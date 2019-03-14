Предмет особой гордости работников Музея Эйнштейна в Берне (Berner Einstein Museum): швейцарский паспорт, выданный величайшему мыслителю и ученому всех времен и народов. (Keystone)

Немецкий Ульм и швейцарский Берн имеют много общего. Внешний облик обоих городов формируется под влиянием мощного собора, кроме того, и Берн и Ульм тесно связаны с именем Альберта Эйнштейна. Но если немецкий город пока не знает точно, как и в какой степени можно было бы задействовать это имя с туристическими и историко-мемориальными целями, то Берн давно уже находится во власти самой настоящей «эйнштейномании».

Главный экскурсовод города Ульм Карл Хёб (Karl HöbВнешняя ссылка) протягивает мне руку для приветствия и говорит, что, увы, стены дома, в котором родился Альберт Эйнштейн, существуют теперь исключительно в нашем воображении. А еще в виде выложенного брусчаткой контура на мостовой недалеко от главного ульмского вокзала, потому что во время Второй мировой войны этот дом был полностью разрушен, и остался от него только один подвал.

Вместе со мной на встречу с господином Хёбом пришел еще и Дирк Хомбург (Dirk Homburg), директор отдела информации, печати и связей с общественностью компании «Ulm/Neu-Ulm TouristikВнешняя ссылка», отвечающей за развитие иностранного и внутреннего туризма в крупнейшем городе исторического региона Вюртемберг.



Дом, где родился Альберт Эйнштейн был разрушен в 1944 году. На данный момент от него остался только погреб, который несколько лет назад был, в ходе реконструкции квартала Зедельхёфе (Sedelhöfe), откопан, исследован и потом вновь законсервирован. (akg-images)

Карл Хёб предлагает всем нам пройти в ту часть «дома Эйнштейна», которая сегодня доступна широкой публике, и обратить попутно внимание на информационный стенд с видами будущего квартала «Зедельхёфе» («SedelhöfeВнешняя ссылка»), который возводится сейчас как раз там, где великий ученый и автор теории относительности появился на свет. Значит ли это, что последние остатки исторического строения исчезнут в угоду аппетитам девелоперов?

«В рамках реализации данного градостроительного проекта существуют планы сохранения/создания мемориала Альберта Эйнштейна», — сообщило правительство города Ульм в ответ на официальный запрос портала swissinfo.ch. Со своей стороны Карл Хёб подчеркивает, что «приложит все мыслимые и немыслимые усилия» для того, чтобы добиться наилучшего решения проблемы сохранения памяти Эйнштейна в его родном городе.

Память исчезает...

Найти следы Альберта Эйнштейна в УльмеВнешняя ссылка действительно не так-то и просто. Для этого нужно либо долго рыскать сначала в интернете, а потом по городуВнешняя ссылка, либо, и это наилучший вариант, позаботиться заранее и заказать себе персональную экскурсию. К сожалению, как говорит Дирк Хомбург, в год таких экскурсийВнешняя ссылка проходит не более дюжины, потому что если туристы и приезжают в Ульм, то, прежде всего, ради ознакомления с Ульмским соборомВнешняя ссылка, самым высоким собором в мире, высота шатра колокольни которого составляет 161,60 метра.

Персона Эйнштейна почти полностью теряется в тени этого уникального памятника архитектуры. Не выдерживает физик конкуренции и с таким раритетом, как «Человеколев» («LöwenmenschВнешняя ссылка»), статуэткой существа с человеческим телом и львиной головой, найденной немецкими археологами. Вырезанная из бивня мамонта, эта фигура считается одной из самых древних известных скульптур в мире и самой древней зооморфной скульптурой. Хранится она в «Городском Музее Ульма» («Ulmer MuseumВнешняя ссылка»).

