В связи со вспышкой коронавируса ВОЗВнешняя ссылка провозгласила «чрезвычайную ситуацию международного значения». Однако она вовсе не рекомендовала ограничивать торговлю и транспортное сообщение с Китаем. Так есть ли причины для паники? У нас — только факты.

3-D-модель коронавируса 2019-nCoV. (Keystone / Centers For Disease Control And )

Почему вообще речь идет о «коронавирусе»? Конец инфобокса

Потому что под микроскопом вирус выглядит так, словно он окружен некоей короной. По-научному вирус называется 2019-nCoVВнешняя ссылка, и для журналистов это скучное определение. Коронавирус куда «красивей и драматичней». Вирус принадлежит к тому же семейству вирусов, что и вирус атипичной пневмонии (SARSВнешняя ссылка, тяжелый острый респираторный синдром), который также появился в Китае в 2003 году, а также вирус MERSВнешняя ссылка (ближневосточный респираторный синдром), проявившийся в Саудовской Аравии в 2012 году.

Откуда появился вирус 2019-NCoV? Конец инфобокса

Считается, что источником вируса изначально было какое-то животное, употребленное или проданное в пищу, возможно змея или летучая мышь. Недаром впервые вирус был отмечен на Уханьском рынке. Важно знать, что китайцы любят употреблять в пищу многие виды мяса, которые вы не найдете в наших западных супермаркетах. Чтобы гарантировать свежесть, торговцы часто предлагают покупателям живых животных.



25 января 2020 года: После отмены празднования китайского Нового года эта улица в Пекине выглядит пустой и покинутой.​​​​​​​ (Keystone / Wu Hong)

Как передается вирус? Конец инфобокса

Как и его предшественники, коронавирус из китайской провинции Ухань может передаваться от животного к человеку, а также от человека к человеку. Заражение может произойти в результате очень тесного контакта с больным животным или человеком — посредством интимного контакта, при кашле или чихании, при нахождении с зараженным лицом в одном общем изолированном помещении на расстоянии менее одного метра.

Насколько опасен вирус? Конец инфобокса

Есть два важных фактора, которые следует непременно учитывать. Первый фактор: скорость передачи вируса (2019-NCoV относительно легко передается от зараженного здоровому человеку) и квота смертности (доля людей, умирающих в результате заражения). Об этом рассказал нам Харрис Эритье (Harris Héritier), эпидемиолог Базельского института тропических болезней (Tropeninstitut BaselВнешняя ссылка). В настоящее время «Медицинский журнал Новой Англии» («New England Journal of Medicine») оценивает уровень смертности от коронавируса на уровне около 4%. Для сравнения, данный показатель по атипичной пневмонии составлял 9,5%, а по МЕРС — 34%.

Coronavirus Coronavirus

Существуют ли группы, в особенной степени беззащитные перед лицом вируса? Конец инфобокса

«Мы исходим из того, что такие группы существуют, но при этом мы опираемся только на опыт предыдущих эпидемий», — объясняет Харрис Эритье. «По факту сегодня эти данные пока не позволяют нам формально сказать, что вот такие-то и такие группы населения более уязвимы, чем другие. И делать какие-то предположения в этом смысле может быть очень опасно, потому что, например, в случае с испанским гриппом в начале 20 века наибольшему риску были как раз подвержены люди с сильной иммунной системой».

Правда ли, что коронавирус более опасен, чем обычный сезонный грипп? Конец инфобокса

Ежегодно во всем мире от обычного гриппа умирают от 290 до 650 тыс. человек, что составляет около 0,1% всех заболевших. Следовательно, уровень смертности здесь очень низкий. Тоже самое было и в случае с испанским гриппом в 1918-1919 годах: уровень заболеваемости составлял около 2%, но, по имеющимся оценкам, умерло от этой болезни от 50 до 100 миллионов человек. Кстати, вопреки своему названию «испанка», как полагают ученые, также впервые появилась в Китае.

Таким образом, более 90% людей, заразившихся вирусом, не умрут — но к чему они должны быть готовы? Конец инфобокса

«Это болезнь может быть похожа на грипп, но мы пока все еще не знаем всех возможных симптомов. Каждый отдельный человек может реагировать на вирус совершенно по-разному, индивидуально», — говорит Харрис Эритье. «Следует учитывать также, что многие люди, подхватившие вирус, просто остались дома, переболели и остались не охваченными статистикой. Таким образом, фактическое число случаев заражения коронавирусом, вероятно, куда выше, чем предполагается, а это означает, что квота смертности может быть еще ниже».

