Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 5:30

Новую банкноту достоинством 100 франков выпустили 12 сентября 2019 года (Keystone / Peter Klaunzer)

Многие банкоматы PostFinance в Швейцарии в настоящее время не работают должным образом. Причиной являются новые купюры номиналом 100 франков, которые... склеиваются.

На данный момент банкоматы финансовой организации PostFinance (их в Швейцарии называют Postomat - «постомат») весьма расстраивают своих клиентов. «Практически каждый раз, когда я хочу снять деньги, Postomat выходит из строя из-за какого-либо сбоя», - жалуется один из пользователей. Он говорит, что о проблеме известно уже несколько недель. При этом если клиент хочет снять деньги в банкомате другого банка, он должен заплатить комиссию. «PostFinance просто обязан решить все проблемы», - требует этот человек.

PostFinance подтверждает сбои в многочисленных швейцарских постоматах. Причиной проблем являются… новые 100-франковые банкноты. «Дело в том, что эти купюры могут слипаться, что блокирует систему выдачи денег», - говорит представитель PostFinance Йоханнес Мёри (Johannes Möri). По его словам, с момента перехода на купюры нового образца один из типов устройств особенно подвержен сбоям. Правда, какой именно, Мёри не указал.

В первую очередь затронуты постоматы регионов вокруг городов Люцерн, Берн и Золотурн, а также частично Базель, Арау и Цуг. По словам Й. Мёри, сотрудники финансовой организации прилагают все усилия, чтобы решить эту проблему. В случае неисправности банкомата транзакция не производится, сумма на счете остается нетронутой, а на дисплее появляется сообщение об ошибке.

В случае сбоя в работе постомата Мёри рекомендует клиентам PostFinance идти на почту – там тоже можно получить наличные деньги. Он напоминает, что в магазинах Migros, Manor, Spar, Coop Pronto, Denner и в билетных кассах SBB также можно без комиссии получить наличные, имея карту PostFinance.

Тесный контакт с производителями банкоматов

Очевидно, что проблемы из-за новых стофранковых купюр затрагивают только банкоматы PostFinance. Как Цюрихский кантональный банк (Zürcher Kantonalbank), так и UBS заявляют, что ничего не знают о подобных проблемах. Банкнота достоинством 100 франков находится в обращении с 12 сентября этого года.

Швейцарский национальный банк (SNB) также не имеет никаких свидетельств о проблемах с банкоматами из-за новых купюр. На протяжении всего этапа разработки новой серии банкнот специалисты консультировались с производителями банкоматов, - рассказали в SNB.





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