Эйнштейн и Ульм Великий физик родился 14 марта 1879 года в Ульме, Германия, и прожил там свои первые 15 месяцев. Затем его семья переехала в Мюнхен. «Город рождения всегда играет в жизни особенное значение, будучи почти тем же самым, чем для человека является собственная мать. Город рождения во многом формирует нас и нашу личностную уникальность. Так что вспоминаю я об Ульме всегда с чувством благодарности, как о месте, в котором традиции великого искусства вполне уживаются со скромным и здоровым образом повседневной жизни». Эти строки были адресованы Альбертом Эйнштейном газете «Ulmer Abendpost» и опубликованы по случаю 50-летия ученого 18 марта 1929 года. Конец инфобокса

Одним словом, если туризм и развивается в Ульме, то отнюдь не благодаря Эйнштейну. По последним данным, в 2014 году здесь было зафиксировано 754 348 ночевок туристов из Германии и из-за рубежа, то есть городскому туризму есть куда развиваться. Сможет ли планируемый мемориал Эйнштейна придать местной туристической индустрии дополнительный импульс?

«Проблема состоит в том, что по теме Альберт Эйнштейн у нас сохранилось не так-то и много артефактов, другими словами, смотреть особо не на что», — говорит Дикрк Хомбург. Конечно, недалеко от того места, где был дом Эйнштейна, стоит памятник, разработанный Максом Биллом (Max Bill, 1908 — 1994), швейцарским скульптором, художником-абстракционистом, архитектором и дизайнером. Однако это и всё, что сразу может броситься в глаза туристу.

Остальные памятные места, связанные с Эйнштейном, нужно еще поискать: «эйнштейновский витраж» в Ульмском соборе находится не на самом заметном месте, историческое здание «Английского дома» («Haus zum Engländer»), где располагалось маленькое предприятие по производству перьевой набивки для матрасов и перин, совладельцем которого был отец будущего гения, для публики недоступно, а посвященный Эйнштейну фонтан находится слишком далеко от центра.

Дирк Хомбург говорит, что у властей уже есть планы на предмет того, как можно было бы в будущем сделать имя Эйнштейна более заметным на туристической карте Ульма. Карл Хёб, который проводит экскурсии по городу под псевдонимом «Karl KeinsteinВнешняя ссылка», делает в этом смысле все, что только в его силах, используя с недавнего времени даже мультимедийные технологии. Со стороны он производит впечатление настоящей ходячей «эйнштейновской энциклопедии», о великом ученом он и в самом деле знает все и даже больше того.

Недавно, уступив его настойчивым просьбам, в Городском Архиве Ульма (Stadtarchiv Ulm) была даже открыта отдельная витрина с документами и фотографиями, иллюстрирующими отдельные этапы биографии великого ученого. «Многие даже не знают, что Эйнштейн родился в Ульме и провел тут первые 15 месяцев. А между тем для формирования мозга человека, а особенно такого уникального, как мозг Эйнштейна, этот факт имеет важнейшее значение, ведь период с нуля до трех лет — это фаза наивысшей активности мозга и его стремительного роста. Все, что потом обеспечило ученому возможность нестандартно мыслить, вся его биологическая нейронная сеть — все это закладывалось именно здесь, в Ульме».

Семь лет в Берне

В Берне Альберт Эйнштейн провел значительно больше времени, а именно, семь лет. Находясь на должности скромного чиновника Швейцарского патентного бюро, он параллельно разрабатывал свои революционные научные идеи, первая из которых, специальная теория относительности, была постулирована им в 1905 году. В здании по адресу Крамгассе, дом 49, где он прожил два года, сегодня устроен музей, а внизу, на первом этаже, работает очень стильное кафе «Альберт Эйнштейн»Внешняя ссылка.

К моменту нашего визита в доме-музее великого физика гостей почти нет. «Большую часть туристического потока составляют у нас представители стран Азии», — говорит Юрг Руб (Jürg Rub), руководитель музея «Einstein-HausВнешняя ссылка». «Многие приезжают в Берн специально для того, чтобы посмотреть на места, связанные с этим великим человеком, посетить дом, в котором он жил». Мы поднимаемся на третий этаж и оказываемся в довольно скромной квартире площадью в 55 кв. метров. Азиатских гостей сегодня нет, зато мы встречаем туристов из Испании и США.

