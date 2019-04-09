На встрече в Берне, в посольстве России в Швейцарии. В Центре - Посол С. В. Гармонин. (Яна Бюхель)

В феврале этого года швейцарские тинейджеры с российскими корнями участвовали в России в проекте «Международная школа юных дипломатов», а на прошлой неделе ребят принял в своей резиденции посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Проект был реализован образовательным центром «Матрёшка» и «Международной ассоциацией родного языка», а разработали его при содействии Дипломатической академии МИД России. Именно там поддержали инициативу и желание группы школьников в составе 21 человек из разных частей Швейцарии (Цюрих, Цуг, Люцерн, Женева) познакомиться с профессией дипломата.

Целью проекта, рассказывает в интервью swissinfo руководитель центра «Матрешка» Ольга Александрэ, было показать ребятам, которые выросли в Швейцарии, «Россию настоящей, а не такой, какой ее зачастую показывают здесь по телевидению. Пусть они посмотрят и сравнят, а затем сами сделают выбор, где им учиться». Она отметила, что двое из группы уже выразили желание учиться дипломатии в России. Добавим, в проекте принимали участие школьники в возрасте 12-19 лет.

Насыщенная программа

Для ребят была разработана насыщенная программа, в рамках которой они смогли познакомиться с видами дипломатического протокола и этикета, ведением переговоров, особенностями вопросов международных отношений, ораторского искусства и даже актёрского мастерства.

Кстати, в Москве ребят принимал и посол Швейцарии в России Ив Россье, ответив на их многочисленные вопросы. Но и другие встречи в рамках проекта были не менее интересными: так, швейцарские школьники посетили Музей истории российской дипломатической службы при МИД РФ, где потомственный дипломат П. Г. Барулин познакомил их с исторической ретроспективой от зарождения дипломатии на Руси до наших дней.

Группа центра "Матрешка" на встрече с Ивом Росье, послом Швейцарии в России. Москва, февраль 2019 года. (Образовательный центр "Матрешка")

Конечно, рассказ дипломата был бы неполным, не упомяни он первого посла России в Швейцарии графа Иоанна Каподистрию, благодаря которому более 200 лет назад две страны сблизились и с тех пор играют важную роль в истории друг друга.

Завершала программу поездка в Переславль-Залесский на родину князя Александра Невского, который считается покровителем российских дипломатов. Многие ребята ее выделили особо. Александра Шмайнк, гимназистка 17 лет, сказала, что она и оказалась «самой впечатляющей». «Конечно, и Академия очень понравилась, там нас учили этикету, тому, как правильно разговаривать и выступать. Но самой увлекательной была поездка в Переславль-Залесский. Ведь это уже совсем другая Россия! Меня потрясло радушие людей – которые сами может и небогатые, но так тепло нас принимали. Они совсем по-другому, чем мы, ощущают жизнь». А Антон 16 лет отметил, что в Переславле «увидел исконную Русь, какую себе представлял, еще будучи ребенком».

Знание языков – огромный плюс

Встреча с участниками проекта в российском посольстве в Берне прошла в очень теплой, неформальной обстановке. Посол России, а также советник-посланник посольства Сергей Кудрявцев рассказали о том, как строится система подготовки дипломатов в России и как в Швейцарии. Кузница кадров – это, как и раньше, МГИМО и Дипломатическая академия, отметил посол, но дипломатами сейчас становятся и те, кто заканчивал другие вузы, в других регионах. Например, есть даже те, кто учился на физтехе: потому что существуют вопросы кибербезопасности, а значит, в современной дипломатии ИТ-специалисты тоже нужны.



Господин посол подчеркнул, что участники проекта – ребята с русскими корнями – в каком-то смысле находятся в привилегированном положении, потому что с детства они владеют сразу несколькими языками, как правило, это не только немецкий и французский, но и, конечно, русский, а также английский – и три последних это официальные языки ООН, и их знание это огромный плюс вообще, и в дипломатической карьере в частности.

На встрече говорили об истории, о том, что Швейцарию и Россию много связывает: например, свой знаменитый нейтралитет Швейцария получила не без помощи России. Затем ребята задавали вопросы, а Антон, один из самых активных участников, предложил устроить в Швейцарии «Клуб дипломатов», на это господин Кудрявцев сказал, что «в посольстве всегда рады новым проектам». Поэтому, возможно, в Конфедерации появится такое новое интересное объединение, а swissinfo в свою очередь обязательно об этом расскажет.

Русский детский Центр «Матрешка» действует в Швейцарии с 2002 г. Сегодня он работает 6 дней в неделю по трем направлениям: это три группы детского сада, школа и кружки по интересам. Центр посещают около 200 детей. 15 педагогов занимаются с ними по специальной программе, рассчитанной на двуязычных детей. Если штаб-квартира центра «Матрешка» находится в Цюрихе, то филиалы его существуют в Монтрё, Лозанне, Женеве и Цуге Конец инфобокса





Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!