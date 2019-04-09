Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 12:30

На городском прзднике в Женеве. В одноименном кантоне - самая высокая доля иностранных жителей (40%).

(© Keystone / Martial Trezzini)

Согласно данным Федерального ведомства статистики, в прошлом году население Швейцарии увеличилось - до 8,5 млн человек.

В конце 2018 года в Швейцарии проживало 8 542 300 человек, что на 58 200 человек (+0,7%) больше по сравнению с концом 2017 года, сообщилоВнешняя ссылка во вторник Федеральное ведомство статистики (Bundesamt für Statistik - BfS).

Во всех кантонах наблюдалось небольшое увеличение количества жителей, за исключением Невшателя и Тичино. Сокращение численности населения в Невшателе объясняется эмиграцией его жителей в другие кантоны, а в Тичино оно является следствием более высокого, чем в среднем по стране, уровня смертности. Наибольший прирост населения составил +1,2% по сравнению с предыдущим годом в кантоне Швиц.

В прошлом году в Швейцарию переехало в общей сложности 171 700 иностранцев, в то время как число эмигрировавших также увеличилось - до 126 200 человек; это в том числе 31 800 граждан Швейцарии и 94 400 иностранных граждан.

Уровень так называемой «чистой» миграции (+45 500 человек) - так называют разницу между количеством въезжающих в страну и выезжающих из нее - продолжает немного снижаться (-1%). Естественный прирост населения (разница между рождением и смертью) также снизился на 8,9% до +18 600 человек.

В Швейцарии проживает 6 395 300 швейцарских граждан (74,9%) и 2 147 000 иностранцев (25,1%). Самая высокая доля иностранцев (40%) наблюдается в кантоне Женева, а самая низкая в кантоне Аппенцелль-Внутренний - лишь 11%.

(swissinfo.ch)

Число швейцарцев выросло на 37 600 человек (+0,6% по сравнению с предыдущим годом), число постоянно проживающих иностранцев увеличилось на 20 600 человек (+1,0% по сравнению с 2017 годом). Хотя при этом темпы роста численности иностранцев постоянно сокращаются с 2016 года, а численности швейцарцев – остаются стабильными с 2014 г.

Население стареет

Еще один важный пункт выделен в отчете BfS: население Швейцарии стареет. Количество людей в возрасте старше 65 лет увеличилось с 1 550 400 в 2017 году до 1 577 600 в 2018 году (+ 1,8%). В возрасте старше 64 лет на 80 мужчин приходится 100 женщин, для сравнения: в возрасте 20–64 лет – на 102 мужчин приходится 100 женщин.

Число лиц в возрасте 80 лет и старше увеличилось на 2,2% до 443 900 человек. Кроме того, в Конфедерации проживает почти 1 600 человек старше 100 лет. Их количество увеличилось на 4,4% по сравнению с 2017 годом. Соотношение полов в возрасте 100 лет и старше составляет 20 мужчин на 100 женщин.







Подготовила Надежда Капоне

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