«На дом Эйнштейна мы наткнулись совершенно случайно», — говорит американец Джон. «Мне импонирует возможность познакомиться с великим ученым почти что запросто, узнать его поближе с чисто человеческой стороны. Когда я увидел фотографии, на которых Эйнштейн был запечатлен в пятилетнем возрасте, я невольно подумал, что, наверное, в тот момент никто даже и представить себе не мог, что через три или четыре десятка лет этот мальчик полностью перевернет мир науки», — говорит турист из Испании по имени Монце (Montse).

Дом Эйнштейна в Берне, в отличие от «эйнштейновских мест» в Ульме, расположен очень удобно, в пределах старого центра, занесенного в список культурного наследия ЮНЕСКО. В 2014 году в столице одноименного кантона было зарегистрировано 718 575 ночевок туристов. Дом Эйнштейна посетили 46 191 человек, а экспонаты «Музея Эйнштейна» в рамках постоянной экспозиции Бернского исторического музеяВнешняя ссылка осмотрели за этот же год 21 799 человек.

Прикоснуться к оригиналу

Экспозиция «Музея Эйнштейна» расположилась на площади почти в 1 тыс. кв. метров — не сравнить с 55-метровой квартиркой в центре Берна. «Мы делаем ставку на принцип исторического контекста. Все экспонаты и документы помещены в рамки соответствующей эпохи», — говорит Северин Страски (Severin Strasky), глава отдела маркетинга и коммуникации Бернского Исторического музея. Кстати, по его данным, 76% посетителей музея являются гостями из-за рубежа.

Все относительно! В 1905 году в Берне Альберт Эйнштейн сформулировал специальную теорию относительности (СТО), которая утверждала, что, когда два объекта двигаются с постоянной скоростью, не следует принимать один из них в качестве абсолютной точки или системы отсчета, вместо этого нужно рассматривать их движение друг относительно друга. 25 ноября 1915 года Альберт Эйнштейн изложил полные математические подробности своей теперь уже общей теории относительности (ОТО), которая постулировала наличие единой физической сущности под названием пространственно-временной континуум. Это означает, что пространство и время образуют неразрывное единство, и что описывать поведение данного тела необходимо не только в связи с тремя измерениями пространства, но и с четвертым измерением – временем. Общая теория относительности также утверждает, что пространство-время и гравитационные поля суть одно и тоже, и что гравитация — это не сила, а характер движения объектов в пространстве-времени. В условиях прямолинейного и равномерного движения гравитации не существует, но стоит сюда добавить материю (или энергию), то пространство-время искажается геометрически, а мы испытываем это искривление как изменение фактора ускорения, то есть как гравитацию. Конец инфобокса

Интересно, что на сервисе «Google Maps» Бернский исторический музей обозначен в качестве «Музея ЭйнштейнаВнешняя ссылка». «С юридической точки зрения всё должно было бы быть наоборот, но так получилось, что Эйнштейн в буквальном смысле перетянул «одеяло» на себя», — говорит С. Страски. «И мы не возражаем, потому что для нас, в конечном итоге, важнее, чтобы поисковые системы знали это имя именно в привязке к Берну».

Юрг Штеттлер (Jürg Stettler), глава кафедры туризма Высшей школы прикладных наук Люцерна («Hochschule Luzern») обращает внимание на то, что количество туристов, посетивших квартиру Эйнштейна в Берне, за прошлый 2014 год в два раза превысило число гостей выставки в Историческом музее. Для него это совершенно логичный поворот событий: «Стремление посетить оригинальные исторические места, желание прикоснуться не к фикции или копии, а к чему-то «настоящему», сегодня становится одним из ведущих трендов в туризме».

