромен, как город, его население разбросано по всей его обширной территории, и именно поэтому водоснабжение было и остаётся пока сложной проблемой. По словам Э. Милнес, климат этого региона характеризуется двумя ежегодными сезонами дождей, в промежутках между которыми случаются продолжительные периоды экстремальной засухи.
«Грунтовые воды остаются единственным надёжным круглогодичным источником живительной влаги», — отмечает швейцарская эксперт. Метод, опробованный в «Биди-Биди» является элементом двухлетнего проекта, реализуемого Университетом Невшателя в сотрудничестве с УВКБ ООН при финансовой поддержке Дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA, департамент МИД Швейцарии).
Э. Милнес говорит, что здесь в какой-то степени свою роль сыграло счастливое стечение обстоятельств, ведь УВКБ ООН согласилось опробовать новую методологию в северной части Уганды в условиях малой производительности скважен, пробуренных тут ранее. Кроме того, Агентство стремилось как можно быстрее отказаться от дорогостоящей доставки воды автотранспортом. Методология из Невшателя пришлась как нельзя кстати. Но ведь информационно-картографические методы разведки водоносных слоёв использовались уже и раньше. В чем же тогда, зададим извечный университетский вопрос, научная новизна Вашей методологии?
Главное — оперативность!
Э. Милнес говорит, что новым является фактор «оперативности» и «скорости». «Понятно, что тут явно хромает обеспечение эмпирическими данными, коль скоро лагеря беженцев находятся зачастую там, где вообще „ничего нет“, это своего рода „белые пятна“ на картах. В некотором смысле мы идём, поэтому, на „додумывание“, мы научно реконструируем то, что „вполне вероятно могло бы быть“, пусть даже в итоге результаты бывают не очень-то и точными. Но уж лучше так, потому что в противном случае выделенные средства гарантированно будут расходоваться вслепую, а тут есть хоть какая-то гарантия позитивного результата».
Под лагерем «Биди-Биди» залегают твердые скальные слои, пронизанные значительными трещинами и разломами. Их можно относительно легко идентифицировать с помощью методов дистанционного зондирования, и даже спутниковой фотосъемки. Это позволяет вносить серьезные уточнения в крупномасштабные региональные карты, на которых местность отмечена «грубыми мазками и общими чертами». Потом геологии начинают «наводить фокус», выделяя для себя отдельные регионы и даже участки, на территории которых имеет смысл проводить уже совершенно конкретные геологоразведочные мероприятия.
Эта методология также использовалась для создания карт водоносных слоёв в других районах Уганды, например, в регионе озера Альберт. Здесь находится лагерь «Кьяка», в котором проживают беженцы из Демократической Республики Конго. Однако условия ведь в каждом месте разные и не всегда они настолько идеальны, как в «Биди-Биди». «Там было гораздо сложнее получить такие же результаты, потому что в Кьяке скальные породы почти не содержит разломов, да и сама порода очень твердая», — говорит Э. Милнес, указывая, что сейчас она и ее команда работают над усовершенствованием указанной методологии, с тем чтобы ее можно было использовать в регионах с иными климатическими и геологическими параметрами.
Например, сейчас эта технология проходит апробацию в швейцарском сырном регионе Эмменталь к северу от Берна. «Мы пытаемся сократить степень зависимости результатов, получаемых при помощи нашей методологии, от конкретного месторасположения того или иного лагеря беженцев, ведь ясно, что лагеря могут и будут возникать где угодно, в местах, о которых нам изначально мало что будет известно, а технология должна ведь работать везде», — объясняет Э. Милнес.
Недавно она и эксперты из ее команды провели научно-практический семинар с участием гидрогеологами из Министерства водных ресурсов Уганды, которые очень заинтересовались этой методологией. Это была также «фантастическая возможность поделиться методологией с другими гидрогеологами и посмотреть, в самом ли деле ее можно легко воспроизвести в других регионах и с другими условиями. «В семинаре приняли участие десять человек, мы пошагово прошли всю процедуру с целью выявить ее слабые места и посмотреть, как она работает».
Устойчивость в долгосрочной перспективе
В лагере Биди-Биди Э. Милнес провела четыре месяца. На счету Сирила Шеррера (Cyrille Scherrer), гидрогеолога, работающего вместе с ней над этим проектом в Университете Невшателя, также уже две командировки в этот регион, в ходе которых он проверял, насколько устойчиво работают новые скважины. «Все они были пробурены на местах, выявленных с помощью наших карт, этот опыт в целом оказался успешным. Теперь мы хотим понять, смогут ли найденные источники воды устойчиво работать в средне- и долгосрочной перспективе. Еще одна задача состоит в том, чтобы выяснить, можно ли нам при помощи этих карт искать и находить места бурения других скважин, также способных бесперебойно и на протяжении длительного времени обеспечивать водоснабжение мест массового скопления людей», — объясняет он.
Для этого он и его команда используют специальные датчики давления, которые измеряют уровень грунтовых вод. Понятно, что после интенсивного откачивания и после окончания сухого сезона этот уровень будет пониженным, но теперь ученые хотят посмотреть, способен ли он возвращаться к «нормальным» значениям. Э. Милнес говорит, что недостаточно «мониторить» уровень вод ежедневно, необходимо вести эту работу в течение нескольких лет. С. Шеррер присутствовал несколько раз при проведении буровых работ. Он говорит, что беженцы искренне радуются каждый раз, когда вода начинает бить из-под земли. «Это очень особенный момент для всех нас», — говорит он.
Русскоязычную версию материала подготовил Евгений Мамонтов.