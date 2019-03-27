Благотворительная Организация евангелических церквей Швейцарии (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz — HEKS) направлял, например, в 2013 году рис на филиппинский остров Панай (Panay Island), пострадавший от тропического тайфуна.

(Keystone / Mark Demayo)

Давление конкурентов, политика Европейского союза, необходимость экономить, подмоченная репутация в целом — швейцарские благотворительные и гуманитарные организации вынуждены бороться за своё выживание.

Вот только один из печальный примеров современной ситуации: вчера во вторник 26 марта единая благотворительная Организация евангелических церквей Швейцарии Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKSВнешняя ссылка) заявила об увольнении сразу шести сотрудников и о прекращении своих проектов в двух зарубежных странах. Эти меры стали «криком о помощи» со стороны вообще всех швейцарских международных организаций гуманитарного профиля. Об этом заявил официальный представитель HEKS Дитер Вютрих (Dieter Wüthrich).

По его словам, «рамочные условия ведения нашей работы стали в последнее время гораздо хуже, чем в прошлые годы, особенно по политическим причинам: гуманитарные проекты благотворительных организаций зачастую подвергаются жесткой критике — с нашей точки зрения, разумеется, неоправданной», — утверждает Д. Вютрих. А так ли это? Об истории скандала, разразившегося вокруг британской гуманитарной организации Oxfam читайте ниже.

Солидарна с Д. Вютрихом и швейцарская Ассоциация благотворительных гуманитарных организаций Alliance Sud. Причиной ухудшения условий работы благотворительных организаций за рубежом стало стремление депутатов и политиков при каждом удобном случае сокращать бюджеты, выделяемые на оказание гуманитарной помощи и помощи развитию. Об этом заявил, в частности, представитель ассоциации Alliance SudВнешняя ссылка Марк Херкенрат (Mark Herkenrath).

Свою роль играет и ужесточение конкуренции на рынке проектов по оказанию такой помощи беднейшим странам. «Департамент МИД Швейцарии / Дирекция по развитию и сотрудничеству (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit — DezaВнешняя ссылка) проводит теперь свои тендеры и конкурсы в международном масштабе, не ограничиваясь Швейцарией, тогда как в ЕС конкурсы проводятся только для организаций из стран, входящих в Евросоюз. И тут у швейцарских организаций позиции очень слабые», — говорит Марк Херкенрат.

Инициатива без шансов?

С похожей ситуацией сталкивается и швейцарская католическая благотворительная организация CaritasВнешняя ссылка. «Финансирование проектов в области помощи развитию становится задачей всё более сложной, как с финансовой, так и с организационной точек зрения», — говорит представитель Caritas Штефан Гриби (Stefan Gribi). Оформить заявку на участие в конкурсе Deza становится все сложнее.

«Мы рассчитываем на то, что получим тот или иной проект, но потом все это оканчивается ничем, мы ничего не получаем, и в нашем бюджете образуются дыры. Не лучше выходит и в случае, если мы все-таки МИД даёт нам соответствующий „мандат“. В этом случае чиновники требуют от нас, сразу и немедленно, организовать и запустить целый ряд очень сложных и дорогостоящих проектов, что не всегда бывает возможно сделать в отпущенные сроки». Ну и наконец нельзя забывать и внутреннюю швейцарскую политическую конъюнктуру.

Консервативная Швейцарская народная партия (SVP) давно уже критически рассматривает политику Берна в области оказания помощи развитию беднейшим странам, считая, что тем самым он сам инициирует потоки мигрантов и беженцев. В запасе у партии находится народная законодательная инициативаВнешняя ссылка, которая предлагает забрать бюджетные деньги из сферы оказания помощи развитию и профинансировать за их счет швейцарскую пенсионную систему (AHV).

С точки зрения швейцарских благотворительных и гуманитарных организаций такого рода законопроект на референдуме не имел бы ни единого шанса на успех. Причина — народ, в отличие от политиков, убежден в необходимости оказания помощи бедным странам. Проиллюстрировать это, по их мнению, можно солидными объёмами совокупных пожертвований, ежегодно перечисляемыми гражданами страны в частном порядке в пользу гуманитарных организаций.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, SRF

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