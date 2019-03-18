Ученый Дэвид Гудолл приехал из Австралии в Швейцарию в 2018 году в возрасте 104 лет, чтобы совершить ассистированное самоубийство. Он не был неизлечимо болен, но, по его словам, просто устал от старости. (© Keystone / Georgios Kefalas)

Кантон Невшатель требует введения в стране четкого правового регулирования условий деятельности организаций, оказывающих услуги в области ассистированного суицида. Это требование, так же, как и многочисленные требования схожего характера, делавшиеся в прошлом, наверняка потерпит неудачу.

Для начала напомним, что прибегать к инструментам прямой демократии в Швейцарии могут не только партии или отдельные лица, но и кантоны (субъекты федерации). Так называемая кантональная законодательная инициатива (StandesinitiativeВнешняя ссылка) позволяет каждому кантону предложить созвать комиссию с целью разработки проекта парламентского решения по тому или иному актуальному вопросу. Недавно этой возможностью воспользовался кантон Невшатель, выдвинувший кантональную инициативуВнешняя ссылка, в центре которой находится требование создать четкие правовые условия работы швейцарских организаций, специализирующиеся на услугах эвтаназии или ассистированного суицида.



В качестве обоснования такого шага кантональные власти указали, что практически все основные швейцарские организации такого рода за последние время «тихой сапой» мало по малу расширяли круг клиентов и возможных кандидатов на получение квалифицированной поддержки при самоубийстве, и сегодня например, эти организации по факту предоставляют свои «услуги» просто пожилым людям, что с точки зрения этого швейцарского франкоязычного кантона требует по меньшей мере четкого юридического регулирования и не менее четкой этической оценки.

Недостаточно четкая юридическая ситуация

В швейцарском «сенате», Совете кантонов, предложение кантона Невшатель не имело никаких шансов на поддержку. Сейчас, в ходе весенней парламентской сессии, оно обсуждается в Национальном совете (большой палате парламента). По мнению Самиа Хурст-Майно (Samia Hurst-MajnoВнешняя ссылка), профессора кафедры профессиональной юридической этики Женевского университета, одобри палата эту инициативу — и это стало бы настоящим чудом!

В Швейцарии не впервые обсуждается вопрос совершенствования существующих правовых норм, регулирующих услуги ассистированного суицида. «До сих пор здесь каждый раз приходили к выводу, что действующего законодательства уже вполне для этих целей достаточно, и это несмотря на то, что Европейский суд по правам человека уже несколько раз принимал частные определенияВнешняя ссылка в отношении Швейцарии, критикуя её за недостаточно ясную правовую позицию в этом сложном вопросе», — говорит эксперт.

Почему Швейцария упорно не желает решать этот вопрос?

В своё время Швейцарское правительство уже совсем готово было законодательно отрегулировать «бизнес» в сфере помощи при совершении самоубийств на федеральном уровне, но в 2011 году оно предпочло в последний момент не делать этого с оглядкой на результаты двух кантональных референдумов в Цюрихе, самом крупном по населению кантоне Швейцарии, на которых предложения запретить помощь при самоубийствах и поставить заслон на пути «самоубийственного туризма» из-за рубежа потерпели разгромное поражение. Посчитав этот результат достаточно репрезентативным для всей страны, правительство не стало приниматься за «безнадёжное дело» регулирования ассистированного суицида и зря тратить время и свои репутационные ресурсы.

По словам профессора кафедры государства и права Люцернского Университета Бернхарда Рютше (Bernhard RütscheВнешняя ссылка) сторонники либеральной линии опасаются, что любое правовое регулирование этой тонкой сферы окажется на практике не регулированием, но запретом. Со стороны политиков и депутатов часто звучит и другое утверждение, а именно, относительно того, что в принятии какого-то специального федерального закона по эвтаназии сейчас нужды нет с учетом наличия развитого кантонального законодательства, которое уже в достаточной степени регулирует всё, что должно быть отрегулировано.



«Наконец, Федеральный совет, правительство, подчеркивает, что занявшись правовым регулированием организованной помощи самоубийцам и приняв специальный федеральный закон, власть тем самым как бы одобрит и „сертифицирует“ работу соответствующих учреждений, чего кабинет не хочет допускать ни при каких обстоятельствах», — говорит профессор Б. Рютше.

Швейцарская система базируется на доверии

«Установи сегодня государство правовые параметры для типов и степени тяжести физических страданий, начиная с которых человек имел бы право требовать себе помощи при самоубийстве, то это стало бы кардинальным изменением вообще всей философии подхода к данной проблеме», — считает Самиа Хурст-Майно. «Сейчас наша модель основана на полном доверии к двум вовлеченным в это действие основным, находящимся в здравом уме и твердой памяти, лицам, а именно, к самоубийце и к его ассистенту.

Речь идет в данном случае о свободе воли в чистом виде, потому что желающий уйти из жизни не имеет на данный момент никаких правовых оснований требовать себе помощи и настаивать на ее получении. Принудить кого-то „по закону“ убить себя он не может, тут и в самом деле изначально должно присутствовать пресловутое „непротивление сторон“. Федеральный же закон превратил бы свободу отношений в отношения на основе позитивных правовых норм (ius positivum), то есть на системе обязательных норм, формализованных государством и регулирующих жизнь субъектов права на данной территории, то есть в Швейцарии. И это была бы уже качественно иная ситуация».

Специализированные организации

По словам С. Хурст-Майно кантональная инициатива из Невшателя указывает на существование и второго «больного обстоятельства», а именно, на сами организации ассистированного суицида. Изначально Швейцария с ее либеральным законодательством просто хотела декриминализовать возможность предоставлять друг другу так называемую «последнюю дружескую услугу». Никто не ожидал тогда, что оказание этой услуги переживет процесс институционализации, коммерциализации и профессионализации, и что появятся структуры, специализирующиеся именно на проведении самоубийств.

«Но именно так и получилось и это настоящий парадокс и противоречие», — говорит С. Хурст-Майно. «С одной стороны, мы хотим, чтобы эвтаназией занимались компетентные и специально обученные лица, но с другой стороны мы не хотим расстаться с идеализированным сценарием ухода из жизни при помощи рук «лучшего друга». По ее мнению, оптимальное решение заключалось бы в официальном признании существования такой профессии как «ассистент организации процедур добровольного суицида». «Правда, тогда Швейцария стала бы первой и единственной страной мира, где можно было бы пройти обучение по специальности „помощник самоубийцы“, и вот это уже стало бы действительно настоящим скандалом».

Содействие суициду в Швейцарии В соответствии со швейцарским законодательством тот, кто, исходя из корыстных побуждений и/или мотивов, подталкивает другое лицо совершить самоубийство или помогает ему покончить с собой, тот совершает уголовно наказуемое преступлениеВнешняя ссылка. Соответственно остается безнаказанным тот, кто помогает другому уйти из жизни, не имея в этом никакой личной заинтересованности. В Швейцарии платную помощь при суицидах предлагают сразу несколько организаций. Долгое время оставался невыясненным вопрос о том, можно ли классифицировать взимание ими денег в качестве «эгоистичных мотивов или личной заинтересованности». Недавно в ходе судебного процесса основатель известной швейцарской организации DignitasВнешняя ссылка, в отношении которого было выдвинуто обвинение в личном и корыстном обогащении, был оправдан. Данное решение суда, очевидно, станет важным прецедентом на будущее. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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