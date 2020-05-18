Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 7:00

Швейцария намерена стать ведущим в мире научно-исследовательским центром в области изучения проблем окружающей среды и устойчивого развития. (Keystone / Anthony Anex)

Проект создания «Института проблем изменения климата» («Climate Change Institute») на основе слияния двух ведущих в этой сфере научно-исследовательских институтов был отложен. Этот проект натолкнулся на внутреннее сопротивление со стороны обеих Федеральных высших технических школ в Цюрихе и Лозанне.

План слияния «Швейцарского научно-исследовательского института воды и водных ресурсов» (EAWAG) и «Швейцарского Федерального института лесоводства, снега и ландшафтных исследований» (WSL) был анонсирован в Швейцарии еще в прошлом 2019 году. Указывалось, что целью проекта является «ускоренное дальнейшее развитие Швейцарии в качестве ведущего глобального научно-исследовательского центра в области окружающей среды и устойчивого развития».

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Однако на прошлой неделе в пятницу 15 мая Совет Высших технических школ Швейцарии (ETH-RatВнешняя ссылка), общий государственный руководящий орган федерального уровня, определяющий стратегическое развитие обоих Политехов и всей научно-внедренческой среды, возникшей вокруг ETH и EPFL, заявилВнешняя ссылка, что откладывает этот проект до тех пор, пока парламент официально не одобрит создание нового научного подразделения. «Значительные возражения, в частности, вызвали вопросы, с связанные с соотношением затрат и реальных ожидаемых в результате предлагаемого слияния результатов».

Кроме того, некоторые структуры и подразделения обеих Высших школ «чувствовали себя исключенными из процесса создания предлагаемого нового исследовательского подразделения». Для рассмотрения возражений и принятия решения о дальнейших действиях была создана рабочая группа. Точной даты создания нового НИИ пока не определено, Совет уточнил только, что этот проект изначально носил «среднесрочный характер».

Вся экосистема швейцарских высших технических школ (ETH)Внешняя ссылка состоит из двух швейцарских Высших технических школ в Цюрихе (ETH Zürich) и Лозанне (EPFL), а также четырех научно-исследовательских институтов: Института Пауля Шерера (PSI), «Швейцарского федерального института лесоводства, снега и ландшафтных исследований» (WSL), «Швейцарской Федеральной исследовательской Лаборатории материаловедения и технической сертификации» (Empa) и «Швейцарского НИИ воды и водных ресурсов» (EAWAG).





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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