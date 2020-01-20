Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 9:00

Женский силуэт представлен в шести различных вариантах, включая беременную женщину, пожилую женщину, женщину с волосами в стиле afro и двух женщин, держащихся за руки, то есть лиц лесбийской ориентации. (Keystone)

Женева размещает на дорожных знаках, обозначающих пешеходные переходы, фигурки женщин, старых людей, беременных и так далее. Тем самым город хочет внести свой вклад в обеспечение гендерного равенства.

С дорожных знаков, обозначающих пешеходные переходы, исчез силуэт мужчины, который теперь заменен на женский силуэт, и это на почти половине из в общей сложности 500 знаков такого типа. Стремясь «к многообразию, а также гендерному равенству», женский силуэт теперь представлен в шести различных вариантах, включая беременную женщину, пожилую женщину, женщину с волосами в стиле afro и двух женщин, держащихся за руки, то есть лиц лесбийской ориентации.

Борьба со стереотипами



Представляя новые знаки в четверг 16 января 2020 года, мэр Женевы Сандрин Салерно (Sandrine SalernoВнешняя ссылка) заявила, что эта акция является частью общей стратегии города по продвижению гендерного равенства и по борьбе со стереотипами. Общественные пространства традиционно создаются мужчинами, и это способ «дать теперь и нам, женщинам, немного общественного пространства». Об этом она заявила швейцарскому общественному негосударственному телевидению RTS.

Вся акция обошлась в 56 000 швейцарских франков и она полностью финансировалась из бюджета города Женева. Сандрин Салерно сказала также, что 250 старых знаков будут сохранены на складах в качестве возможной замены. Женева — первый город в Швейцарии, который сделал такой шаг, хотя в прошлом 2019 году Цюрих выступил с похожей инициативой, правда на временной основе и только на время проведения гей-парада. В Международный женский день 8 марта профсоюзные активисты по всей стране самовольно поменяли «мужские» названия улиц на «женские».

О том, как выглядят образцовые общественные пространства, читайте в материале о городе Баден, который как раз и получил в 2020 году Ваккеровскую премию за создание образцовых публичных пространств.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, RTS

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