До 1 мая 2010 года в ресторанах Швейцарии курить не запрещалось. (Keystone / Martin Ruetschi)

Ровно десять лет назад, 1-го мая 2010 года, в Швейцарии вступила в силу новая редакция Федерального закона (ФЗВнешняя ссылка) «О защите граждан от пассивного курения» (Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen/Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif). Почти уже полностью забытый факт: курение в закрытых помещениях, например, в ресторанах, барах, школах, больницах, дискотеках и клубах, а также в торговых центрах до того момента было самым обычным делом.

Вступление в силу новой редакции упомянутого ФЗ весьма обеспокоило владельцев ресторанов и баров. Они опасались, что могут потерять курящих клиентов, что нанесло бы удар по их бизнесу. В реальности все оказалось иначе: как показала статистика по итогам 2010-го финансового года, швейцарские потребители потратили в учреждениях общественного питания даже на 13% больше средств, чем годом раньше.

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Когда эти данные были опубликованы, организация GastroSuisseВнешняя ссылка, национальная федерация владельцев гостиниц и ресторанов, буквально вздохнула с облечением, отметив в своем официальном пресс-релизе, что «запрет не оказал негативного влияния (на деловой климат в области гастрономии), которого так опасались многие рестораторы».

«В целом, запрет на курение на самом деле именно в гостиничном бизнесе был очень хорошо принят клиентами. То же самое относится и к ресторанам и барам», — рассказал SWI swissinfo.ch Винценц ван ден Берг (Vinzenz van den Berg), пресс-секретарь объединения HotellerieSuisseВнешняя ссылка. «На данный момент практически все отели предлагают только номера для некурящих, что очень ценится и курильщиками, и некурящими», — добавил он.

Курение возможно и в закрытом помещении

Благодаря специально отведенным для любителей табака курительным комнатам (fumoir), оборудованным, как правило, мощной вытяжной вентиляцией, многие заведения могут порадовать как курильщиков, так и некурящих. Есть такие помещения не только в ресторанах, но и, к примеру, в аэропортах. Любой, кто прилетал в аэропорт Цюриха, скорее всего, видел неприметную кабину для курения между лентами выдачи багажа и таможенным контролем. Но, безусловно, есть несколько более интересных вариантов: в Берне даже ведётся рейтинг «самых лучших курительных комнат-фюмуаровВнешняя ссылка».

«Многие отели класса люкс создали у себя очень стильные фюмуары с хорошей вентиляцией и широким выбором качественных сигар. Таким образом они даже смогли расширить количество предлагаемых услуг», — отмечает В. Ван ден Берг. В то же время бары и кафе площадью до 80 квадратных метров могут запросить у кантональных властей статус «курящих». «Швейцарское объединение по борьбе с заболеваниями легких» (Lungenliga SchweizВнешняя ссылка) считает, что фюмуары и «курительные комнаты» все-таки не так уж и безобидны».

«Стандарты в плане вытяжки и вентиляции повысились, но мы считаем, что обслуживающий персонал часто бывает недостаточно защищен. Тревожит также тот факт, что курение на стадионах во время спортивных мероприятий пока все еще никак должным образом не регулируется», — указала порталу SWI swissinfo.ch пресс-секретарь этой неправительственной организации Андреа Адам (Andrea Adam).

«Больше решительности со стороны SBB»

Запрет на курение распространяется только на внутренние помещения и не включает, например, ресторанные террасы и веранды — то есть места на открытом воздухе. Владельцы ресторанов сами решают, выделять им или не выделять места для курения в таком формате. Для некурящих граждан это может быть потенциально неприятным моментом, особенно если они находятся на веранде ресторана в хорошую погоду: в зависимости от направления ветра сигаретный дым может испортить им приятное времяпрепровождение.

В Швейцарии постоянно улучшаются условия для путешественников, предпочитающих поезда, точнее для тех из них, кто не курит: Федеральные железные дороги Швейцарии (SBB) ввели запрет на курение в вагонах поездов еще в 2005 году. Это было сделано отчасти потому, что даже курильщикам не нравилось в них находиться.

В прошлом 2019 года году отраслевая «Ассоциация предприятий общественного транспорта» (Verband öffentlicher Verkehr — VöVВнешняя ссылка) поддержала запрет курения на вокзалах — за исключением специально отведенных мест у входов и на платформах. Ожидается, что в Швейцарии к середине 2020 года такой запрет будет действовать почти на всех железнодорожных станциях.

Однако обеспечить соблюдение этих требований удается пока не везде и не всегда. Именно поэтому ассоциация Lungenliga Schweiz считает уже реализованные меры недостаточными. «Мы надеялись, что SBB займет более решительную позицию, потому что предложенное решение — выделенные зоны для курильщиков — не приносит реального удовлетворения ни курильщикам, ни некурящим», — указала Андреа Адам.

«Кроме того, многие европейские страны ввели запрет на курение в машинах, если в них находятся дети и/или беременные женщины. Швейцария также должна последовать этому примеру».

Курение и общественное здоровье

По данным Федерального ведомства здравоохранения (Bundesamt für Gesundheit — BAGВнешняя ссылка), за последние 30 лет в Швейцарии наблюдается значительное сокращение доли лиц, страдающих от пассивного курения. Если в 2002 году примерно 35% населения невольно подвергались пассивному курению в течение как минимум одного часа в день, то к 2017 году этот показатель составил 6%.

«Вскоре после введения первого кантонального запрета на курение в закрытых общественных помещениях, исследования, проведенные в Швейцарии, показали значительное сокращение степени распространения некоторых заболеваний, напрямую связанных с потреблением табака», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Неуклонно сокращается в Швейцарии и доля курящего населения: в 2001 г. она составляла 33%, а в 2017 г. — чуть более 27%.

Среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет этот показатель составляет почти 32%. Как сообщает Федеральное ведомство здравоохранения «в Швейцарии из-за употребления табака умирают 9 500 человек в год. Курение является причиной 15% всех смертей в стране. Среди тех, кто курит ежедневно, 60% хотели бы бросить». Из-за угрозы, которую представляет коронавирус для легких, BAG запустило недавно видео-презентацию, призывающую курильщиков рассматривать пандемию вируса Covid-19 как «шанс бросить курить или заметно сократить употребление табака».





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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