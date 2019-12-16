Сегодня в швейцарской армии задействована только около половины ее флота истребителей F5 Tiger.

(Keystone / Ho)

Американские военно-воздушные силы ведут сейчас переговоры со швейцарской армией о возможности приобретении 22 снятых с вооружения истребителей F5 Tiger. Цель такой покупки – тренировочные учения пилотов США с целью подготовки к войне в воздухе.

По данным свежего выпуска воскресной газеты SonntagsZeitung, на закупку швейцарских самолетов в «президентском бюджете» на 2020 год была выделена сумма в 40 млн. долларов. Швейцарская военно-логистическая компания ArmasuisseВнешняя ссылка (она имеетстатус федерального ведомства в составе минобороны) подтвердил, что такие переговоры действительно имели место этим летом, но контракта стороны еще не подписали. Перед тем, как сделка потенциально может быть заключена, американский оборонный бюджет должен еще быть утвержден парламентом. Реализация же контракта, то есть поставка самолетов, планируется на 2021 год.

Швейцарским самолетам F5 Tiger – около 35 лет. И на то, чтобы они просто находились на армейском балансе, не работая, тратится около полумиллиона швейцарских франков в год, на каждый. Несколько лет назад ВМС США уже закупили 44 летающих «тигра» и перепрофилировали их для выполнения роли вражеских самолетов во время учений.

Швейцария же приобрела в общей сложности 100 F5 Tiger у США, из которых осталось 53. Впрочем, только 26 из них находятся в рабочем состоянии – и это потому, что в 2014 году на референдуме швейцарцы проголосовали против закупки новых истребителей Gripen, которыми министерство обороны намеревалось заменить Tiger.

В настоящее время Швейцария планирует закупку новых истребителей, располагая на это бюджетом в размере 6 млрд. швейцарских франков. Всерьез рассматриваются четыре предложения от французских компаний Airbus и Dassault, а также Boeing и Lockheed Martin из Соединенных Штатов. Шведская компания Saab была вынуждена отказаться от участия в закупочном конкурсе.

Швейцарское правительство утверждает, что стареющий флот F-5 Tigers и F/A-18 должен быть заменен не позднее 2030 года. Это необходимо для того, чтобы защитить воздушное пространство страны и обеспечить его безопасность.

Народ и армия Кто швейцарской армии картошку продаёт? Несколько лет назад Вооружённые силы Конфедерации перешли исключительно на швейцарские, пусть и более дорогие, продукты питания. Автор: Игорь Петров









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