Есть ли уже какое-то лекарство от 2019-NCoV? Конец инфобокса

Пока нет. Существуют, правда, средства против других вирусов этого семейства. Поэтому пока медики пытаются работать с пациентами с особенно тяжелой формой заболевания так, чтобы избежать дальнейших респираторных или инфекционных осложнений. Хорошая также новость состоит в том, что ученым удалось в рекордно короткие сроки расшифровать геном вируса из провинции Ухань. Несколько видов возможных вакцин уже появились в Китае, США и Австралии. Однако, учитывая время, необходимое для тестирования нового препарата, вакцина, скорее всего, появится, но тогда, когда будет уже слишком поздно.

Помогают ли защитные дыхательные маски? Конец инфобокса

В Швейцарии (где до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания, о чем не стоит забывать) масок в аптеках больше нет. Они все распроданы, как и в других странах. Есть люди, которые пользуются этим, продавая маски в Интернете по завышенным ценам. Следует учитывать, что такие маски действительно полезны только для тех, кто уже болен, потому что они способны предотвратить распространение вируса и его передачу здоровым людям. Поэтому, как подчеркивают все органы здравоохранения всех стран во главе с ВОЗ, самая действенная мера защиты и предосторожности — очень тщательное мытьё рук.

Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Индии. В городе Ахмадабад верующие мусульмане носят маски и просят Аллаха защитить их.​​​​​​​ (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved)

Оправдана ли паника, охватившая частично СМИ, социальные сети и часть общественности? Конец инфобокса

Человек всегда опасался какой-нибудь «кары небесной», которая «убьет нас всех». Начиная с чумы в Средневековье до эболы: в генетике человека заложен страх перед вирусом, который станет концом цивилизации. Этим страхом всегда пользовались деятели искусства, начиная с Иеронима Босха и Стивена Кинга с его романом «Противостояние», заканчивая создателями многочисленных киношных зомби-апокалипсисов, включая популярную сериальную сагу «Ходячие мертвецы». Иными словами, человек любит пощекотать себе нервы.

А если серьезно, то по состоянию на 2 февраля 2020 г. ВОЗ зафиксировано 14 557 подтвержденных случаев заражения вирусом во всем мире и в общей сложности 305 летальных исходов, один из которых произошел за пределами Китая. В этой связи средства массовой информации, в том числе и редакция портала швейцарского иновещания swissinfo.ch, сейчас постоянно задаются вопросом, сколько места следует отводить новостям о вирусе.

Потому что, с одной стороны СМИ, прежде всего такие как мы, общественные и негосударственные, работающие на благо общества, а не ради прибыли, обязаны держать своих читателей в курсе дела. С другой стороны, раздувать панику с целью обеспечить себе больше трафика и лайков — это безнравственно. Напомним, что волна атипичной пневмонии спала примерно через 12 месяцев после начала эпидемии, унеся жизни 800 человек. Кроме того, официально эпидемия коронавируса типа MERS все еще продолжается, его жертвами на данный момент стали 838 человек.

Как сейчас обстоят дела в Швейцарии? Конец инфобокса

Как уже мы сообщали, пока ни одного случая заражения в стране не зафиксировано. Вчера СМИ распространили информацию о возможном случае заражения одного из членов экипажа пассажирского лайнера авиакомпании SWISS. Однако потом Федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии (BAG, подразделение МВД Швейцарии, кстати, никакого «Минздрава» в Швейцарии нет, СМИ, которые пишут о существовании в Швейцарии «министерства здравоохранения», распространяют ошибочную информацию) объявило отбой тревоги, так как человек, прошедший скрининг на предмет заражения коронавирусом, страдал просто обычным сезонным гриппом. Подозреваемый был членом экипажа другого самолета, который летел в данном случае в качестве пассажира. Позже ему разрешили поехать домой, а сам самолет находится сейчас на карантине в международном аэропорту Цюриха, который уже в понедельник утром 3 февраля запустил план противодействия пандемии коронавируса.

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