Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 8:00 19.10.2018 - 08:00

Ищете домик на берегу Цюрихского озера? Приготовьтесь выложить 2,5 миллиона франков за достаточно скромный вариант. (Keystone)

Цены на жилую площадь за последние 11 лет выросли во всех регионах Швейцарии за исключением одного. Возглавляет же рейтинг самой дорогой недвижимости Цюрих, где сегодня за «квадрат» жилья просят 13 тыс. швейцарских франков (832 тыс. рублей или 351 тыс. гривен), то есть на 97% больше, чем в 2007 году.

Об этом говорится в недавнем исследовании Высшей технической школы Цюриха (ETHZ), проведённом совместно с сайтом сравнения цен и тарифов comparis.ch. Свои выводы эксперты сделали, рассмотрев 1,5 млн. предложений о продаже жилой недвижимости — домов и квартир — в 166 муниципальных единицах / общинах страны в период с начала 2005 года по июнь 2017 года.

Исследование является частью проекта, проводимого с целью предоставить покупателям и продавцам недвижимости достоверную информацию о динамике цен на недвижимость по стране, причём буквально в каждом ее уголке, даже в самом отдалённом. По итогам была составлена и интерактивная карта с ценами за один квадратный метр жилья по всей Швейцарии.

Эксперты сделали вывод, что приличнее всего выросли в цене апартаменты на берегу Цюрихского озера. И лишь цюрихский пригород Бюлах (Bülach) остался на прежнем уровне, здесь недвижимость просто страшно дорогая, еще более «страшно дорогой» она не стала, что, наверное, уже следует рассматривать в качестве позитивной новости.

Возглавляет рейтинг самой дорогой недвижимости Цюрих. Сегодня за «1 квадрат» жилья здесь просят 13 тыс. шв. франков (832 тыс. рублей или 351 тыс. гривен), то есть на 97% больше, чем в 2007 г. В этом смысле город на реке Лиммат в плане недвижимости куда более привлекателен, нежели Гонконг или Лондон, где квадратный метр жилья стоит, соответственно, 28 тыс. и 17 610 долл. США. Однако, по данным портала Numbeo, собравшего статистику по ценам на жильё, Женева и Цюрих, так или иначе, все равно входят в десятку самых дорогих городов в мире, в чём можно убедиться на этой инфографике.

(swissinfo.ch)

Наиболее доступные для покупки квартиры можно найти в городке Ле Локль (Le Locle) в кантоне Невшатель по средней стоимости в скромные 3 250 франков за кв. метр. Интересную сделку можно также заключить в кантоне Вале, на юго-западе страны, где целых пять муниципалитетов попали в десяток районов с самым низким уровнем цен на квартиры по Швейцарии.

Аналогичные результаты в области покупки целых домов. Цена на дом среднего размера (от 5 до 6,5 комнат) в кантоне Цюрих составляет 2,5 млн. франков, что любопытно сравнить со всего лишь 350 тыс. франков в регионе долины Валле Маджа (Valle Maggia) в италоговорящем кантоне Тичино. Для сравнения, средняя цена за дом с четырьмя спальнями в Сан-Франциско составляет 2,1 млн. долларов по состоянию на октябрь 2018 года.

Эксперты, выпустившие исследование, также попытались проанализировать, насколько реален риск возникновения «пузыря» на рынке недвижимости. В итоге ни один из регионов страны не был признан «критическим», хотя «понаблюдать» стоило бы за ситуацией в регионах городов Тун (кантон Берн), Люцерн, Сурзее (недалеко от Люцерна), Аарау (между Цюрихом и Берном) и Бюлах.

Рынок недвижимости «Пузырь», который лопнет? Автор: Оливье Пошар ( Olivier Pauchard По имеющимся данным, многие регионы Швейцарии рискуют столкнуться с перегревом рынка недвижимости. Не все согласны с такой оценкой.

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