Туристический локомотив

Если сравнивать с Ульмом, то Берн с точки зрения туристического маркетинга «выжимает» из громкого имени Эйнштейн действительно всё, что только возможно. «Чего скрывать, он и его любовь к Берну стали для нас самым настоящим выигрышем в лотерею, редчайшей удачей», — говорит Николь Шаффнер (Nicole Schaffner), глава отдела PR компании «Bern TourismusВнешняя ссылка».

По ее информации многие туристы решают приехать в Берн не только потому, что здесь где-то есть, якобы, Цветочная улица, на которой погиб профессор Плейшнер (скажем сразу, улицы с таким именем тут, увы, нет!), но и потому, что этот город тесно связан с великим ученым.

«Для нас он настоящий туристический локомотив, что подтверждается и числом туристов, посетивших музей-квартиру Эйнштейна и посвященную ему экспозицию в Историческом музее», — говорит Н. Шаффнер, подчеркивая, правда, что в этом году в Берне каких-то крупных «эйнштейновских» мероприятий проводить не планируется.

Берн — недооценённая столица шопинга?

«В будущем мы планируем еще сильнее продвинуть имя Эйнштейна с целью популяризации Берна, для чего мы уже сейчас думаем над новыми туристическими предложениями», — указывает Н. Шаффнер, подчеркивая, что имя ученого является безусловно положительным символом, обладающим еще к тому же глобальной известностью. Юрг Штеттлер согласен с этим, указывая, что Эйнштейн как бренд обладает стопроцентной уникальностью, его невозможно воспроизвести или скопировать.

Не очень доволен всей этой шумихой только один человек, а именно, правнук гения науки Чарли Эйнштейн (Charly Einstein, 44), всю свою жизнь проживший в Берне. По его желанию мы разговариваем с ним не в кафе «Альберт Эйнштейн», а на выходящей на реку Ааре площадке обозрения перед городским собором (MünsterplattformВнешняя ссылка). С его точки зрения, Берн пытается «буквально за уши притянуть громкое имя к истории города, и не всегда это у него получается логично и гармонично». Он уверен, что Берн мог бы куда более успешно привлекать туристов, например, позиционируя себя как город элегантного и выгодного шопинга.

Что ж, в какой-то степени он прав: уникальные аркадыВнешняя ссылка, протянувшиеся вдоль улиц старого центра на шесть с лишним километров, дают возможность ходить по бутикам и магазинам на любой вкус и кошелек, не обращая внимания на погоду. Берн как столица шопинга и в самом деле недооценен в мире туризма. Но может быть он все-таки оказал на создание теории относительности такое же влияние, какое Ульм оказал на созревание уникального мозга Альберта Эйнштейна? Чарли Эйнштейн в ответ только улыбается. «Вот это вряд ли... Но именно поэтому-то я и считаю, что «эйнштейномания» не очень-то Берну к лицу».

Эйнштейн и Берн Впервые в Швейцарию Эйнштейн попадает в 1895 году в 16-летнем возрасте. Его родным городом в этой стране стал Берн, в котором он прожил с 1902 по 1909 гг., работая в Швейцарском патентном ведомстве. 1905-й год вошёл в историю физики как «Год чудес». Именно в этом году журнал «Анналы физики» опубликовал три выдающиеся статьи Эйнштейна, ставшие началом настоящей научной революции: 1.«К электродинамике движущихся тел» («Zur Elektrodynamik bewegter Körper»). С этой статьи начинается теория относительности. 2.«Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света» («Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt»). Эта работа заложила фундамент квантовой теории. 3.«О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теорией теплоты» («Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen»). Эта статья была посвящена броуновскому движению и существенно продвинула статистическую физику. В 1914 году А. Эйншейн из Цюриха переезжает в Берлин, где он в 1915-1916 гг. публикует математические основы Общей теории относительности (ОТО; Allgemeine Relativitätstheorie), развивающей Специальную теорию относительности (СТО). Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров, swissinfo.ch

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