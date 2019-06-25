Животные страдают от жары в не меньшей степени, чем люди. На фото: купание швейцарского коня в июле 2018 года в Кошкином озере (Katzensee) под Цюрихом.

(© Keystone / Melanie Duchene)

В Швейцарии наступила жара, многими обозначаемая как «аномальная». Федеральная метеорологическая служба MeteoSwissВнешняя ссылка опубликовала предупреждение о том, что нынешний «тропический период» может стать самым жарким, начиная с с 2015 года. Какую опасность для здоровья несет с собой такая погода?

Со вторника по четверг, 25-27 июня, в Швейцарии прогнозируется исключительно жаркая погода. В некоторых регионах температура может достигнуть рекордного уровня в +40°C.

Что понимают в Швейцарии под «периодом аномальной жары»? Конец цитаты

«В Швейцарии „периоды аномальной жары“, как правило, возникают в результате сочетания высокого атмосферного давления и поступающих с юга или юго-запада масс сухого горячего воздуха, в частности, как сейчас, когда такой воздух пришел в Европу из северной Африки», — отмечает портал предупреждения и анализа природных катастроф Natural Hazards PortalВнешняя ссылка, поддерживаемый Институтом изучения лавин и снега в Давосе. Результатом может стать «тепловой стресс, который способен поставить здоровье человека под заметную угрозу».

Федеральная метеорологическая служба MeteoSwiss публикует свои предупреждения об опасностях, связанных, в частности, с наступлением «периода аномальной жары», исходя из так называемого теплового индекса, который рассчитывается с учетом температуры и влажности воздуха. Предупреждения выпускаются в виде пресс-релизов и сообщений службы «Телетекст» наряду с регулярными обновлениями информации в социальных сетях и в целом в сети Интернет на соответствующих ресурсахВнешняя ссылка.

Что означают разные «уровни» тепловой опасности? Конец цитаты

«Третий уровень опасности» означает, что тепловой индекс достигает показателя 90+, и что он, по всей видимости, продержится в течение, по меньшей мере, трёх дней подряд. На практике это означает, что в самый жаркий период дня температура воздуха доберется до отметки, по меньшей мере, +29°C при относительной влажности воздуха в 75% и что воздух сможет прогреваться дальше до +34°C при влажности воздуха, которая упадет до 30%. Именно такая погода сейчас стоит на большей части равнинной Швейцарии [таблицы тепловых индексов вы можете посмотреть здесь по внешней ссылкеВнешняя ссылка.]

«Четвертый уровень опасности», или предупреждение о сильной жаре, публикует тогда, когда тепловой индекс составляет показателя в 93+ и остается на этом уровне на протяжении как минимум пяти дней. Это означает, что температура может добраться до + 35°C при влажности воздуха 30%. Сейчас именно такой прогноз сделан для региона города Базель на северо-западе страны, а также для некоторых регионов кантона Вале на юго-востоке Швейцарии. В кантоне Тичино сейчас как раз уже зарегистрирован четвертый уровень (по состоянию на 25 июня).

Погода при таких условиях чревата повышенным риском обострения сердечно-сосудистых заболеваний и наступления заметного физического дискомфорта. Согласно данным MeteoSwiss в последний раз предупреждение о жаре четвертого уровня было выпущено в 2015 году, а он стал самым жарким годом, когда-либо зарегистрированным в Швейцарии.

А что же насчет первого, второго и пятого уровней? Конец цитаты

Эти уровни опасности объявляются, как правило, в ситуации повышенной опасности схода лавин или наступления наводнений. Что касается «периодов аномально тёплой погоды», то для них данные уровни опасности не выпускаются, в этой сфере есть только предупреждения об угрозе третьего и четвертого уровней", — пояснил представитель службы Natural Hazards.

Тем не менее, Швейцария вполне может в эти дни побить некоторые свои же собственные температурные рекорды: Конец цитаты

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Как часто в Швейцарии регистрируется жара от 30 градусов и выше? Конец цитаты

В целом в Швейцарии дней, когда температура воздуха прогревается по меньшей мере до 30 градусов Цельсия, становится все больше, хотя этот показатель и может варьироваться в зависимости от целого ряда факторов, включая месторасположение данного региона. Например, в городе Люцерн в центре Швейцарии рост числа таких дней наблюдается непрерывно начиная с 2000 года.

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Температурный рекорд для Швейцарии составляет жару в 41,5 °С. Такая температура была отмечена 11 августа 2003 года в городе Гроно (Grono) что в кантоне Граубюнден. Впрочем, тогда для замеров использовалась еще не такая совершенная техника, как сейчас, и там градусники выдавали температуру, как правило, на несколько градусов более высокую, чем в реальности.

А как обстоят дела с погодой в ваших краях? Наступила ли у Вас жара и как Вы спасаетесь от неё? Расскажите нам об этом в комментариях внизу (регистрации не требуется) или в социальных сетях Фейсбук Внешняя ссылкаи ТвиттерВнешняя ссылка.

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Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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