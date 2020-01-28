Зима не является пиковым сезоном в Швейцарии для китайских туристов. Фото: пассажиры в аэропорту Пекина 26 января 2020 года. (Keystone / Wu Hong)

Швейцарские официальные власти утверждают, что вспышка заражений коронавирусом может в ближайшие недели на 30-50% сократить число китайских туристов, посещающих Альпийскую республику.

Вспышка заражений коронавирусом, исток которой находится в китайском городе Ухань что в провинции Хубэй, на сегодняшний день унесла уже жизни 80 человек в Китае и заразила более 2 750 человек по всему миру, большинство из них — в Китае. Среди мер по противодействию вирусу, принятых Китаем с 27 января, находится и запрет на все групповые туристические туры, причем затронут как внутренний туризм, так и зарубежный.

Зима не является пиковым сезоном в Швейцарии для китайских туристов, но чиновники в сфере туризма, тем не менее, ожидают, что вспышка вируса окажет свое негативное влияние на положение в туристической отрасли. «В ближайшие недели офис по туризму „Schweiz Tourismus“ ожидает сокращения числа китайских туристов, приезжающих в Швейцарию, на 30-50%», — заявил в понедельник 27 января 2020 года пресс-секретарь этой структуры Вероника Канель (Véronique Kanel) в интервью швейцарскому агентству Keystone-SDA. С учетом цифр 2018 года, сокращение может составить от 70 до 100 тыс. ночевок в месяц.

Китайские посетители являются одними из самых крупных финансовых «доноров» швейцарской экономики: во время отпуска в Швейцарии один гражданин Китая в среднем тратит 380 швейцарских франков в день. «Групповые туры в основном связаны с бронированиями размещений и с заказом экскурсий и путешествий, а, значит, наиболее сильно будут затронуты самые популярные швейцарские направления, такие как Женева, Церматт, Интерлакен, Люцерн и Цюрих», — говорит В. Канель.

В зависимости от длительности запрета

Михаэль Мэдер (Michael Maeder), генеральный директор организации Switzerland Travel Centre, говорит, что «пиковый период в плане приезда в Швейцарию китайских туристов в действительности начинается только в апреле, так что недавний запрет групповых туров из Китая пока особого влияния на туризм в Швейцарии не оказал. На китайские группы приходится не более 3-4% годового оборота в отрасли, на этой неделе пока свои поездки отменили только две группы».

«Однако в зависимости от длительности запрета, в самом деле, последствия могут быть ощутимыми, потому клиенты могут начать строить уже другие планы на период после снятия запрета, и эти планы не обязательно будут уже связаны со Швейцарией», — говорит он. Николя Мейлан (Nicolas Meylan), генеральный директор группы отелей Mövenpick Hotel and Casino Genève, также считает, что еще слишком рано пытаться разглядеть какое-либо негативное влияние на туризм со стороны вспышки коронавируса. Китайские посетители составляют лишь 5-6% от общего числа клиентов этой швейцарской гостиничной группы.

Между тем, Швейцарские международные авиалинии SWISS заявили, что они зарегистрировали возросшее число отказов из-за вспышки вируса, не сообщая при этом никаких подробностей. По данным Федерального статистического ведомства Швейцарии (BfS) более двух третей от в целом 1,73 млн. ночевок в гостиницах, пришедшихся в 2018 году на посетителей из материкового Китая, Гонконга и Тайваня, имели место в период с мая по октябрь.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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